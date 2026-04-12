Nocne pociągi ruszą w czerwcu. Dobra informacja dla pasażerów z lotniska Gatwick

Lotniska funkcjonują przez całą dobę, ale infrastruktura naziemna przez lata nie nadążała za tym rytmem. Miliony pasażerów zmuszano do improwizacji lub kosztownych przejazdów taksówkami. Teraz nieco się to zmieni, przynajmniej w przypadku Gatwick.

Jak wynika z danych przywoływanych przez MyLondon, nawet ponad 20 proc. podróżnych jednego z największych portów lotniczych w Wielkiej Brytanii – Gatwick – nie miało dotąd dostępu do kolei w godzinach nocnych. Mimo że lotnisko pozostaje ważnym hubem dla takich linii lotniczych jak easyJet, British Airways czy Ryanair.

Pasażerowie lądują w nocy i nie mają pociągu z lotniska

Ogromne lotniska generują ruch przez 24 godziny na dobę. W przypadku jednego z największych portów w Wielkiej Brytanii, Gatwick, roczna liczba pasażerów przekracza 40 mln. Z czego niemal połowę obsługują tanie linie lotnicze. To właśnie one często oferują loty o nietypowych godzinach, wymuszając tym większą dostępność transportu naziemnego.

Obecny model funkcjonowania kolei – ograniczony mniej więcej do przedziału 4:30–23:30 – nie odpowiada takiej dynamice. Podróż pociągiem musi być dostępna szerzej. Wprowadzenie kilku dodatkowych kursów pociągów w godzinach nocnych może więc mocno poprawić dostępność transportu i pozwoli uwolnić się od drogich taksówek.

Kolej – szczególnie w porównaniu z transportem indywidualnym – pozostaje jednym z najbardziej ekologicznych środków przemieszczania się. Wprowadzenie nocnych połączeń to więc także sposób na ograniczenie emisji z uwagi na zmniejszenie liczby samochodów na drogach.

Podróż pociągiem w nocy z Gatwick będzie możliwa w czerwcu

Nie bez znaczenia jest też fakt, że nowoczesne lotniska stają się hubami komunikacyjnymi, które łączą setki kierunków i miliony ludzi. Skoro sam port oferuje bezpośrednie połączenia z rekordową liczbą stacji, naturalnym krokiem jest rozszerzenie ich dostępności na całą dobę.

I tak, już od 6 czerwca przewoźnik Great Western Railway uruchomi pilotażowe nocne połączenia kolejowe między Reading a Gatwick Airport. Program potrwa 12 tygodni i sprawdzi zapotrzebowanie na przejazdy w godzinach nocnych oraz bardzo wczesnoporannych, które dotąd były dla podróżnych niedostępne.

Transport 24/7. Kursy połączą lotnisko z okolicą

W testowym rozkładzie pojawią się dwa nocne pociągi z Reading (o 2:28 i 3:30) oraz trzy powrotne z Gatwick w soboty (00:30, 1:24 i 4:00). Dodatkowo w poniedziałki zaplanowano jeden kurs z Reading (03:24) i dwa z lotniska (00:24 oraz 04:00). Trasa obejmuje przystanki w Wokingham, Guildford, Dorking Deepdene, Reigate i Redhill.

Dzięki rozbudowanej siatce kolejowej pozostaje najlepiej skomunikowanym lotniskiem w kraju, a nowe nocne połączenia mogą jeszcze bardziej poprawić komfort podróży i elastyczność planowania wyjazdów.