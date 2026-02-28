Najlepiej płatne i pewne posady w UK - najnowsze dane
Najlepiej płatne i pewne posady w UK - najnowsze dane fot. shutterstock.com
2 min.czytania

Najlepiej płatne i pewne posady w UK – najnowszy ranking

Joanna Baran
Joanna Baran

Stabilność, dobre pieniądze i poczucie, że zawód nie zniknie wraz z kolejną aktualizacją sztucznej inteligencji. Tak dziś definiowane są zawodowe marzenia Brytyjczyków. Najnowsze zestawienia rynku pracy pokazują wyraźnie: najlepiej płatne posady w UK to już nie tylko domena finansistów w londyńskim City. Są to przede wszystkim posady specjalistów od technologii, marketingu i w sektorze publicznym.

Rynek pracy jest pragmatyczny. Kandydaci nie szukają już „fajnej pracy”. Szukają bezpiecznej przyszłości. I pensji, która pozwoli spokojnie zapłacić czynsz i rachunki bez nerwowego sprawdzania aplikacji bankowej.

Najlepiej płatne posady w UK: technologia nadal rozdaje karty

Na szczycie listy niezmiennie królują specjaliści IT. Software engineer ze średnią pensją przekraczającą 60 tysięcy funtów rocznie to dziś jeden z najbardziej pożądanych zawodów. W świecie, w którym każda firma chce być „tech company”, nawet jeśli sprzedaje herbatę, kompetencje programistyczne stały się walutą.

Co ważne, to nie jest chwilowa moda. Automatyzacja, rozwój AI i cyfryzacja usług sprawiają, że zapotrzebowanie na inżynierów oprogramowania utrzymuje się na wysokim poziomie. To zawód wymagający. Natomiast daje realne poczucie bezpieczeństwa. A w obecnych czasach bezpieczeństwo bywa bardziej luksusowe niż sportowy samochód.

Najlepiej płatne posady w UK także poza IT

Choć technologia przyciąga najwyższymi kwotami, inne sektory również oferują solidne zarobki i stabilność. Konsultanci rekrutacyjni mogą liczyć na średnie wynagrodzenie powyżej 35 tysięcy funtów rocznie. Natomiast doświadczeni specjaliści marketingu zbliżają się do 32 tysięcy.

fot. shutterstock.com

Sektor publiczny również nie pozostaje w tyle. Stanowiska takie jak housing officer oferują około 33 tysięcy funtów rocznie oraz — co dla wielu równie istotne — stabilność zatrudnienia i przewidywalne godziny pracy. To propozycja dla tych, którzy wolą spokojny rytm niż korporacyjny rollercoaster.

Stabilność ponad prestiż

Co ciekawe, wysokość pensji to nie jedyne kryterium. Wśród najpopularniejszych zawodów wciąż znajdują się role administracyjne i stanowiska recepcyjne. Choć wynagrodzenia są tu niższe niż w IT, praca oferuje jasne obowiązki, przewidywalność i niski próg wejścia.

To pokazuje zmianę mentalności. Coraz więcej osób wybiera zawód nie dlatego, że „brzmi dobrze na LinkedInie”, ale dlatego, że daje poczucie kontroli nad życiem. Dlatego elastyczne grafiki, możliwość pracy hybrydowej i stabilna umowa bywają ważniejsze niż imponujący tytuł.

Najlepiej płatne posady w UK: jak je zdobyć?

Eksperci są zgodni. Dziś CV musi mówić językiem konkretów. Nie wystarczy napisać, że było się „odpowiedzialnym za projekty”. Trzeba pokazać, jakie przyniosły efekty. Liczby działają lepiej niż przymiotniki.

W branżach technologicznych kluczowe jest portfolio. W marketingu –  wyniki kampanii. Natomiast W sektorze publicznym – doświadczenie w pracy z przepisami i społecznościami lokalnymi. Rynek premiuje mierzalne osiągnięcia i umiejętność adaptacji.

Jedno jest pewne: najlepiej płatne posady w UK nie trafiają się przypadkiem. Wymagają kompetencji, elastyczności i świadomego budowania kariery. Ale dla tych, którzy są gotowi zainwestować w rozwój, nagroda jest konkretna — finansowo i życiowo.

Bo w 2026 roku „dobra praca” to już nie ta, która robi wrażenie przy kolacji. To ta, która pozwala spokojnie zasnąć.

 

