Na jakie bezpłatne badania NHS możesz się zgłosić w Wielkiej Brytanii?

NHS oferuje bezpłatne badania profilaktyczne i jest ich całkiem sporo. Wykrywają choroby, zanim pojawią się objawy. Wiele osób o nich nie wie. Inne nie dostają zaproszenia, bo przychodnia ma stary adres. Oto, co Ci się należy i jak z tego skorzystać.

Bezpłatne badania NHS: kto je dostaje i jak się zapisać

Konieczna jest rejestracja u lekarza rodzinnego (GP). Bez rejestracji w przychodni nie dostaniesz zaproszeń. Nie potrzebujesz dowodu adresu, statusu imigracyjnego, dokumentu tożsamości ani numeru NHS. Jeśli zmienisz adres i nie powiesz o tym przychodni, listy z terminami i wynikami mogą trafić w złe miejsce. Zawsze pamiętaj, aby aktualizować zmianę adresu w przychodni.

Jakie badania i dla kogo oferuje NHS?

Kobiety 25-64 lata. Badanie cytologiczne i test HPV. Badania są oferowane co 5 lat. Zaproszenie przychodzi przez aplikację NHS, SMS albo list. Po 65. roku życia zapraszane są tylko osoby, u których poprzedni wynik był nieprawidłowy. Umawiasz się w przychodni GP.

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Kobiety, 50-70 lat. Mammografia. Po 70. roku życia możesz zgłosić się sama. Zaproszenie wysyłane jest automatycznie, co 3 lata.

Wszyscy 50-74 lata. Test na raka jelita grubego. Domowy test na raka jelita grubego przysługuje co 2 lata. Wykonujesz go sam i odsyłasz pocztą. Po 75. roku życia możesz poprosić o test pod bezpłatnym numerem 0800 707 6060.

Wszyscy 40-74 lata. NHS Health Check. Jest to bezpłatna kontrola co 5 lat dla osób bez już rozpoznanej choroby serca, nerek, cukrzycy czy nadciśnienia. Zwykle trwa ok. pół godziny i sprawdza ryzyko udaru, zawału, cukrzycy typu 2 i chorób nerek. Jeśli nie dostajesz zaproszenia, zapytaj w swojej przychodni.

Palacze i byli palacze 55-74 lata. Badania płuc (lung screening). Akurat to badanie jest dostępne tylko w niektórych częściach Anglii. Jeśli Twój region je ma, odezwie się do Ciebie GP lub lokalna służba NHS.

Mężczyźni, od 65 lat. Badanie w kierunku tętniaka aorty brzusznej. Jest to badanie USG i ma na celu wczesne wykrycie tętniaka

Osoby z cukrzycą, od 12. roku życia. Badanie oczu. Dostajesz regularne badanie oczu, które wykrywa wczesne zmiany w siatkówce

Jakie badania w jakim wieku?

25 lat: pierwsze badanie cytologiczne

40 lat: NHS Health Check.

50 lat: mammografia (kobiety) i test na raka jelita grubego (wszyscy).

55 lat: jeśli paliłeś lub paliłaś, zapytaj o badanie płuc.

65 lat: USG aorty (mężczyźni).

70+ lat: kobiety mogą same zgłosić się na mammografię.

75+ lat: możesz poprosić o test na raka jelita grubego.

Jak się umówić?

Jeśli spełniasz warunki wiekowe do wymienionych badań, ale nie dostałeś zaproszenia zgłoś się do swojej przychodni. Zapytaj o badania i przy okazji sprawdź czy przychodnia ma Twój poprawny adres i telefon.

Jeśli otrzymałeś zaproszenie, ale przegapiłeś termin, nie czekaj na kolejny list. Zadzwoń do przychodni.

Badania są dla osób bez objawów

Badania przesiewowe są dla osób bez objawów. Jeśli masz objawy, albo dzieje się coś niepokojącego, idź do GP i nie czekaj na zaproszenie.

Co oznacza prawidłowy wynik?

Oznacza niskie ryzyko w tej chwili. Nie oznacza, że nigdy nie zachorujesz. Dlatego warto uczestniczyć w kolejnych badaniach, gdy dostaniesz zaproszenie.

Co dzieje się, jeśli wynik jest nieprawidłowy?

Dostaniesz propozycję dalszych badań (diagnostycznych), które potwierdzą lub wykluczą chorobę. Potem możesz dostać leczenie, porady i wsparcie. Nieprawidłowy wynik badania przesiewowego nie oznacza jeszcze choroby.