ceny biletów
Po raz pierwszy od trzech dekad regulowane ceny biletów nie wzrosną / fot. Shutterstock.com
UKLondyn
1 min.czytania

Londyn może nie skorzystać z zamrożonych cen biletów

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Rządowa decyzja o zamrożeniu kosztów podróży koleją wywołała ulgę wśród wielu pasażerów, ale w samym Londynie nastroje są znacznie mniej optymistyczne. Z informacji podanych przez The Standard wynika, że przyszłoroczne ceny przejazdów metrem i miejskimi pociągami mogą wzrosnąć. Mimo że w skali kraju regulowane bilety kolejowe pozostaną na obecnym poziomie cenowym przynajmniej do marca 2027 roku.

Zamrożenie cen pozwoli przeciętnemu podróżnemu zaoszczędzić nawet ponad 300 funtów rocznie.

Czy Londyn pójdzie pod prąd rządowej polityce?

Decyzja o zamrożeniu taryf kolejowych w Anglii otwiera nowy rozdział w historii brytyjskiego transportu publicznego. Rząd ogłosił, że po raz pierwszy od trzech dekad regulowane ceny biletów nie wzrosną.

- Advertisement -

Nie oznacza to jednak, że całe Zjednoczone Królestwo odczuje efekty rządowej decyzji w jednakowym stopniu. Zamrożenie taryf obejmuje bowiem wyłącznie przejazdy obsługiwane przez firmy, które operują w Anglii i mają tam swoją siedzibę.

Największą niewiadomą pozostają ceny obowiązujące w systemie TfL. Władze Londynu nie poinformowały, czy skorzystają z rządowego trendu i utrzymają obecne stawki za metro oraz pociągi linii Elizabeth i London Overground. Nie ma również jasności, co stanie się z popularnymi Travelcard pozwalającymi na płynne łączenie podróży między siecią TfL a krajowymi przewoźnikami.

ceny biletów
Władze Londynu nie poinformowały, czy skorzystają z rządowego trendu / fot. Shutterstock.com

Mechanizm ustalania ich wartości opiera się na formule uwzględniającej aktualne ceny w Londynie oraz w całym kraju, co oznacza, że ewentualny wzrost opłat za metro na pewno pociągnie za sobą podwyżki także w przypadku tych biletów.

Decyzja w rękach burmistrza z ograniczonym polem manewru

Ministerstwo Transportu przypomina, że ustalanie cen biletów w sieci TfL należy do burmistrza. Jednak w praktyce pole manewru Sadiqa Khana jest ograniczone. Otrzymał on  zalecenie, aby co roku do 2030 podnosić ceny o jeden punkt procentowy powyżej wskaźnika cen detalicznych. W zamian otrzyma dla miasta 2,2 mld funtów rządowego wsparcia.

Nawet jeśli burmistrz zdecyduje się na zamrożenie części taryf, pasażerowie mogą odczuć wzrost kosztów poprzez wyższe limity dzienne i tygodniowe. Często to one decydują o finalnej kwocie płaconej za dojazdy.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Potrącenie pieniędzy bezpośrednio z konta? Nowe możliwości DWP

Potrącenie pieniędzy bezpośrednio z konta staje się więc symbolem nowej polityki DWP. Efektywnej, ale kontrowersyjnej. To temat, który będzie budził emocje i wymagał uważnej obserwacji w nadchodzących miesiącach.
UK

DWP przyznaje się do błędu. Ponownie rozpatrzy sprawy dotyczące zasiłku opiekuńczego

Ministerstwo Pracy i Emerytur przyznało się do błędu i powiadomiło, że ponownie rozpatrzy sprawy dotyczące zasiłku opiekuńczego.
UK

Zarówno imigranci z UE wyjeżdżają z Wysp, jak i sami Brytyjczycy

ONS opublikowało dzisiaj dane dotyczące migracji. Pokazują one, że imigranci z UE wyjeżdżają z Wysp, podobnie jak i sami Brytyjczycy.
Podróże i turystyka

Najgorszy dzień dla pasażerów Ryanaira. Z tych lotnisk odwołano wszystkie loty

PILNE
Dzisiaj najgorszy dzień strajku. Obejmie on także lotnisko, które obsługuje głównie Ryanair. Odwołano z niego wszystkie loty.
UK

Niepozorne paczki mogą zrujnować świąteczne zakupy

Wraz z początkiem gorączki zakupowej i zbliżającym się Black Friday 2025 rośnie obawa przed falą oszustw. Sezon zakupowy sprzyja impulsom, a każdy, kto śledzi kilka przesyłek jednocześnie, jest znacznie bardziej podatny na popełnienie błędu.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet