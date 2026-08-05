Tańsze przejazdy również dla 18-latków. Rząd wprowadza zmiany

gMłodzi pasażerowie w Wielkiej Brytanii zyskają nowe możliwości tańszego podróżowania koleją. Rząd zdecydował, że tańsze przejazdy również dla 18-latków staną się dostępne dzięki zmianie zasad dotyczących popularnej karty zniżkowej 16-17 Saver Railcard. Nowe przepisy pomogą tysiącom młodych osób. Młodzi dorośli do tej pory tracili pieniądze tylko dlatego, że w trakcie roku edukacyjnego kończyli 18 lat.

Zmiana wejdzie w życie 17 sierpnia. Od tego dnia karta 16-17 Saver Railcard będzie ważna przez pełne 12 miesięcy od momentu zakupu, a nie – jak wcześniej – jedynie do ukończenia przez użytkownika 18. roku życia. Oznacza to, że osoby, które kupią kartę tuż przed osiemnastymi urodzinami, będą mogły korzystać ze zniżek aż do dnia poprzedzającego 19. urodziny.

Tańsze przejazdy również dla 18-latków. Zmiana ma pomóc uczniom i młodym pracownikom

Do tej pory wielu młodych ludzi znajdowało się w niekorzystnej sytuacji finansowej. Choć byli w tym samym wieku szkolnym lub akademickim co ich rówieśnicy, po ukończeniu 18 lat tracili dostęp do 50-procentowej zniżki na bilety kolejowe. Według brytyjskiego Departamentu Transportu każdego roku problem dotyczył ponad 70 tysięcy uczniów i studentów. Młodzi ludzie płacili średnio o około 175 funtów więcej za podróże.

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Rząd podkreśla, że zmiana ma szczególne znaczenie w okresie, gdy młodzi ludzie często codziennie dojeżdżają do szkół, uczelni, miejsc praktyk lub pierwszej pracy. Niższe koszty transportu ułatwią im zdobywanie wykształcenia i wejście na rynek pracy.

Tańsze przejazdy również dla 18-latków. Ile można zaoszczędzić?

Karta 16-17 Saver Railcard kosztuje 35 funtów rocznie. Pozwala korzystać z 50-procentowej zniżki na większość przejazdów kolejowych. To znacznie korzystniejsza oferta niż dostępna wcześniej dla osób po 18. roku życia karta 16-25 Railcard. Ta zapewnia jedynie jedną trzecią zniżki na bilety.

Minister ds. kolei Lord Hendy określił zmianę jako rozsądne rozwiązanie, które odpowiada na potrzeby pasażerów. Jak zaznaczył, niższe ceny przejazdów mogą mieć duże znaczenie dla młodych osób rozpoczynających samodzielne życie.

Rząd chce obniżyć koszty podróży młodych osób

Decyzja dotycząca kolei jest częścią szerszych działań oraniczających wydatki związane z transportem. Wcześniej brytyjski rząd zapowiedział także obniżenie maksymalnej ceny większości pojedynczych przejazdów autobusowych w Anglii – z 3 do 2 funtów.

Nowe zasady dotyczące karty kolejowej sprawią, że tańsze przejazdy również dla 18-latków nie będą już wyjątkiem. Zgodnie z nowym planem są naturalnym przedłużeniem wsparcia dla młodych pasażerów. Dla wielu uczniów, studentów i osób rozpoczynających pracę oznacza to realne oszczędności i łatwiejszy dostęp do codziennych podróży.