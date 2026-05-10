Komu HMRC zwiększa kwotę wolną od podatku do £20,070?

Jak podaje Mirror, HMRC zwiększa kwotę wolną do nieco ponad 20 tysięcy funtów. Jest to 7500 funtów więcej niż standardowa Personal Alowance. Jednak wiele osób nie wie, że może z tego skorzystać. Bowiem w Wielkiej Brytanii działa program rządowy, który ma wspomóc właścicieli domów oraz najemców, dzięki któremu ci pierwsi mogą mieć ulgi podatkowe.

Chodzi o tzw. Rent-a-room scheme. Polega on na tym, że osoby, które wynajmą pokój we własnym domu, otrzymują zwolnienie z podatku. Musi to być umeblowany pokój w domu, który jest naszym miejscem zamieszkania, ale nie musimy być jego właścicielem.

Ile można zyskać?

Na rok podatkowy 2026-27 Rent-a-Room Scheme pozwala uzyskać dodatkowe £7,500 rocznie bez podatku. Jeśli dołożyć to do standardowej personal allowance (£12,570), nasza kwota wolna od podatku wyniesie £20,070.

Co więcej, jeśli przychód brutto z najmu nie przekroczy £7,500, w ogóle nie trzeba składać żadnej deklaracji podatkowej. Kwota wolna jest liczona automatycznie, a landlord nie musi nic raportować do HMRC.

Dla HMRC przychody brutto oznaczają:

dochód z wynajmu (przed odliczeniem kosztów)

wszelkie kwoty otrzymane za posiłki, towary i usługi, takie jak sprzątanie lub pranie

wszelkie „opłaty wyrównawcze”

Innymi słowy jeśli najemca płaci dodatkowo za inne usługi poza czynszem, landlord to wliczyć do dochodu. Aby sprawdzić przychód roczny sumuje się przychody brutto za rok podatkowy — czyli od 6 kwietnia jednego roku do 5 kwietnia następnego roku.

Ważna informacja dla Polaków

Nie można uzyskać ulgi, jeśli nieruchomość jest w UK, ale wynajmujący przebywa za granicą (np. w Polsce). Nawet jeśli w czasie nieobecności jest wynajmowany tylko jeden pokój. Ulga należy się tylko osobom, które mieszkają w danej nieruchomości podczas wynajmowania w niej pokoju.

Zasady rozliczeń Rent-a-room

Jeśli wynajmując pokój nie zarabia się więcej niż próg £7,500, niczego nie trzeba rozliczać.

Jeśli zarobki przekroczą £7,500 można zapłacić podatek od:

nadwyżki ponad £7,500. Czyli jeśli wpływy wyniosły £10,000, podatek płaci się od £2,500.

lub

zysku na czysto, gdzie uwzględnia się koszty. Jeśli jako landlord masz wysokie koszty, ta metoda może się bardziej opłacić. Gdy ją wybierzesz, od przychodu odejmujesz próg £7,500, odejmujesz koszty i dopiero od uzyskanej kwoty płacisz podatek (można także osiągnąć stratę i wówczas nie będzie podatku do zapłaty a stratę można wykorzystać w kolejnych latach).

Landlord sam wybiera, którą metodę wykorzysta. Co więcej co roku może zmieniać metodę opodatkowania, na tą która jest dla niego najkorzystniejsza. Za każdym razem należy informować HMRC w wyznaczonym terminie, gdy chce się dokonać zmiany.

Program „Rent a Room” został wprowadzony w Wielkiej Brytanii, aby zachęcić właścicieli domów do wynajmowania wolnych, umeblowanych pokoi, zwiększając w ten sposób podaż tanich mieszkań i zapewniając najemcom dochód zwolniony z podatku. Można z niego skorzystać podnosząc swoją kwotę wolną od podatku i zyskując dodatkowy przychód.