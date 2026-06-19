Katastrofa kolejowa pod Bedford: jedna ofiara śmiertelna i 89 rannych po zderzeniu dwóch pociągów

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek 19 czerwca 2026 roku około godziny 17:15 na południe od Bedford, w rejonie miejscowości Elstow w hrabstwie Bedfordshire. W zdarzeniu uczestniczyły dwa pociągi pasażerskie należące do przewoźnika East Midlands Railway. W chwili obecnej nie wiemy, czy wśród poszkodowanych są Polacy.

Według ustaleń służb i wstępnych informacji, zderzyły się pociąg relacji Corby – London St Pancras (odjazd 16:40) oraz pociąg Nottingham – London St Pancras (odjazd 15:50). Oba składy poruszały się w kierunku stolicy, gdy doszło do kolizji na odcinku linii Midland Main Line, na południe od stacji Bedford.

Katastrofa kolejowa pod Bedford. Jedna osoba nie żyje, blisko 90 rannych

Brytyjska Policja Transportowa potwierdziła, że w wyniku zderzenia zginęła jedna osoba. Służby medyczne poinformowały o łącznie 89 poszkodowanych. Wśród nich 11 osób doznało bardzo poważnych obrażeń, 22 osoby zostały poważnie ranne, a 56 odniosło lżejsze urazy.

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Służby podkreślają, że część pasażerów była zakleszczona w wagonach. Natomiast obrażenia wielu osób były wynikiem gwałtownego hamowania i uderzenia wewnątrz przedziałów. Na miejscu interweniowały liczne zespoły ratunkowe, w tym ponad 20 karetek, zespoły HART oraz śmigłowce medyczne.

Akcja ratunkowa i „major incident”

Na miejscu szybko ogłoszono stan poważnego incydentu (major incident), co oznacza uruchomienie pełnych procedur kryzysowych. W działaniach uczestniczyły policja, straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego oraz wyspecjalizowane jednostki kolejowe.

Ranni byli transportowani do szpitali w Bedford, Luton i okolicznych ośrodkach medycznych. Władze apelowały do mieszkańców, aby nie zgłaszać się na oddziały ratunkowe bez pilnej potrzeby, by nie przeciążać systemu.

Świadkowie relacjonowali chaos w wagonach – pasażerowie byli rzucani na siedzenia, część osób krwawiła, a w niektórych wagonach doszło do zablokowania drzwi, co utrudniało ewakuację.

Paraliż ruchu kolejowego

Katastrofa całkowicie sparaliżowała ruch na jednej z najważniejszych brytyjskich tras kolejowych.

Wstrzymane zostały wszystkie połączenia między Bedford a Londynem St Pancras. Zarówno East Midlands Railway, jak i Thameslink zawiesiły kursowanie pociągów na odcinku Luton – Bedford oraz na dalszych trasach prowadzących do centrum Londynu.

Operatorzy kolejowi poinformowali, że linia pozostanie zablokowana co najmniej do końca dnia. Dlatego pasażerowie muszą korzystać z objazdów lub transportu zastępczego.

Śledztwo i nieznane przyczyny

Na miejscu pracuje Rail Accident Investigation Branch, brytyjska instytucja badająca wypadki kolejowe. Jej zadaniem będzie ustalenie dokładnej przyczyny zderzenia.

Na tym etapie nie podano oficjalnie, dlaczego miała miejsce katastrofa kolejowa. Wstępne doniesienia wskazują, że mogło dojść do zderzenia tylnej części jednego pociągu z poprzedzającym go składem, jednak szczegóły pozostają przedmiotem śledztwa.

Reakcje władz i pytania o poszkodowanych

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer złożył kondolencje rodzinie ofiary oraz wyraził wsparcie dla wszystkich rannych, określając zdarzenie jako „głęboko niepokojące”.

Na tym etapie nie ma również potwierdzonych informacji, czy wśród poszkodowanych znajdują się obywatele Polski. Służby nie publikują jeszcze pełnej listy pasażerów ani ich narodowości. Podkreślają, że priorytetem jest identyfikacja ofiary i pomoc rannym.