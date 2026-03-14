Churchill i Austen znikną z funtów. Co pojawi się na banknotach?

Churchil i Austen znikną z funtów. Co pojawi się na banknotach?
Joanna Baran

Bank Anglii ogłosił rewolucyjną zmianę w wyglądzie brytyjskich banknotów. Sir Winston Churchill, Jane Austen, JMW Turner oraz Alan Turing – postacie, które od lat zdobiły rewersy funtów – zostaną zastąpione motywami przyrody. 

To krok, który ma nie tylko świeży wymiar wizualny, ale również praktyczny, związany z bezpieczeństwem banknotów i podkreśleniem dziedzictwa naturalnego Wielkiej Brytanii.

Historia i symbolika banknotów

Dotychczas brytyjskie  funty przedstawiały wizerunek monarchy i wybitne postacie historyczne. Na awersie zawsze znajdowała się podobizna królowej, natomiast rewers prezentował największe umysły, twórców i artystów kraju. Sir Winston Churchill zdobił banknot 5-funtowy, Jane Austen 10-funtowy, JMW Turner 20-funtowy. Natomiast Alan Turing banknot 50-funtowy. Te wybory podkreślały wkład jednostek w historię, kulturę i naukę Wielkiej Brytanii.

Banknoty były nie tylko środkiem płatniczym, ale także nośnikiem symboliki narodowej. Wzory, detale i portrety miały budzić dumę i przypominać o dziedzictwie kraju. Do dziś fani banknotów kolekcjonerskich podziwiają misternie zaprojektowane portrety i tło inspirowane historią i sztuką.

Churchill i Austen znikną z funtów  – dlaczego

Nowa seria banknotów zachowa tradycyjny awers z wizerunkiem monarchini, ale postacie historyczne znikną z rewersu. Zamiast nich pojawią się dzikie zwierzęta i motywy przyrodnicze, które mają odzwierciedlać bogactwo naturalnego krajobrazu Wielkiej Brytanii. Wybór konkretnych gatunków pozostawiono opinii publicznej. Dlatego teraz obywatele mogą aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia nowej symboliki waluty.

Eksperci ds. dzikiej przyrody podkreślają, że zmiana ma także wymiar kulturowy. „Dzika przyroda Wielkiej Brytanii jest częścią naszej tożsamości – od herbów piłkarskich po legendy i nadmorskie krajobrazy” – mówi Nadeem Perera, członek panelu ekspertów Banku Anglii. „Umieszczenie jej na banknotach to zarówno hołd dla przyrody, jak i znacząca zmiana w sposobie, w jaki postrzegamy nasze dziedzictwo.”

Bezpieczeństwo i nowoczesne technologie

Zmiana motywów na banknotach nie jest wyłącznie estetyczna. Jak podkreśla Victoria Cleland, główna kasjerka Banku Anglii, nowa seria wprowadzi „najnowocześniejsze technologie antyfałszerskie”. Wzory przyrodnicze, detale i kolory nie tylko będą pięknie wyglądać, ale też utrudnią podrabianie banknotów. To jest jednym z głównych celów modernizacji.

Nowe banknoty mają pojawić się w ciągu najbliższych kilku lat Natomiast ich wprowadzenie będzie uważnie obserwowane zarówno przez kolekcjonerów, jak i opinię publiczną. To połączenie tradycji z nowoczesnością. Zachowanie wizerunku monarchów i jednoczesne uwzględnienie naturalnego dziedzictwa kraju. Może zrewolucjonizować to, jak Brytyjczycy patrzą na własną walutę.

 

