Strony internetowe przychodni NHS przestały się wyświetlać. Awaria może dotyczyć nawet 1000 placówek. Foto: Shuttertock
Strony internetowe przychodni NHS przestały się wyświetlać. Awaria może dotyczyć nawet 1000 placówek. Foto: Shuttertock
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Nie działają setki stron internetowych przychodni w UK. Znamy szczegóły

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc

Od rana setki pacjentów nie mogą wejść na strony internetowe przychodni NHS, gdyż te nie działają. Awaria mogła dotknąć tysiące pacjentów w Anglii i Walii po tym, jak firma dostarczająca witryny internetowe dla NHS weszła w stan likwidacji. Stało się to „bez żadnego ostrzeżenia” – napisano w komunikacie wydanym przez jedną z dotkniętych tą sytuacją przychodni.

Nawet 1000 przychodni NHS bez stron www

Dostawcą oprogramowania dla przychodni jest firma Silicon Practice. Chwali się ona na swojej stronie, że „z duma obsługuje ponad 1000 witryn” przychodni lekarskich. Natomiast z brytyjską ochroną zdrowia (NHS) współpracuje od 2005 roku.

Dokładna liczba przychodni, których dotknął ten problem, nie została jeszcze podana. Jednak NHS England potwierdziło, że awaria dotyczy placówek korzystających z usług Silicon Practice. Jak donosi stacja ITV, wniosek o upadłość złożyła w tym miesiącu przez spółka-matka Silicom Practice – Schappit Ltd.

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Pacjenci m.in. z Londynu, Hertfordshire, Gloucestershire i Swansea otrzymali powiadomienia SMS z ostrzeżeniem, że strony ich przychodni są niedostępne.

Nasza lokalna przychodnia Gladstone Medical Centre również zamieściła komunikat o awarii. Jej strona internetowa nie działa, ale udostępniono formularz przez który można umówić wizytę.

Pacjenci proszeni o kontakt telefoniczny

Strony przychodni NHS wyświetlają błąd serwera (bad gateway). Nie da się umówić wizyty online. Pacjenci są proszeni o telefon lub wizytę osobiście w placówce.

Rzecznik NHS England oświadczył:

„Podczas gdy większość stron internetowych przychodni działa bez zakłóceń, niektóre placówki korzystające z Silicon Practice odczują skutki upadłości tej firmy. Jeśli strona Twojej przychodni nie działa, a potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z placówką telefonicznie lub osobiście, tak jak zazwyczaj.”

Tymczasowe rozwiązania

Część placówek zamieściła tymczasowe zaślepki stron z danymi kontaktowymi dla pacjentów. Nie wiadomo jak długo potrwa awaria.

 

 

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