Wzrost Universal Credit w przypadku 66-latków może być konieczny
Wzrost Universal Credit w przypadku 66-latków może być konieczny / fot. Shutterstock
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Wzrost Universal Credit w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Zaapelowano do rządu o wzrost Universal Credit dla 66-latków w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego w Wielkiej Brytanii.

Komisja ds. Pracy i Emerytur (Work and Pensions Committee) uważa, że konieczny będzie wzrost Universal Credit dla 66-latków. Gdy rząd podniesie wiek emerytalny. Miałby być to środek tymczasowy, który wymagałby szybkiego wdrożenia do końca 2026 roku.

Wzrost Universal Credit ratunkiem dla 66-latków?

Ze względu na podniesienie wieku emerytalnego do 67. roku życia pojawiły się uzasadnione obawy, że osoby w wieku 66 lat mogą mieć poważne trudności finansowe. Dowody sugerują, że dłuższe oczekiwanie na emeryturę państwową „zaszkodzi” 66-latkom, którzy nie są w stanie utrzymać zatrudnienia, dodała Komisja.

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W raporcie napisano: „Dla wielu będzie to rok trudności. Z powodu niewystarczających świadczeń dla osób w wieku produkcyjnym, potencjalnie wyczerpujących oszczędności, na których polegali, aby utrzymać się na emeryturze”.

Komisja stwierdziła, że coraz większa liczba 66-latków może być zmuszona do dłuższego korzystania ze standardowej stawki zasiłku Universal Credit. Wynosi ona około 425 funtów miesięcznie.

W raporcie dodano: „Ogólnie rzecz biorąc, popieramy podwyższenie poziomu UC dla wszystkich świadczeniobiorców w roku poprzedzającym osiągnięcie wieku emerytalnego. Ponieważ ma to większy wpływ na zmniejszenie ubóstwa i trudności. Zalecamy to jako rozwiązanie krótkoterminowe. Aby złagodzić skutki podwyżki do 67. roku życia, która już się rozpoczęła. Proponujemy korzystanie z UC, ponieważ powinno to umożliwić szybkie udzielenie wsparcia. (…) Osoby, które na tym etapie życia są poza rynkiem pracy, bardzo mało prawdopodobne, aby do niego powróciły”.

Osoby rok przed emeryturą będą bardziej narażone na życie w ubóstwie, jeśli rząd nie podniesie UC
Osoby rok przed emeryturą będą bardziej narażone na życie w ubóstwie, jeśli rząd nie podniesie UC / fot. Shutterstock

Pomoc przedemerytalna jest konieczna

Osoby, które mają niską emeryturę, mogą ubiegać się o Pension Credit. Jednak wsparcie to dostępne jest dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Komisja stwierdziła, że w związku z tym wiele osób przed emeryturą, zwłaszcza tych z problemami zdrowotnymi, obowiązkami opiekuńczymi lub długoletnim stażem pracy, musi polegać na oszczędnościach, które mogli zgromadzić na emeryturę.

W raporcie napisano również: „Z niepokojem przyjęliśmy fakt, że o ile późniejsza praca jest generalnie korzystna dla zdrowia, gdy jest dobrowolna, o tyle nie jest tak, gdy wynika z konieczności finansowej. Zwłaszcza w przypadku osób, które muszą kontynuować pracę w zawodach wymagających dużego wysiłku fizycznego. W oparciu o otrzymane dowody istnieje wyraźne uzasadnienie dla zapewnienia dodatkowego wsparcia z zabezpieczenia społecznego osobom, które nie są w stanie kontynuować pracy w latach zbliżających się do wieku emerytalnego”.

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