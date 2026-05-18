Zmiana wypłat zasiłków w tym tygodniu ze względu na Bank Holiday

Ministerstwo Pracy i Emerytur potwierdziło zmianę wypłat zasiłków oraz emerytur przed długim weekendem w tym miesiącu.
Długi weekend majowy wypada 25 maja, a świadczeniobiorcy otrzymają PIP i Universal Credit przed tym terminem. Podobnie emeryci. Dla wielu gospodarstw domowych będzie to już drugi raz, kiedy wypłaty wpłyną wcześniej w tym miesiącu.
Zmiana wypłat zasiłków przed długim weekendem
Wypłaty świadczeń i emerytur przypadające na dni wolne od pracy są zazwyczaj realizowane wcześnie rano, w ostatni dzień roboczy poprzedzający święto. Dlatego osoby, którym wypłata środków wypada na 25 maja, otrzymają je wcześniej – w piątek 22 maja. Ministerstwo Pracy i Emerytur podało: „W przypadku problemów z wypłatą środków prosimy o natychmiastowy kontakt”.
Urzędy państwowe przypominają wnioskodawcom o sprawdzaniu terminów płatności, aby nie zostali zaskoczeni wcześniejszymi wypłatami w długie weekendy.
Oto świadczenia, które trafią na konta uprawnionych osób wcześniej, przed majowym Bank Holiday:
- Attendance Allowance
- Carer’s Allowance
- Employment Support Allowance (ESA)
- Income Support
- Jobseeker’s Allowance (JSA)
- Pension Credit
- Personal Independence Payment (PIP)
- State Pension
- Universal Credit.
Kolejne wcześniejsze terminy płatności świadczeń
Po majowym Bank Holiday, następny ustawowy dzień wolny wypada 31 sierpnia. W tym przypadku także środki finansowe pojawią się na kontach świadczeniobiorców wcześniej – 28 sierpnia.
Kolejne dni wolne wypadają dopiero 25 i 28 grudnia. A świadczeniobiorcy otrzymają przelewy w czwartek, 24 grudnia.
Wcześniejsze wypłaty świadczeń mają na celu zabezpieczenie świadczeniobiorców, aby nie zostali bez środków finansowych na weekend. Osoby otrzymujące Universal Credit mogą sprawdzić dokładne daty płatności i śledzić wyciągi bezpośrednio na swoim koncie Universal Credit Online Account.
Z kolei w przypadku Child Benefit HMRC zarządza nim niezależnie. Świadczeniobiorcy mogą sprawdzić konkretny harmonogram płatności lub zmiany, korzystając z narzędzia GOV.UK Child Benefit Payment Dates Tracking.