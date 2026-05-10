Komu HMRC zwiększa kwotę wolną od podatku do £20,070?

Jak podaje Mirror, HMRC zwiększa kwotę wolną do nieco ponad 20 tysięcy funtów. Jest to 7500 funtów więcej niż standardowa Personal Alowance. Jednak wiele osób nie wie, że może z tego skorzystać. Bowiem w Wielkiej Brytanii działa program rządowy, który ma wspomóc właścicieli domów oraz najemców, dzięki któremu ci pierwsi mogą mieć ulgi podatkowe.
Chodzi o tzw. Rent-a-room scheme. Polega on na tym, że osoby, które wynajmą pokój we własnym domu, otrzymują zwolnienie z podatku. Musi to być umeblowany pokój w domu, który jest naszym miejscem zamieszkania, ale nie musimy być jego właścicielem.
Ile można zyskać?
Na rok podatkowy 2026-27 Rent-a-Room Scheme pozwala uzyskać dodatkowe £7,500 rocznie bez podatku. Jeśli dołożyć to do standardowej personal allowance (£12,570), nasza kwota wolna od podatku wyniesie £20,070.
Co więcej, jeśli przychód brutto z najmu nie przekroczy £7,500, w ogóle nie trzeba składać żadnej deklaracji podatkowej. Kwota wolna jest liczona automatycznie, a landlord nie musi nic raportować do HMRC.
Dla HMRC przychody brutto oznaczają:
- dochód z wynajmu (przed odliczeniem kosztów)
- wszelkie kwoty otrzymane za posiłki, towary i usługi, takie jak sprzątanie lub pranie
- wszelkie „opłaty wyrównawcze”
Innymi słowy jeśli najemca płaci dodatkowo za inne usługi poza czynszem, landlord to wliczyć do dochodu. Aby sprawdzić przychód roczny sumuje się przychody brutto za rok podatkowy — czyli od 6 kwietnia jednego roku do 5 kwietnia następnego roku.
Ważna informacja dla Polaków
Nie można uzyskać ulgi, jeśli nieruchomość jest w UK, ale wynajmujący przebywa za granicą (np. w Polsce). Nawet jeśli w czasie nieobecności jest wynajmowany tylko jeden pokój. Ulga należy się tylko osobom, które mieszkają w danej nieruchomości podczas wynajmowania w niej pokoju.
Zasady rozliczeń Rent-a-room
Jeśli wynajmując pokój nie zarabia się więcej niż próg £7,500, niczego nie trzeba rozliczać.
Jeśli zarobki przekroczą £7,500 można zapłacić podatek od:
- nadwyżki ponad £7,500. Czyli jeśli wpływy wyniosły £10,000, podatek płaci się od £2,500.
lub
- zysku na czysto, gdzie uwzględnia się koszty. Jeśli jako landlord masz wysokie koszty, ta metoda może się bardziej opłacić. Gdy ją wybierzesz, od przychodu odejmujesz próg £7,500, odejmujesz koszty i dopiero od uzyskanej kwoty płacisz podatek (można także osiągnąć stratę i wówczas nie będzie podatku do zapłaty a stratę można wykorzystać w kolejnych latach).
Landlord sam wybiera, którą metodę wykorzysta. Co więcej co roku może zmieniać metodę opodatkowania, na tą która jest dla niego najkorzystniejsza. Za każdym razem należy informować HMRC w wyznaczonym terminie, gdy chce się dokonać zmiany.
Program „Rent a Room” został wprowadzony w Wielkiej Brytanii, aby zachęcić właścicieli domów do wynajmowania wolnych, umeblowanych pokoi, zwiększając w ten sposób podaż tanich mieszkań i zapewniając najemcom dochód zwolniony z podatku. Można z niego skorzystać podnosząc swoją kwotę wolną od podatku i zyskując dodatkowy przychód.