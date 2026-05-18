Majowa zmiana wypłat zasiłków
Zmiana wypłat zasiłków w tym tygodniu ze względu na Bank Holiday

Paulina Markowska
Ministerstwo Pracy i Emerytur potwierdziło zmianę wypłat zasiłków oraz emerytur przed długim weekendem w tym miesiącu.

Długi weekend majowy wypada 25 maja, a świadczeniobiorcy otrzymają PIP i Universal Credit przed tym terminem. Podobnie emeryci. Dla wielu gospodarstw domowych będzie to już drugi raz, kiedy wypłaty wpłyną wcześniej w tym miesiącu.

Zmiana wypłat zasiłków przed długim weekendem

Wypłaty świadczeń i emerytur przypadające na dni wolne od pracy są zazwyczaj realizowane wcześnie rano, w ostatni dzień roboczy poprzedzający święto. Dlatego osoby, którym wypłata środków wypada na 25 maja, otrzymają je wcześniej – w piątek 22 maja. Ministerstwo Pracy i Emerytur podało: „W przypadku problemów z wypłatą środków prosimy o natychmiastowy kontakt”.

Urzędy państwowe przypominają wnioskodawcom o sprawdzaniu terminów płatności, aby nie zostali zaskoczeni wcześniejszymi wypłatami w długie weekendy.

Oto świadczenia, które trafią na konta uprawnionych osób wcześniej, przed majowym Bank Holiday:

  • Attendance Allowance
  • Carer’s Allowance
  • Employment Support Allowance (ESA)
  • Income Support
  • Jobseeker’s Allowance (JSA)
  • Pension Credit
  • Personal Independence Payment (PIP)
  • State Pension
  • Universal Credit.

Kolejne wcześniejsze terminy płatności świadczeń

Po majowym Bank Holiday, następny ustawowy dzień wolny wypada 31 sierpnia. W tym przypadku także środki finansowe pojawią się na kontach świadczeniobiorców wcześniej – 28 sierpnia.

Kolejne dni wolne wypadają dopiero 25 i 28 grudnia. A świadczeniobiorcy otrzymają przelewy w czwartek, 24 grudnia.

Wcześniejsze wypłaty świadczeń mają na celu zabezpieczenie świadczeniobiorców, aby nie zostali bez środków finansowych na weekend. Osoby otrzymujące Universal Credit mogą sprawdzić dokładne daty płatności i śledzić wyciągi bezpośrednio na swoim koncie Universal Credit Online Account.

Z kolei w przypadku Child Benefit HMRC zarządza nim niezależnie. Świadczeniobiorcy mogą sprawdzić konkretny harmonogram płatności lub zmiany, korzystając z narzędzia GOV.UK Child Benefit Payment Dates Tracking.

