Weekend 7-8.03 w Londynie. Barwne Święto Holi i ciekawe wystawy
Weekend 7-8.03 w Londynie. Barwne Święto Holi i ciekawe wystawy fot. shutterstock.com
UKLondyn
2 min.czytania

Weekend 7-8.03 w Londynie. Barwne Święto Holi, ciekawe wystawy i show ABBA

Joanna Baran
Joanna Baran

Najbliższy weekend 7-8.03 w Londynie zapowiada się wyjątkowo intensywnie pod względem wydarzeń kulturalnych i rodzinnych. Miasto oferuje szeroki przegląd atrakcji. Od energetycznych festiwali po targi sztuki i muzyczne spektakle. Synoptycy zapowiadają również wyjątkowo sprzyjającą aurę: temperatury mogą sięgnąć nawet 16 stopni Celsjusza, a niedziela ma być bardzo słoneczna, co zachęca do aktywności na świeżym powietrzu.

Co zatem można robić w stolicy Wielkiej Brytanii?

Weekend 7-8.03 w Londynie. Barwne Święto Holi, ciekawe wystawy i show ABBA

Barwne święto Holi – muzyka, kolory i wspólna zabawa

Jednym z najbardziej widowiskowych punktów programu jest barwne święto Holi, które w weekend 8 marca przyciągnie uczestników do parków i przestrzeni eventowych. To festiwal inspirowany indyjską tradycją powitania wiosny, łączący muzykę, taniec, jedzenie i symboliczne obrzucanie się kolorowymi proszkami.

- Advertisement -

Podczas wydarzenia wystąpią DJ-e grający muzykę Bollywood i klubowe remixy. Pojawią się również strefy gastronomiczne oraz animacje dla dzieci i dorosłych. Organizatorzy podkreślają rodzinny charakter imprezy. Natomiast uczestnicy otrzymują pakiety kolorowych proszków w ramach biletu.

Przy dobrej pogodzie – a ta zapowiada się wyjątkowo sprzyjająco – część atrakcji będzie odbywać się na otwartej przestrzeni, co dodatkowo podniesie festiwalowy klimat. Pięknie, wiosennie, kolorowo.

Weekend pełen sztuki – targi Affordable Art Fair i kreatywne przestrzenie

Równolegle w mieście odbywają się wydarzenia skierowane do miłośników sztuki współczesnej.

Targi takie jak Affordable Art Fair w Battersea oraz The Other Art Fair na Brick Lane prezentują prace niezależnych artystów i galerii z różnych krajów. To okazja do zakupu oryginalnych dzieł. Warto również wziąć udział w warsztatach kreatywnych oraz bezpośrednio porozmawiać z twórcami.

Szczególnie popularne są poranne sesje rodzinne, podczas których dzieci wraz z rodzicami mogą uczestniczyć w warsztatach plastycznych i interaktywnych aktywnościach. Wydarzenia te przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów szukających alternatywy dla klasycznych atrakcji turystycznych.

Weekend 7-8.03 w Londynie: Muzyka i spektakle. Od klasyki po nowoczesne widowiska

Weekendowa oferta obejmuje także muzyczne doświadczenia na dużą skalę. Holograficzny koncert ABBA Voyage w specjalnie zaprojektowanej arenie nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Widowisko łączy technologię z największymi hitami zespołu i przyciąga publiczność w różnym wieku.

Weekend 7-8.03 w Londynie. Barwne Święto Holi i ciekawe wystawy
Weekend 7-8.03 w Londynie. Barwne Święto Holi i ciekawe wystawy
fot. shutterstock.com

Na scenach West Endu odbywają się natomiast popularne musicale, takie jak „The Lion King”, „Mamma Mia!” czy „Hamilton”. To sprawdzone propozycje dla osób szukających wieczornej rozrywki w teatralnej oprawie.

Słoneczna prognoza sprzyja aktywnościom w parkach

Meteorolodzy zapowiadają temperatury sięgające około 16°C oraz dużo słońca w niedzielę. Takie warunki pogodowe sprzyjają spacerom po parkach, piknikom i uczestnictwu w wydarzeniach plenerowych. Na trawnikach kwitną krokusy. Ptaki wchodzą w okres godowy.

Organizatorzy licznych festiwali i targów liczą na wysoką frekwencję – zwłaszcza przy tak korzystnych warunkach atmosferycznych, które wczesną wiosną nie zawsze są standardem.

Weekend 7–8 marca w Londynie zapowiada się jako połączenie kultury, rozrywki i rodzinnej atmosfery. Bogaty program wydarzeń oraz sprzyjająca pogoda sprawiają, że to dobry moment na aktywne spędzenie czasu w mieście.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Czy można podwoić limit ISA? Koniec roku podatkowego to czas na wykorzystanie ulg

Do końca roku podatkowego zostały już tylko tygodnie. Dla wielu gospodarstw domowych to ostatni moment, by uporządkować finanse i sprawdzić, czy mogą podwoić limit ISA i skorzystać z Marriage Allowance.
UK

Chemiczny koktajl na talerzach – w owocach wykryto pestycydy

W apetycznych soczystych owocach i kolorowych warzywach można znaleźć pestycydy, z którymi człowiek raczej nie powinien mieć kontaktu.
Londyn

24th „Kinoteka” Polish Film Festival – coroczne święto polskiego kina w Londynie

Kinoteka 2026 w Londynie. Retrospektywa Wajdy, nowe polskie kino i hołd dla Kieślowskiego w najważniejszych salach stolicy UK.
Praca i finanse

Ładowarki aut elektrycznych “oszukują”. Ponad 30% podaje błędną opłatę

Ładowarki aut elektrycznych w Wielkiej Brytanii znalazły się w...
UK

W aptekach zaczyna brakować aspiryny. Rząd ratuje krajowe zapasy

W UK zaczęło brakować aspiryny w dawce 75 mg. Sytuacja stała się na tyle poważna, że rząd wpisał preparat na listę leków objętych zakazem eksportu.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie