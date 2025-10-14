Obniżka cen prądu i gazu. Mieszkańcy Holandii będą mieć niższe rachunki zimą

Gospodarstwa domowe w Holandii mogą spodziewać się niższych rachunków tej zimy. Powodem jest obniżka cen prądu i gazu.

W lutym cena gazu ziemnego osiągnęła szczyt na poziomie prawie 60 euro za megawatogodzinę. Teraz spadła ona o prawie połowę, co ma wpływ na zimową obniżkę rachunków dla gospodarstw domowych w Holandii.

Wyczekiwana obniżka cen prądu i gazu w Holandii

Po miesiącach wahań cen, według ekspertów taryfy mają pozostać niskie. To z kolei sprawi, że kontrakty o stałej stawce będą bardziej atrakcyjne. Peter van Ees, bankier ds. energii w ABN AMRO, tak skomentował zmiany w cenach energii:

– Na początku tego roku panowała duża niepewność i było to widoczne na rynkach obrotu. Teraz sytuacja się nieco uspokoiła.

Ponadto zachęca on konsumentów do negocjowania i szukania zniżek:

– Dostawcy energii oferują setki euro za nowe umowy. Warto zadzwonić do swojego dostawcy, aby uzyskać lepszą cenę. Konkurencja jest duża i istnieje szansa, że otrzymamy lepszą ofertę na gaz i prąd.

Dużo gospodarstw domowych zmienia dostawców

Jeden z serwisów porównujących ceny energii, Gaslicht poinformował w tym tygodniu o większej liczbie gospodarstw domowych zmieniających dostawców. Natomiast holenderski Urząd ds. Konsumentów i Rynków (ACM) planuje w tym miesiącu przeprowadzić przegląd praktyk w zakresie rozliczeń za energię. Ponadto klienci, którzy pozostają przy swoim obecnym dostawcy, mogą negocjować stawki za energię.

– Można po prostu zadzwonić do dostawcy i poprosić o lepszą cenę – doradził Van Ees, który zwraca także uwagę na wysoki poziom konkurencji wśród firm energetycznych.

Van Ees dodał, że gospodarstwa domowe z taryfami o zmiennej stawce nie muszą tej jesieni starać się o umowy o stałej stawce. Większość oszczędności dotyczących energii wynika z ograniczenia jej zużycia. Od 2020 roku holenderskie gospodarstwa domowe zmniejszyły zużycie gazu ziemnego o około jedną czwartą.

– Wszyscy powoli stajemy się ekspertami w dziedzinie energii – powiedział podsumowując sytuację.