Miasta w Holandii / fot. pixabay
Miasta w Holandii. Które z czego słyną i gdzie warto zamieszkać?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Holandia ma wiele do zaoferowania, od starych historycznych miast z urokliwymi kanałami, po nowe miasta ze współczesną architekturą. 

Niezależnie od tego, co nas najbardziej zainteresuje w miastach w Holandii (historyczna czy nowoczesna architektura), warto poznać przynajmniej część z nich nieco bliżej.

Miasta w Holandii – Amsterdam

Niewątpliwie Amsterdam jest jednym z najczęściej odwiedzanych holenderskich miast przez turystów. Amsterdam założono w XII wieku i tak naprawdę ewoluował on z małej wioski rybackiej w największe miasto w Holandii i stolicę kraju.

Amsterdam słynie z różnorodności, urokliwych kanałów, a także niezawodnego systemu transportu publicznego i dużych muzeów. Jest też siedzibą wielu firm międzynarodowych. To miasto wybiera także wielu emigrantów na swój dom.

Alkmaar

Miasto Alkmaar leży w Holandii Północnej, jednej z 12 prowincji tego kraju. Słynie z tradycyjnego targu serów, który rozpoczyna się w pierwszy piątek kwietnia i trwa do pierwszego piątku września.

Warto wspomnieć, że miasto Alkmaar otrzymało prawa miejskie w 1254 roku, a w jego centrum możemy podziwiać wiele historycznych budynków. Jednym z nich jest wysoka wieża Grote of Sint-Laurenskerk.

Almere

Przykładem stosunkowo młodego miasta jest Almere. Jego nazwa pochodzi od starożytnego jeziora, które pokrywało Ijsselmeer. Pierwszy dom zbudowano w nim dopiero w 1976 roku, a obecnie miasto liczy ponad 195 000 mieszkańców i jest największą gminą we Flevoland.

Amersfoort

Jest to drugie co do wielkości miasto w prowincji Utrecht Amersfoort. Jego historia sięga 1000 roku p.n.e. Bardzo dobrze zachowała się w nim architektura z czasów średniowiecza. Słynie z przemysłu piwowarskiego. Amersfoort leży mniej więcej w środku kraju, a stojącą tam wieżę Onze Lieve Vrouwetoren uznano za środek Holandii.

Breda

Breda położona jest w Brabancji Północnej i początkowo była bezpośrednim lennem Konstantyna I Wielkiego. Następnie sprzedano ją księciu Brabancji w 1327 roku i ostatecznie stała się rezydencją dynastii Oranje-Nassau. Niestety w oku 1534 pożar zniszczył aż 90 proc. miasta.

Breda / fot. pixabay

Den Bosch

Jest stolicą prowincji Brabancja Północna i zostało pierwotnie zbudowane jako twierdza. A prawa miejskie otrzymało w 1185 roku. Oficjalna nazwa miasta to „s-Hertogenbosch”, co jest skrótem od des Hertogen bosch (las książęcy).

Eindhoven

Miasto to również położone jest w prowincji Brabancja Północna i jest piątym co do wielkości miastem w Holandii. Początkowo było ono znacznie mniejsze, ale rewolucja przemysłowa wiele zmieniła. Zwłaszcza gdy bracia Philips założyli w 1891 roku w Eindhoven małą fabrykę żarówek.

Eindhoven / fot. pixabay

Gouda

Słynąca z serów Gouda to miasto o bogatej historii, pełnej podpaleń, epidemii dżumy, zawirowań gospodarczych i bombardowań. Miasto leży w prowincji Holandia Południowa i może się pochwalić wieloma imponującymi budynkami. Jednym z nich jest ratusz i najdłuższy kościół w Holandii, St. Jans Kerk.

Groningen

Groningen jest największym miastem na północy Holandii, nazywa się je Metropolią Północy. Jest domem dla wielu emigrantów studiujących w Holandii dzięki uniwersytetowi, który założono w XVII wieku. Uniwersytet w Groningen jest drugim najstarszym uniwersytetem w kraju.

Haarlem

Historia tego miasta, położonego zaledwie 20 km od Amsterdamu, sięga czasów przed średniowieczem. W Haarlemie znajduje się wiele historycznych budynków, urokliwe kanały, restauracje z tarasami, butiki, wiatraki i najstarsze muzeum w Holandii (Muzeum Teylers).

Lejda

Lejda leży w prowincji Holandia Południowa i jest siedzibą najstarszego uniwersytetu w Holandii (Universiteit Leiden) założonego w 1575 roku.

Rotterdam

Rotterdam jest drugim co do wielkości miastem w Holandii i jednym z największych portów na świecie. W XIII wieku było skromną wioską rybacką. Historyczne centrum miasta zostało w większości zniszczone w czasie II wojny światowej.

Rotterdam / fot. pixabay

Haga

Haga, często przyćmiona przez Amsterdam, jest stolicą prowincji Holandia Południowa. Ponadto jest trzecim co do wielkości miastem w Holandii, siedzibą holenderskiego rządu i Sądu Najwyższego, a także Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Międzynarodowego Trybunału Karnego i wielu organizacji międzynarodowych i pozarządowych.

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

