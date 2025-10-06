pieniądze za smartfony
Poszkodowani mogą liczyć na średni zwrot w wysokości 17 funtów / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Miliony Brytyjczyków mogą odzyskać pieniądze za smartfony

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Dla niemal 30 milionów mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy w latach 2015–2024 kupili smartfon Apple lub Samsung, nadchodzi szansa na niespodziewany zwrot. Klienci odzyskają pieniądze za smartfony.

Sprawa ma znacznie większe znaczenie niż tylko finansowe. To głośny proces przeciwko amerykańskiemu gigantowi technologicznemu Qualcomm, który zdaniem organizacji konsumenckiej Which? miał sztucznie zawyżać ceny podzespołów do telefonów.

- Advertisement -

Which? oskarża giganta półprzewodników o zawyżanie cen

Według Which? Qualcomm nadużył swojej dominującej pozycji na rynku półprzewodników, narzucając producentom – w tym Apple i Samsungowi – nieuczciwie wysokie opłaty licencyjne. Koszty te zostały przerzucone na klientów, co doprowadziło do zawyżonych cen smartfonów w Wielkiej Brytanii. Firma od lat jest oskarżana o podobne działania na całym świecie.

W 2017 roku pozwała ją amerykańska Federalna Komisja Handlu, a Komisja Europejska również ukarała Qualcomma za naruszenie zasad konkurencji. Sam koncern utrzymuje, że sprawa nie ma podstaw, ponieważ jego działania były zgodne z prawem.

Poszkodowani konsumenci liczą na 480 milionów funtów odszkodowania

Roszczenie obejmuje wszystkich konsumentów, którzy w Wielkiej Brytanii zakupili smartfon Apple lub Samsung między 1 października 2015 roku a 9 stycznia 2024 roku. Szacuje się, że chodzi o około 29 milionów osób.

pieniądze ze smartfony
Proces potrwa około 5 tygodni / fot. Shutterstock.com

Jeśli sąd przyzna rację Which?, poszkodowani mogą liczyć na średni zwrot w wysokości 17 funtów, a łączna wartość odszkodowań ma wynieść 480 milionów funtów. Co ważne, nie trzeba będzie samodzielnie udowadniać, że kupiony telefon był droższy, a rekompensata zostanie rozdzielona automatycznie w przypadku wygranej.

Sąd w Londynie zbada, czy Qualcomm nadużył swojej pozycji

Proces przed Competition Appeal Tribunal w Londynie potrwa około 5 tygodni. Na tym etapie sąd rozstrzygnie, czy Qualcomm rzeczywiście posiadał dominującą pozycję i czy ją nadużywał. Jeśli zapadnie wyrok korzystny dla konsumentów, sprawa może zostać precedensem i otworzyć drogę do kolejnych pozwów zbiorowych przeciwko wielkim firmom.

Dla milionów Brytyjczyków oznacza to nie tylko potencjalny zwrot pieniędzy, ale i symboliczny krok w stronę bardziej sprawiedliwego rynku technologicznego. Niezależnie od finału sprawa Which? kontra Qualcomm już teraz uznawana jest za jeden z najważniejszych testów siły zbiorowych roszczeń konsumenckich w Europie.

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Podwyżka rachunków za wodę w UK ma być jeszcze większa

Pięć firm wodociągowych domaga się pozwolenia na jeszcze większą podwyżkę rachunków za wodę niż dopuszczał Ofwat. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w tym tygodniu.
Praca i finanse

25 funtów pomocy za każde 7 dni mrozu. Czy pieniądze trafią do najbiedniejszych?

Departament Pracy i Emerytur (DWP) potwierdził, że od najbliższej zimy wprowadzi Cold Weather Payments. Jest to specjalne świadczenia dla osób, które mają trudności z opłaceniem kosztów ogrzewania. Wynosi 25 funtów za każdy tydzień mrozu. Czy to realna pomoc?
Praca i finanse

5 powodów blokady świadczeń. Kiedy zasiłek będzie wstrzymany?

W praktyce DWP może zmniejszyć lub całkowicie wstrzymać Universal Credit, dopóki odbiorca nie spełni wymogów. Karane są opieszałość, wykonywanie pracy poniżej kwalifikacji, brak szkoleń i samorozwoju.
UK

Osoby z tymi schorzeniami zostaną bez świadczeń? 3 choroby, które znikną z list DWP?

Na celowniku znalazły się świadczenia dla osób z lżejszymi schorzeniami psychicznymi, które dotąd kwalifikowały się do PIP. Czy rząd UK zabierze im świadczenia?
UK

Całkowity zakaz solariów coraz bliżej? Oto, co mówią naukowcy

Eksperci i aktywiści zajmujący się rakiem skóry podkreślają, że solaria są na tyle niebezpieczne, iż powinny zostać zakazane w Wielkiej Brytanii. Apelują do rządu o zamknięcie wszystkich salonów opalania w kraju.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet