Zmiana wypłat zasiłków w tym tygodniu ze względu na Bank Holiday

Ministerstwo Pracy i Emerytur potwierdziło zmianę wypłat zasiłków oraz emerytur przed długim weekendem w tym miesiącu.

Długi weekend majowy wypada 25 maja, a świadczeniobiorcy otrzymają PIP i Universal Credit przed tym terminem. Podobnie emeryci. Dla wielu gospodarstw domowych będzie to już drugi raz, kiedy wypłaty wpłyną wcześniej w tym miesiącu.

Zmiana wypłat zasiłków przed długim weekendem

Wypłaty świadczeń i emerytur przypadające na dni wolne od pracy są zazwyczaj realizowane wcześnie rano, w ostatni dzień roboczy poprzedzający święto. Dlatego osoby, którym wypłata środków wypada na 25 maja, otrzymają je wcześniej – w piątek 22 maja. Ministerstwo Pracy i Emerytur podało: „W przypadku problemów z wypłatą środków prosimy o natychmiastowy kontakt”.

Urzędy państwowe przypominają wnioskodawcom o sprawdzaniu terminów płatności, aby nie zostali zaskoczeni wcześniejszymi wypłatami w długie weekendy.

Oto świadczenia, które trafią na konta uprawnionych osób wcześniej, przed majowym Bank Holiday:

Attendance Allowance

Carer’s Allowance

Employment Support Allowance (ESA)

Income Support

Jobseeker’s Allowance (JSA)

Pension Credit

Personal Independence Payment (PIP)

State Pension

Universal Credit.

Kolejne wcześniejsze terminy płatności świadczeń

Po majowym Bank Holiday, następny ustawowy dzień wolny wypada 31 sierpnia. W tym przypadku także środki finansowe pojawią się na kontach świadczeniobiorców wcześniej – 28 sierpnia.

Kolejne dni wolne wypadają dopiero 25 i 28 grudnia. A świadczeniobiorcy otrzymają przelewy w czwartek, 24 grudnia.

Wcześniejsze wypłaty świadczeń mają na celu zabezpieczenie świadczeniobiorców, aby nie zostali bez środków finansowych na weekend. Osoby otrzymujące Universal Credit mogą sprawdzić dokładne daty płatności i śledzić wyciągi bezpośrednio na swoim koncie Universal Credit Online Account.

Z kolei w przypadku Child Benefit HMRC zarządza nim niezależnie. Świadczeniobiorcy mogą sprawdzić konkretny harmonogram płatności lub zmiany, korzystając z narzędzia GOV.UK Child Benefit Payment Dates Tracking.