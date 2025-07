Reforma zasiłków: mniej pieniędzy, więcej pytań. Co czeka beneficjentów?

Poważna awaria wodociągowa sparaliżowała działalność firm w południowym Londynie. W pobliżu Mitcham Common doszło do pęknięcia jednej z głównych rur, co spowodowało szeroko zakrojone przerwy w dostawie wody. Ekipy Thames Water pracowały przez całą noc, jednak mieszkańcy dzielnic CR0, CR2, CR4, CR7 i SW16 obudzili się dziś bez dostępu do bieżącej wody.