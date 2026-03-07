Pleśń w mieszkaniach socjalnych jest coraz częstszym problemem
Pleśń w mieszkaniach socjalnych jest coraz częstszym problemem / fot. Shutterstock
HolandiaŻycie w Holandii
2 min.czytania

Najemcy skarżą się na pleśń w mieszkaniach socjalnych i wygrywają sprawy

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Coraz więcej najemców skarży się na pleśń w mieszkaniach socjalnych w Holandii. I coraz częściej wygrywają spory z wynajmującymi.

Sytuacja na rynku nieruchomości w Holandii jest wyjątkowo trudna ze względu na zawrotne ceny domów. Kryzys nie omija także najemców mieszkań socjalnych. Tam jednak największym problemem jest wilgoć i pleśń.

Pleśń w mieszkaniach socjalnych coraz częstszym problemem najemców

Tysiące mieszkań socjalnych w Holandii dotkniętych jest poważnymi problemami konserwacyjnymi. Są to wilgoć, pleśń i pęknięcia konstrukcyjne. Najemcy natomiast coraz częściej wygrywają spory z właścicielami – podaje RTL Nieuws.

- Advertisement -

Mimo dużego wzrostu inwestycji spółdzielni mieszkaniowych w konserwację i remonty w ostatnich latach, liczba najemców skarżących się na pleśń w mieszkaniach socjalnych wzrosła.

W roku 2025 Huurcommissie, który jest niezależnym organem rządowym rozstrzygającym spory między najemcami a wynajmującymi, wydał orzeczenia na korzyść 1326 najemców. Złożyli oni skargi na wady konserwacyjne. Liczba ta jest dwukrotnie większa niż w 2022 roku.

Najemcy żyjący w zapleśniałych mieszkaniach socjalnych skarżą się na stęchły zapach i problemy zdrowotne. Wielu lokatorów regularnie zwraca się do Huurcommissie po tym, jak nie udało im się rozwiązać problemów bezpośrednio z właścicielami. Mimo to liczba skarg prawdopodobnie odzwierciedla jedynie ułamek problemu. Wynika to z tego, że lokatorzy mogą zwrócić się do Huurcommissie dopiero po fiasku rozmów z właścicielami. A wielu z nich w ogóle nie składa skarg.

Wzrosła liczba najemców skarżących się na pleśń w mieszkaniach socjalnych
Wzrosła liczba najemców skarżących się na pleśń w mieszkaniach socjalnych / fot. Shutterstock

Rozczarowanie jest powszechne

Co trzeci ankietowany lokator stwierdził, że spółdzielnie mieszkaniowe źle radzą sobie z konserwacją. Sprawia to natomiast, że najemcy są bezsilni. Badanie przeprowadzone przez RTL Nieuwspanel wykazało, że problemy mieszkaniowe mają znaczący wpływ na codzienne życie. Piętnaście procent lokatorów mieszkań socjalnych przyznało, że wstydzi się swoich domów. Natomiast kilku z nich dodało, że nie odważy się już przyjmować gości.

Lokatorzy zgłaszali również obawy dotyczące swojego zdrowia, w tym dolegliwości fizycznych lub medycznych związanych z warunkami mieszkaniowymi. Z kolei rodzice obawiają się, że ich dzieci mogą zachorować.

Minister mieszkalnictwa Elanor Boekholt-O’Sullivan z Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nazwała „niedopuszczalnym” fakt, że lokatorzy żyją w złych warunkach i czują wstyd.

Ten wstyd nie należy do mieszkańców. Ten wstyd należy do kogo innego – do spółdzielni, do państwa, do nas wszystkich. Z wyjątkiem mieszkańców – powiedziała.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Wielka Warszawska – wielkie pieniądze, wielkie ambicje, wielki wyścig

Wielka Warszawska” wchodzi do kin w UK od 27 lutego. Sensacyjne kino o wyścigach na Służewcu, mafii i Polsce 1991 roku.

W Holandii wymienią wszystkie karty bankowe. Dlaczego?

Miliony klientów otrzymają nowe karty bankowe. Powód? Koniec dotychczasowych systemów Maestro i V PAY oraz przejście na globalne standardy płatnicze. Co to oznacza w praktyce?

Napięty rynek pracy w Holandii. Brakuje wykwalifikowanych pracowników

Ze względu na niedobór wykwalifikowanych pracowników i wysokie oczekiwania płacowe rynek pracy w Holandii staje się coraz bardziej napięty.

Mieszkańcy Holandii będą płacić mniejsze rachunki w tym roku

Holenderski Urząd Statystyczny (CBS) obliczył, że gospodarstwa domowe zapłacą w tym roku mniejsze rachunki za energię.

Holandia na szczycie rankingu krajów najlepszych do życia

W indeksie krajów najlepszych do życia Holandia znalazła się na szczycie rankingu. Po raz pierwszy od 2023 roku wyprzedziła Luksemburg.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport