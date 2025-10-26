Nowe, tanie połączenia kolejowe z Holandii. Nowy przewoźnik ma wielkie plany

Na holenderskie tory wjeżdża nowy gracz, który oferuje tanie połączenia kolejowe. Wkrótce w ofercie międzynarodowych podróży kolejowych mogą pojawić się znacznie tańsze pociągi, co ucieszy pasażerów narzekających na wysokie ceny biletów. Niemiecka firma Flix planuje rozszerzyć swoją sieć połączeń kolejowych o Holandię – a to oznacza realną konkurencję dla dotychczasowych przewoźników i nowe opcje podróży dla pasażerów.

Wysokie ceny biletów kolejowych od lat stanowią bolączkę podróżnych. Trasa z Amsterdamu do Berlina potrafi kosztować ponad 100 euro. To sprawia, że wielu pasażerów wybiera autobusy lub samochód. Teraz sytuacja może się zmienić. Nowe tanie połączenia kolejowe mają obniżyć koszty podróży między Holandią a Niemcami.

Tanie połączenia kolejowe – zmiana, na którą wielu czekało

Zgodnie z planami nowego operatora, bilety na trasach międzynarodowych mają kosztować nawet o połowę mniej niż u obecnych przewoźników. Dla wielu osób podróżujących regularnie między tymi krajami to realna oszczędność. Natomiast dla innych – zachęta, by częściej korzystać z pociągów.

Więcej tras, więcej opcji dla pasażerów

Przewoźnik złożył już zgodę na uruchomienie nowej linii kolejowej między Oberhausen a Rotterdamem w holenderskim urzędzie ds. konsumentów i rynków (ACM). Trasa ma obejmować m.in. Arnhem, Utrecht, Amsterdam i Hagę. To pozwoli pasażerom łączyć się z głównymi węzłami kolejowymi w kraju i dalej w Europie.

Choć firma nie ogłosiła jeszcze dokładnego terminu startu połączeń, eksperci przewidują, że pierwsze pociągi mogą ruszyć w ciągu najbliższego roku. Dla podróżnych oznacza to więcej możliwości wyboru i potencjalnie niższe ceny na popularnych trasach międzynarodowych.

Tanie połączenia kolejowe i rosnąca konkurencja

Wejście nowego przewoźnika na rynek może wreszcie przełamać monopol, jaki w praktyce utrzymuje NS International na długodystansowych połączeniach z Holandii. Konkurencja oznacza nie tylko niższe ceny, ale też większą motywację do poprawy jakości usług i punktualności.

Dla pasażerów to dobra wiadomość. Zyskają alternatywę, możliwość porównania ofert oraz większą elastyczność w planowaniu podróży. W perspektywie długoterminowej może to również przyczynić się do zwiększenia liczby osób wybierających kolej zamiast samochodu.

Pociągi zamiast autostrad?

Rosnące zainteresowanie tańszymi i bardziej ekologicznymi formami transportu sprawia, że kolej staje się coraz ważniejszym elementem podróży po Europie. Jeśli zapowiadane tanie połączenia kolejowe rzeczywiście się pojawią, mogą znacząco wpłynąć na sposób, w jaki Holendrzy i Niemcy podróżują między sobą.

Pasażerowie zyskają więcej swobody w wyborze – między szybkością, komfortem a ceną. Natomiast jeśli konkurencja utrzyma bilety na rozsądnym poziomie, kolej może ponownie stać się jednym z najatrakcyjniejszych środków transportu międzynarodowego w regionie.