Egzamin końcowy z języka polskiego w brytyjskim systemie edukacji ma ogromne znaczenie
Nie będzie likwidacji matur z języka polskiego

Miłosz Magrzyk
Wielka Brytania od lat pozostaje jednym z najważniejszych kierunków emigracji Polaków. Szacuje się, że na Wyspach mieszka spokojnie kilkaset tysięcy osób z polskimi korzeniami, a język polski należy do najczęściej używanych języków obcych w brytyjskim społeczeństwie. Nic więc dziwnego, że temat edukacji – w tym egzamin z języka polskiego – wywołuje wśród tamtejszej Polonii ogromne emocje.

Gdy pojawiły się informacje o możliwej likwidacji matur z polskiego w brytyjskim systemie egzaminacyjnym, wielu rodziców i uczniów zaczęło się zastanawiać, czy wieloletnia nauka w sobotnich szkołach nie straci nagle sensu. Ostatecznie jednak zapadła decyzja, która uspokoiła nastroje.

Edukacja polonijna na Wyspach

Polska diaspora w Wielkiej Brytanii stworzyła w ostatnich dwóch dekadach imponującą sieć instytucji edukacyjnych. Według różnych szacunków działa tam ponad 130 polskich szkół sobotnich, w których uczy się 20–25 tys. dzieci i młodzieży. W tych miejscach młodzi ludzie poznają język i historię Polski i budują swoją tożsamość kulturową.

Właśnie dlatego egzamin końcowy z języka polskiego w brytyjskim systemie edukacji ma ogromne znaczenie. Dla uczniów jest on symbolicznym zwieńczeniem lat nauki w ośrodkach polonijnych. Jednocześnie wynik takiego egzaminu może mieć wpływ na dalszą ścieżkę edukacyjną, ponieważ brytyjskie uczelnie uwzględniają rezultaty egzaminów końcowych w rekrutacji.

Język polski należy do grupy najczęściej wybieranych języków obcych zdawanych przez uczniów w Wielkiej Brytanii. W niektórych latach do egzaminów na poziomie A-Level podchodziło nawet kilka tysięcy uczniów.

Społeczna mobilizacja w obronie egzaminu z języka polskiego

Zmiany w brytyjskim systemie edukacji pojawiają się regularnie. Reforma egzaminów końcowych, która została zapowiedziana kilka lat temu, zakładała m.in. większą liczbę etapów egzaminacyjnych oraz bardziej rozbudowaną strukturę sprawdzania wiedzy – i wyższe koszty organizacji egzaminów.

Potencjalne wycofanie języka polskiego z oferty egzamin końcowego zabrzmiało dla Polonii jak sygnał alarmowy

Dla komisji egzaminacyjnych prowadzących testy z wielu języków świata pojawiło się więc pytanie o opłacalność utrzymywania wszystkich przedmiotów. Właśnie w tym kontekście pojawiła się informacja, że egzamin z języka polskiego może zostać wycofany z oferty. Dla Polonii zabrzmiało to jak sygnał alarmowy.

Szybko rozpoczęła się szeroka kampania społeczna, w której podkreślano znaczenie języka polskiego dla młodych ludzi wychowujących się poza krajem. W akcję włączyli się rodzice, nauczyciele oraz organizacje polonijne.

Egzamin z języka polskiego pozostanie

Ostatecznie okazało się, że scenariusz likwidacji egzaminu nie zostanie zrealizowany. Brytyjskie władze edukacyjne zapewniły, że matura z języka polskiego pozostanie częścią systemu egzaminacyjnego. Nie oznacza to jednak, że egzamin pozostanie w identycznej formie na zawsze. W przyszłości może zostać dostosowany do nowych zasad funkcjonowania brytyjskich matur.

Dla młodych ludzi wychowujących się w środowisku wielokulturowym język rodziców bywa czymś więcej niż tylko narzędziem komunikacji. Nie bez znaczenia jest aspekt praktyczny. Znajomość języka polskiego otwiera drzwi do rynku pracy obejmującego ponad 36 milionów osób w Polsce i milionów Polaków za granicą.

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Aldi utworzy 1100 miejsc pracy w Wielkiej Brytanii

Osoby, w tym także Polacy, których interesuje praca w Aldi, powinni wysłać swoje CV. Supermarket poszukuje pracowników na różne stanowiska.
Praca i finanse

Przez decyzję rządu wkrótce stracisz ponad 2 tys. funtów rocznie

Po zmianach w budżecie część osób otrzyma więcej pieniędzy, ale inni mogą stracić tysiące funtów rocznie.
Praca i finanse

Zasiłki dla imigrantów znów w centrum sporu w Wielkiej Brytanii

Emocje wzbudziły informacje o migrantach spoza Unii Europejskiej, którzy po uzyskaniu prawa stałego pobytu korzystają z systemu wsparcia finansowego państwa.
UK

Czy w Wielkiej Brytanii wolno parkować na żółtych liniach?

Polacy jeżdżący po Wielkiej Brytanii, muszą zmierzyć się z...
Exclusive

Polka na London Fashion Week – rozmowa z Izabelą Mazurek

W rozmowie Izabela Mazurek opowiada o swojej drodze na London Fashion Week, emigracji, kulisach wielkiej mody. Jej historia pokazuje, że talent, odwaga i konsekwencja potrafią otworzyć drzwi nawet tam, gdzie na początku nie ma jeszcze kontaktów

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie