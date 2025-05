Liczba ataków na policjantów w 2024 wyniosła nieco ponad 12500 incydentów. Część z nich miała poważny charakter. Czy i dlaczego policjanci są celem ataków w Holandii? Czy to dużo?

Policjanci celem ataków w Holandii? Niestety tak. W 2024 roku funkcjonariusze policji w Niderlandach padli ofiarą przemocy i agresji aż 12 500 razy. To niepokojący trend, który utrzymuje się od czasów pandemii — wcześniej roczna liczba takich incydentów wynosiła około 10 tysięcy. Najczęściej dochodziło do przemocy słownej – policja odnotowała 5 300 przypadków zniewag i 1 200 gróźb. Nie zabrakło też fizycznych ataków – ponad 1 000 funkcjonariuszy zostało zaatakowanych, a zarejestrowano nawet 139 prób zabójstwa.

Coraz większym problemem staje się również tzw. doxxing – ujawnianie danych policjantów w internecie – który pojawił się w 23 przypadkach. Zdaniem ekspertów, bez poprawy nastrojów społecznych fala agresji wobec służb mundurowych raczej nie ustanie.

Policjanci celem ataków w Holandii – skala i dynamika problemu?

Zjawisko przemocy wobec funkcjonariuszy policji w Holandii przybrało niepokojące rozmiary i utrzymuje się na podwyższonym poziomie od czasu pandemii COVID-19. Podczas gdy przed 2020 rokiem notowano średnio około 10 tysięcy incydentów rocznie, od wybuchu pandemii liczba ta nie spada poniżej 12 tysięcy. W 2024 roku odnotowano dokładnie 12 500 przypadków agresji, z czego większość stanowiły zniewagi (5 300) i groźby (1 200), ale nie zabrakło także przemocy fizycznej – ponad 1 000 policjantów zostało zaatakowanych, a aż 139 razy doszło do prób zabójstwa. Szczególnie narażeni są funkcjonariusze podczas protestów i wydarzeń masowych, jak mecze piłkarskie czy Sylwester, który określany jest przez policję jako „coroczny punkt krytyczny”. Eksperci wskazują, że problem nie tylko się utrzymuje, ale może narastać, ponieważ rośnie napięcie społeczne i maleje szacunek do instytucji publicznych.

Ataki na strażaków czy ratowników

Choć ataki na policjantów w Holandii przyciągają najwięcej uwagi, niepokojące jest również to, że przemoc coraz częściej dotyka także innych służb – ratowników medycznych i strażaków. W 2024 roku odnotowano łącznie 3 458 incydentów agresji wobec przedstawicieli tych grup, co wskazuje na utrzymującą się skalę zagrożenia. Służby te, podobnie jak policja, stają się celem wyzwisk, gróźb. Niekiedy także fizycznych ataków, szczególnie podczas interwencji w trudnych społecznie rejonach lub przy okazji masowych zgromadzeń. Zdarza się, że strażacy zostają obrzuceni kamieniami podczas gaszenia pożaru. Natomiast ratownicy muszą ewakuować się z miejsca wezwania ze względu na agresywne otoczenie.

Policjanci celem ataków w Holandii to tylko część większego problemu narastającej wrogości wobec mundurowych – bez względu na to, czy noszą policyjną odznakę, stetoskop czy hełm strażacki.

Skąd ataki na policjantów w Holandii – przyczyny i sytuacje

Policjanci celem ataków w Holandii stają się coraz częściej nie tylko z powodu agresji kryminalistów, ale również frustracji zwykłych obywateli. Eksperci wskazują, że wzrost przemocy wobec funkcjonariuszy to efekt narastającego rozczarowania wobec instytucji państwa. Istotną rolę odgrywa również polaryzacji społecznej oraz radykalizacji postaw, szczególnie po pandemii COVID-19.

Do ataków dochodzi podczas interwencji domowych, na protestach, a także w trakcie meczów piłkarskich. Dlatego często sprawcami są młodzi mężczyźni działający pod wpływem emocji, grupy kibiców lub osoby pod wpływem alkoholu i narkotyków. Coraz częściej też agresja ma formę werbalną i internetową, jak choćby doxxing, czyli publikowanie danych policjantów w sieci. To już nie tylko pojedyncze incydenty – to sygnał głębszego kryzysu zaufania społecznego. Dlaczego policjanci, mający chronić porządek, stają się jego ofiarami?