Problemy z pitną wodą dla milionów osób. Zawiera rakotwórcze substancje

Organ nadzorujący jakość wody pitnej nakazał podjęcie działań związanych z obecnością w niej niebezpiecznych stężeń tzw. „wiecznych chemikaliów”, które są rakotwórcze.

Analiza danych Inspektoratu Wody Pitnej (DWI) przeprowadzonych przez Watershed Investigations wykazała zawartość substancji rakotwórczych w wodzie w setkach zakładów uzdatniania wody. Obsługują one ponad 6 milionów ludzi.

Problemy z wodą pitną

„The Guardian” podaje, że liczba osób dotkniętych skażeniem będzie znacznie wyższa, gdyż dane nie były dostępne dla wszystkich zanieczyszczonych lokalizacji. Do związków niebezpiecznych, które wykryto w wodzie należą substancje perfluoroalkilowe i polifluoroalkilowe – Pfas.

Należą one do grupy syntetycznych chemikaliów, które stosuje się ze względu na ich właściwości wodoodporne i odporne na tłuszcz. Nazywane są też „wiecznymi chemikaliami” gdyż wyjątkowo długo utrzymują się w środowisku. Ponadto kumulują się w organizmach i wywołują zmiany nowotworowe, zaburzenia hormonalne i problemy z płodnością.

Do dwóch z najbardziej znanych związków należą PFOS (sulfonian perfluorooktanu) i PFOA (kwas perfluorooktanowy). Światowa Organizacja Zdrowia uznała je za substancje rakotwórcze.

Przedsiębiorstwa wodociągowe, którym nakazano modernizację swoich zasobów z powodu zanieczyszczenia Pfas, to Anglian Water. Tam problem dotyczy nieoczyszczonych ujęć wody obsługujących 4,2 miliona ludzi. A także Wessex Water, które obsługuje 1,2 miliona ludzi.

Ponadto nakaz podjęcia działań dostały także Severn Trent Water, South Staffordshire Water oraz South West Water. Natomiast Affinity Water ma pięć zagrożonych zanieczyszczeniem wodociągów, a United Utilities dwa.

Niebezpieczne stężenia związków trujących w wodzie

Niektóre z ostrzeżeń DWI dotyczą niewłaściwego procesu oczyszczania wody w celu usunięcia związków Pfas. Inne natomiast związane są z „rosnącym poziomem Pfas”, który może przekroczyć limity bezpieczeństwa określone w DWI.

Co istotne Inspektorat Wody Pitnej wyznaczył firmom terminy, do których muszą podjąć określone działania, aby zmniejszyć ryzyko. Dotyczą one ulepszenia procesów oczyszczania lub mieszania zanieczyszczonych zasobów z czystą wodą w celu uzyskania niższych stężeń. Ponadto dotyczą także większego monitorowania obecności tych substancji w wodzie.

Źródła zanieczyszczenia Pfas

Do źródeł zanieczyszczenia Pfas należą lotniska, obiekty wojskowe, oczyszczalnie ścieków, zakłady chemiczne, huty, fabryki skórzane i tekstylne, zakłady energetyczne i składowiska odpadów.

Natomiast osady ściekowe, które zawierają Pfas, rozprowadza się na polach uprawnych, przez co zanieczyszczają też glebę i wody gruntowe. Ponadto związki te stosowane są w pestycydach zarówno jako substancja czynna, jak i środek ułatwiający rozprowadzanie.

Według raportu Agencji Ochrony środowiska w całej Wielkiej Brytanii liczba źródeł zanieczyszczeń szacowana jest na 10 000.