Na rok podatkowy 2026-27 Rent-a-Room Scheme pozwala uzyskać dodatkowe £7,500 rocznie bez podatku. Jeśli dołożyć to do standardowej personal allowance (£12,570) otrzymamy £20,070 wolne od podatku. Foto: shutterstock.com
Na rok podatkowy 2026-27 Rent-a-Room Scheme pozwala uzyskać dodatkowe £7,500 rocznie bez podatku. Jeśli dołożyć to do standardowej personal allowance (£12,570) otrzymamy £20,070 wolne od podatku. Foto: shutterstock.com
UK
2 min.czytania

Komu HMRC zwiększa kwotę wolną od podatku do £20,070?

Marek Piotrowski
Marek Piotrowski

Jak podaje Mirror, HMRC zwiększa kwotę wolną do nieco ponad 20 tysięcy funtów. Jest to 7500 funtów więcej niż standardowa Personal Alowance. Jednak wiele osób nie wie, że może z tego skorzystać. Bowiem w Wielkiej Brytanii działa program rządowy, który ma wspomóc właścicieli domów oraz najemców, dzięki któremu ci pierwsi mogą mieć ulgi podatkowe.

Chodzi o tzw. Rent-a-room scheme. Polega on na tym, że osoby, które wynajmą pokój we własnym domu, otrzymują zwolnienie z podatku. Musi to być umeblowany pokój w domu, który jest naszym miejscem zamieszkania, ale nie musimy być jego właścicielem.

Ile można zyskać?

Na rok podatkowy 2026-27 Rent-a-Room Scheme pozwala uzyskać dodatkowe £7,500 rocznie bez podatku. Jeśli dołożyć to do standardowej personal allowance (£12,570), nasza kwota wolna od podatku wyniesie £20,070.

- Advertisement -

Co więcej, jeśli przychód brutto z najmu nie przekroczy £7,500, w ogóle nie trzeba składać żadnej deklaracji podatkowej. Kwota wolna jest liczona automatycznie, a landlord nie musi nic raportować do HMRC.

Dla HMRC przychody brutto oznaczają:

  • dochód z wynajmu (przed odliczeniem kosztów)
  • wszelkie kwoty otrzymane za posiłki, towary i usługi, takie jak sprzątanie lub pranie
  • wszelkie „opłaty wyrównawcze”

Innymi słowy jeśli najemca płaci dodatkowo za inne usługi poza czynszem, landlord to wliczyć do dochodu. Aby sprawdzić przychód roczny sumuje się  przychody brutto za rok podatkowy — czyli od 6 kwietnia jednego roku do 5 kwietnia następnego roku.

Ważna informacja dla Polaków

Nie można uzyskać ulgi, jeśli nieruchomość jest w UK, ale wynajmujący przebywa za granicą (np. w Polsce). Nawet jeśli w czasie nieobecności jest wynajmowany tylko jeden pokój. Ulga należy się tylko osobom, które mieszkają w danej nieruchomości podczas wynajmowania w niej pokoju.

Zasady rozliczeń Rent-a-room

Jeśli wynajmując pokój nie zarabia się więcej niż próg £7,500, niczego nie trzeba rozliczać.

Jeśli zarobki przekroczą £7,500 można zapłacić podatek od:

  • nadwyżki ponad £7,500. Czyli jeśli wpływy wyniosły £10,000, podatek płaci się od £2,500.

lub

  • zysku na czysto, gdzie uwzględnia się koszty. Jeśli jako landlord masz wysokie koszty, ta metoda może się bardziej opłacić. Gdy ją wybierzesz, od przychodu odejmujesz próg £7,500, odejmujesz koszty i dopiero od uzyskanej kwoty płacisz podatek (można  także osiągnąć stratę i wówczas nie będzie podatku do zapłaty a stratę można wykorzystać w kolejnych latach).

Landlord sam wybiera, którą metodę wykorzysta. Co więcej co roku może zmieniać metodę opodatkowania, na tą która jest dla niego najkorzystniejsza. Za każdym razem należy informować HMRC w wyznaczonym terminie, gdy chce się dokonać zmiany.

Program „Rent a Room” został wprowadzony w Wielkiej Brytanii, aby zachęcić właścicieli domów do wynajmowania wolnych, umeblowanych pokoi, zwiększając w ten sposób podaż tanich mieszkań i zapewniając najemcom dochód zwolniony z podatku. Można z niego skorzystać podnosząc swoją kwotę wolną od podatku i zyskując dodatkowy przychód.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Kierowcy ponad 10-letnich samochodów zapłacą wyższy podatek drogowy

Kierowcy samochodów wyprodukowanych przed 2017 rokiem zapłacą wyższy podatek drogowy w Wielkiej Brytanii.
Praca i finanse

Universal Credit a wyjazd na wakacje. Polacy nie wiedzą o tej ważnej zasadzie

Jeśli pobieramy Universal Credit musimy pamiętać o tym, że wyjazd na wakacje może nas dużo kosztować, gdy pojedziemy na „zbyt długo”.
UK

Ilu Polaków siedzi w brytyjskich więzieniach? Mamy najnowsze dane

Polacy są jedną z grup obcokrajowców najczęściej osadzanych w brytyjskich więzieniach. Wyprzedzili nas tylko Albańczycy oraz Irlandczycy.
UK

Masz rodziców w Polsce? Sprawdź czy dostaną bon senioralny

W Polsce będzie można uzyskać pomoc dla seniorów 65+....
Praca i finanse

Ogromne zmiany podatkowe od 04.2027. By nie stracić, trzeba przygotować się już dziś!

Na pierwszy rzut oka 2027 może wydawać się odległy. W praktyce jednak w finansach osobistych to bardzo krótki horyzont. Szczególnie jeśli planujesz oszczędności na kilka lub kilkanaście lat.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie