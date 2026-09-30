Jak będzie działać krajowa służba opieki (National Care Service)?

W czasie wczorajszej konferencji Partii Pracy premier ujawnił więcej szczegółów na temat swojego pomysłu reformy opieki społecznej dla dorosłych. Jak miałaby zatem działać krajowa służba opieki (National Care Service)?

Przemówienie Andy’ego Burnhama na konferencji Partii Pracy zawierało nieco więcej szczegółów na temat jednego ze sztandarowych jego pomysłów. Mówił o nim już na początku swojej kadencji, a dotyczy on reformy opieki społecznej dla dorosłych.

Krajowa służba opieki – jak będzie wyglądać?

Burham jasno określił ambitną skalę swojej wizji opieki. Nie chodzi w tym przypadku o zwykłą zmianę, ale o stworzenie zupełnie nowej usługi. Czyli „przełomowej polityki, równie ważnej, jak utworzenie samego NHS”. Miałaby to być krajowa służba opieki, działająca zgodnie z zasadami NHS. Czyli bezpłatna w momencie korzystania, „gdzie każdy dokłada się do usługi i każdy jest objęty ubezpieczeniem”.

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Eksperci twierdzą, że system opieki na wzór NHS byłby drogi i kosztowałby około 18 miliardów funtów rocznie. Ocena kosztów zależy od tego, jakie usługi są objęte ofertą i jak koszty są dzielone między obywateli a państwo. Premier chce, aby system w całości finansowało państwo. Dodał, że oszczędności wynikające ze zniesienia triple lock (potrójnej gwarancji emerytalnej), od 2030 roku zostaną przeznaczone na usługi opiekuńcze.

Samo w sobie nie wystarczyłoby to do pełnego sfinansowania powszechnej opieki na wzór NHS, jak twierdzi Instytut Studiów Fiskalnych. Burnham powiedział, że usługa opiekuńcza przyniosłaby oszczędności w NHS poprzez zmniejszenie obciążenia szpitali. Według think tanku King’s Fund może to przynieść 2 miliardy funtów rocznie w perspektywie długoterminowej.

Czy obywatele będą musieli dokładać się do kosztów opieki?

Wiadomo, że ambitne zmiany będą kosztowne. Jednak Burnham jest przekonany, że przyszły system opieki da ludziom „spokój ducha”, chroniąc ich „domy i oszczędności”, gdyby potrzebowali opieki w późniejszym życiu.

To wyraźnie sugeruje, że osoby, które nie kwalifikują się do państwowego wsparcia opieki, nie stracą majątku, jeśli będą wymagać kosztownej, długoterminowej opieki.

Kto zapewni opiekę?

W swoim przemówieniu Burnham podziękował pracownikom opieki, uznając ich za niedopłacanych i niedocenianych. Przeprosił ich, mówiąc, że politycy zbyt długo ich zawodzili. Nie chodziło tylko o podkreślenie jego pro-pracowniczego charakteru, ale o uznanie, że bez lepiej opłacanej i wykwalifikowanych pracowników świadczenie wysokiej jakości krajowej opieki jest niemożliwe.

Toruje to również drogę do rządowego zwrotu w sprawie wiz dla zagranicznych pracowników opieki. Premier podkreślił, że usługi opiekuńcze będą „dla ludzi, a nie dla zysku”.

Obecnie Burham przedstawił szeroki harmonogram dotyczący reformy. Louise Casey opublikuje swój niezależny raport na temat opieki społecznej w 2027 roku. Przedstawi w nim, jak mogłaby wyglądać krajowa usługa opiekuńcza. A także, jak byłby sposób jej finansowania.