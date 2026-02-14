Piasek do zabawy pod szczególnym nadzorem
Piasek do zabawy pod szczególnym nadzorem / fot. Shutterstock
Holandia
2 min.czytania

Piasek do zabawy dla dzieci zanieczyszczony azbestem

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W piasku do zabawy dla dzieci w Holandii znaleziono azbest. Wcześniej wykryto go już w Australii i Nowej Zelandii w produktach pochodzących z Chin.

Childcare Industry Association wydało zalecenie, aby unikać piasku do zabawy dla dzieci, gdyż może być zanieczyszczony azbestem. Wykryto go w zestawach do prac plastycznych z piasku i zestawach do rysowania na piasku.

Zanieczyszczony piasek do zabawy dla dzieci 

Gazeta AD przeprowadziła dochodzenie w sprawie piasku do zabawy dla dzieci po tym, jak wykryto azbest w podobnych produktach produkowanych w Chinach i sprzedawanych w Australii i Nowej Zelandii. Kilka szkół w tych dwóch krajach zamknęło, aby usunąć zanieczyszczone materiały z sal lekcyjnych. Natomiast produkty wycofano z obrotu.

AD z kolei znalazło w holenderskich sklepach internetowych kilka produktów, które wyglądały na takie same jak zanieczyszczony piasek do zabawy dla dzieci w Australii i Nowej Zelandii. Holenderska gazeta kupiła nawet 12 produktów w Top1Toys, Bol.com, Amazon, AliExpress i Koppen Speelgoed. Następnie przekazała je do akredytowanego laboratorium azbestowego Nomacon.

Azbest wykryto w połowie zbadanych produktów. Wykryty rodzaj azbestu, czyli niezwiązany tremolit, jest szczególnie niepokojący, ponieważ uważa się go za bardziej niebezpieczny niż powszechnie występujący „biały azbest”.

Azbest wykryto w połowie zbadanych produktów dla dzieci
Azbest wykryto w połowie zbadanych produktów dla dzieci / fot. Shutterstock

Ostrzeżenie dla przedszkoli i rodziców

Obecnie Holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich (NVWA) prowadzi własne badania w sprawie piasku do zabawy dla dzieci. Jednak wraz z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) ostrzegł rodziców, opiekunów i placówki szkolne oraz przedszkolne przed tymi produktami zalecając szczególną ostrożność.

Obie instytucje oświadczyły, że nadal nie jest jasne, czy i jak bardzo te produkty są toksyczne dla zdrowia. Dlatego też zalecono unikanie używania piasku do zabawy w pomieszczeniach, a w szczególności „piasku do zabawy na stołach lub w kreatywnych zabawach”. Stowarzyszenie opieki nad dziećmi zaleca, aby cały piasek do zabawy w pomieszczeniach był usuwany i przechowywany poza zasięgiem dzieci w szczelnie zamkniętym worku.

Zaleca się także, aby nie kupować nowych produktów z piaskiem do zabawy, dopóki NVWA nie uzna ich za bezpieczne. Strony internetowe sprzedające te produkty wstrzymały ich sprzedaż. Także niektórzy sprzedawcy detaliczni wycofują je ze sprzedaży.

Wiadomo, że niektóre wycofane produkty zawierały od 2 do 5 procent azbestu w postaci niezwiązanej. David de Vreede, ekspert z Centrum Eksperckiego ds. Azbestu i Włókien powiedział:

To naprawdę poważna sprawa. W budownictwie ten materiał powinni usuwać mężczyźni w białych kombinezonach. Poziom azbestu jest naprawdę wysoki i można go łatwo wdychać.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

