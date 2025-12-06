Kupno domu coraz trudniejsze. Trzeba mieć oszczędności rzędu 160 000 euro

Dla wielu osób kupno domu w Holandii staje się coraz bardziej nieosiągalne. Obecnie kwota, którą nabywcy muszą zapłacić z własnej kieszeni wzrosła do 160 000 euro.

Ceny domów w Holandii są wyższe niż przeciętny kredyt hipoteczny. Dlatego też wielu osób nie stać na nabycie nieruchomości.

Coraz mniej osób może sobie pozwolić na kupno domu w Holandii

Najnowsze badania wykazały, że nabywcy potrzebują obecnie 160 000 euro oszczędności, aby kupić dom w Holandii. Stanowi do duży, bo aż 28-procentowy wzrost w porównaniu z sytuacją sprzed zaledwie sześciu miesięcy.

Należy wspomnieć, że obecnie średnia cena domu w kraju tulipanów wynosi ponad 520 000 euro. Natomiast przeciętni nabywcy mogą uzyskać kredyt hipoteczny w wysokości zaledwie 360 000 euro.

Warto zgromadzić własne oszczędności

Okazuje się, że – mimo powyższych trudności – liczba wniosków o kredyt hipoteczny stale rośnie. W trzecim kwartale tego roku osiągnęła 20-procentowy wzrost.

Ponadto kupno domu w Holandii jest łatwiejsze dla par. Wynika to z faktu, że zazwyczaj mogą pożyczyć więcej – ponad 475 000 euro. Single mogą pożyczyć nieco ponad 300 000 euro. Dlatego znalezienie przystępnego cenowo domu jest dla nich znacznie trudniejsze.

Oczekuje się, że niedobór mieszkań pogłębi się w przyszłym roku, a nowe inwestycje nie będą realizowane zgodnie z celami rządowymi. Dlatego też zaleca się kupującym, aby jak najwięcej zainwestowali we własne środki na ten cel.

Wynajmujący sprzedają nieruchomości

Co jednak ciekawe – na rynku nieruchomości w Holandii rośnie też liczba domów sprzedawanych przez właścicieli, którzy dotychczas je wynajmowali. Tak wynika z danych Urzędu Rejestracji Nieruchomości (Kadaster). Niestety, mimo że tendencja ta pomaga kupującym, to wywiera jeszcze większą presję na rynek najmu.

Kadaster poinformował o gwałtownym wzroście sprzedawanych domów w trzecim kwartale 2025 roku. Między lipcem a wrześniem tego roku sprzedano 62 582 domy. Co stanowi najwyższą liczbę w jednym kwartale od początku 2021 roku, kiedy pandemia doprowadziła do gwałtownego wzrostu sprzedaży nieruchomości.

Nowe dane Kadaster potwierdzają, że napędzała sprzedaż tę napędzali prywatni właściciele. Sprzedali 15 800 domów między lipcem a wrześniem, co stanowi wzrost o 37 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jednocześnie kupili prawie 6000 domów, co oznacza, że sprzedaż przewyższa kupno w stosunku prawie trzy do jednego.