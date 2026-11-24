Kto jeszcze nie kupił biletów na święta, a planuje je spędzić w Polsce, pluje sobie teraz w brodę. Bowiem ceny poszybowały ostro w górę. A tanie linie doskonale wiedzą, że jest to najbardziej oblegany okres jeśli chodzi o loty do Polski i cen nie zniżają. Czy jest szansa kupić tańszy bilet czy lepiej kupić jak najszybciej.

Wielu z nas, jak co roku, staje przed decyzją gdzie spędzić święta Bożego Narodzenia. Są tacy, dla których istnieje tylko jedna możliwość, bo nie wyobrażają sobie świąt spędzanych gdzie indziej niż z rodziną w Polsce. Inni wahają się między pozostaniem w UK, a spędzeniem świąt w cieplejszych krajach. Wybierając się do Polski trzeba było już dawno rezerwować bilety. O tym jak kupić najtaniej bilety na święta do Polski, pisaliśmy całkiem niedawno. Niestety taniej już nie będzie, a jeśli ktoś nie chce wydać kilkuset funtów za loty dla dwóch osób, będzie musiał pomyśleć o zostaniu na święta w UK.

Im wcześniej tym taniej

Ta zasada sprawdza się zarówno w Ryanair i Wizz Air. Im z większym wyprzedzeniem kupimy bilet, tym będzie on tańszy. Nie ma co liczyć, że bilety potanieją. Jeśli planujesz lecieć do Polski na święta, bilety kup jak najszybciej.

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To o ile zdrożeje bilet zależy głównie od tego jak popularna jest trasa. Im bardziej popularna trasa tym bilet drożeje więcej.

Przykładowo dla lotu Stansted – Poznań w dniu 22 grudnia, cena w październiku wynosiła £106 w jedną stronę za osobę. Obecnie ten sam lot kosztuje £114. Różnica nie jest duża, bo wynosi £8 na jednym bilecie.

Jednak dla lotu Stansted – Kraków cena pomiędzy biletem kupowanym w październiku i w listopadzie różnica wynosi już £35. Przy rodzinie składającej się z 4 osób będzie to £140 więcej i to w jedną stronę.

Ile obecnie zapłacimy za bilet do Polski?

Sprawdziliśmy ceny biletów na dzień pisania tego artykułu, 24 listopada. Założyliśmy wylot 22 grudnia, zaś ceny podajemy dla biletu dla jednej osoby w jedną stronę, z najmniejszym bagażem. Za dodatkową walizkę chowaną w schowkach nad głową trzeba doliczyć około £32.

Ceny biletów lotniczych ze Stansted w dn. 22 grudnia 2026:

Lotnisko docelowe Cena Poznań £116 Gdańsk £126 Szczecin £132 Wrocław £138 Bydgoszcz £148 Warszawa £149 Katowice £150 Kraków £171 Łódź £221 Rzeszów £236

Ceny biletów lotniczych z Luton w dn. 22 grudnia 2026:

Lotnisko Cena Warszawa £78 Katowice £139 Gdańsk £157 Poznań £157 Bydgoszcz £172 Kraków £175 Lublin £192

Jak zapłacić taniej?

Czasem zdarza się, że w nocy lub nad ranem pojawiają się tańsze bilety zarówno w Ryanair jak i w Wizz Air. Nam udało się tak kilkakrotnie trafić na korzystniejszą cenę. Nie do końca wiadomo dlaczego tak jest, bo Ryanair nie potwierdza, aby ceny zmieniały się w nocy. Jednak na pewno warto próbować.

Również warto przemyśleć daty wylotu, bowiem im bliżej wigilii tym jest drożej. Zaś potem w pierwszy i drugi dzień świąt bilety tanieją.

Czy warto czekać do ostatniej chwili z zakupem biletu?

Zdecydowanie to odradzamy. Okres świąteczny to jeden z najbardziej popularnych okresów na trasach UK – Polska. Bilety nie tanieją, nie ma obniżek i samoloty latają pełne. Od kilku lat regularnie sprawdzamy oferty na święta w różnych okresach. z naszego doświadczenia wynika, że im później się rezerwuje tym więcej się płaci.