Nowe, tanie połączenia kolejowe z Holandii. Nowy przewoźnik ma wielkie plany
Nowe, tanie połączenia kolejowe z Holandii. Nowy przewoźnik ma wielkie plany fot. shutterstock.com
HolandiaTransport
2 min.czytania

Nowe, tanie połączenia kolejowe z Holandii. Nowy przewoźnik ma wielkie plany

Joanna Baran
Joanna Baran

Na holenderskie tory wjeżdża nowy gracz, który oferuje tanie połączenia kolejowe. Wkrótce w ofercie międzynarodowych podróży kolejowych mogą pojawić się znacznie tańsze pociągi, co ucieszy pasażerów narzekających na wysokie ceny biletów. Niemiecka firma Flix planuje rozszerzyć swoją sieć połączeń kolejowych o Holandię – a to oznacza realną konkurencję dla dotychczasowych przewoźników i nowe opcje podróży dla pasażerów.

Wysokie ceny biletów kolejowych od lat stanowią bolączkę podróżnych. Trasa z Amsterdamu do Berlina potrafi kosztować ponad 100 euro. To sprawia, że wielu pasażerów wybiera autobusy lub samochód. Teraz sytuacja może się zmienić. Nowe tanie połączenia kolejowe mają obniżyć koszty podróży między Holandią a Niemcami.

Tanie połączenia kolejowe – zmiana, na którą wielu czekało

Zgodnie z planami nowego operatora, bilety na trasach międzynarodowych mają kosztować nawet o połowę mniej niż u obecnych przewoźników. Dla wielu osób podróżujących regularnie między tymi krajami to realna oszczędność. Natomiast dla innych – zachęta, by częściej korzystać z pociągów.

- Advertisement -

Więcej tras, więcej opcji dla pasażerów

Przewoźnik złożył już zgodę na uruchomienie nowej linii kolejowej między Oberhausen a Rotterdamem w holenderskim urzędzie ds. konsumentów i rynków (ACM). Trasa ma obejmować m.in. Arnhem, Utrecht, Amsterdam i Hagę. To pozwoli pasażerom łączyć się z głównymi węzłami kolejowymi w kraju i dalej w Europie.

Choć firma nie ogłosiła jeszcze dokładnego terminu startu połączeń, eksperci przewidują, że pierwsze pociągi mogą ruszyć w ciągu najbliższego roku. Dla podróżnych oznacza to więcej możliwości wyboru i potencjalnie niższe ceny na popularnych trasach międzynarodowych.

Tanie połączenia kolejowe i rosnąca konkurencja

Wejście nowego przewoźnika na rynek może wreszcie przełamać monopol, jaki w praktyce utrzymuje NS International na długodystansowych połączeniach z Holandii. Konkurencja oznacza nie tylko niższe ceny, ale też większą motywację do poprawy jakości usług i punktualności.

Tanie połączenia kolejowe – zmiana, na którą wielu czekało
Tanie połączenia kolejowe – zmiana, na którą wielu czekało
fot. shutterstock.com

Dla pasażerów to dobra wiadomość. Zyskają alternatywę, możliwość porównania ofert oraz większą elastyczność w planowaniu podróży. W perspektywie długoterminowej może to również przyczynić się do zwiększenia liczby osób wybierających kolej zamiast samochodu.

Pociągi zamiast autostrad?

Rosnące zainteresowanie tańszymi i bardziej ekologicznymi formami transportu sprawia, że kolej staje się coraz ważniejszym elementem podróży po Europie. Jeśli zapowiadane tanie połączenia kolejowe rzeczywiście się pojawią, mogą znacząco wpłynąć na sposób, w jaki Holendrzy i Niemcy podróżują między sobą.

Pasażerowie zyskają więcej swobody w wyborze – między szybkością, komfortem a ceną. Natomiast jeśli konkurencja utrzyma bilety na rozsądnym poziomie, kolej może ponownie stać się jednym z najatrakcyjniejszych środków transportu międzynarodowego w regionie.

 

Przeczytaj także

“Burger wegetariański” zakazany? Holandia popiera zmiany w nazewnictwie

Wkrótce w europejskim parlamencie głosowanie nad wprowadzeniem zakazu nazw “burger wegetariański” czy “kiełbasa wegańska”. Trend mocno popiera część holenderskich polityków. Czy wkrótce nazwy te będą zakazane?

Bezrobocie w Holandii najwyższe od czterech lat

We wrześniu bezrobocie w Holandii wzrosło do 4 proc., czyli do najwyższego poziomu od czterech lat. W tamtym miesiącu 409 000 osób było bezrobotnych.

Obniżka cen prądu i gazu. Mieszkańcy Holandii będą mieć niższe rachunki zimą

Ze względu na obniżkę cen energii, gospodarstwa domowe w Holandii mogą spodziewać się niższych rachunków tej zimy. Ponadto mogą negocjować korzystne taryfy z dostawcami.

Tragiczny atak nożem w Son: Dwaj Polacy w ciężkim stanie, Hiszpan zatrzymany

Noc z soboty na niedzielę 12.10.2025 w Son en Breugel okazała się dramatyczna. Trzech mężczyzn zostało rannych w wyniku ataków nożem na jednej z posesji przy Kanaalstraat. Dwaj z poszkodowanych, obywatele Polski w wieku 37 i 38 lat, pozostają w ciężkim stanie w szpitalu.

Polska agencja pracy ukarana. Podejrzenie łamania praw człowieka i międzynarodowa afera!

Inspektorzy stwierdzili, że doszło do rażącego naruszenia przepisów o legalnym zatrudnieniu. Wskazali również, że doszło do potencjalnego naruszenia praw człowieka, jeśli warunki pracy były niegodne lub poniżej standardów

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet