Podatki uderzą w fabryki w UK. Utrata pracy grozi 25 000 osób

Fabryki w Wielkiej Brytanii ostrzegają przed nowymi obciążeniami podatkowymi związanymi z wejściem w życie zmian w stawkach biznesowych. W ich wyniku nawet 25 000 osób może stracić pracę.

Sektor produkcyjny ostrzega przed zbyt dużym obciążeniem podatkowym w wysokości 1 mld funtów, jakie nałożył na niego rząd. Liderzy branży twierdzą, że w wyniku tego tysiące ludzi może stracić pracę. Zmiany, które weszły w życie w kwietniu, są tak naprawdę częścią szerszego przeglądu sposobu opodatkowania nieruchomości komercyjnych.

Utrata pracy grozi 25 000 osób w fabrykach

Tak naprawdę reforma stawek biznesowych zwiększa presję na fabryki, które już teraz borykają się z rosnącymi kosztami. Nowa analiza Make UK sugeruje, że fabryki zapłacą w tym roku dodatkowe 939 milionów funtów w wyniku reform wprowadzonych przez Rachel Reeves.

Wielu producentów, którzy już borykają się z rosnącymi rachunkami za energię i wyższymi kosztami wynagrodzeń, może mieć trudności z zaabsorbowaniem podwyżki. Mając ograniczone możliwości podnoszenia cen w słabej gospodarce, firmy mogą być zmuszone do cięć w zatrudnieniu. Make UK szacuje, że nawet 25 000 miejsc pracy może być zagrożonych.

Producenci w coraz gorszej sytuacji

Moment wprowadzenia podwyżki wzbudził wątpliwości w branży. Producenci już teraz borykają się z trudnymi warunkami. Wpływają na nie rosnące płace minimalne – obecnie 12,71 funta za godzinę – oraz wyższe koszty energii związane z napięciami na świecie.

Niektórzy ekonomiści wskazują również na szersze zagrożenia dla zatrudnienia. Analitycy z ING sugerują, że trwający konflikt między USA, Izraelem i Iranem może kosztować nawet 100 000 miejsc pracy w Wielkiej Brytanii. Powodem będą wyższe ceny energii i gorsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z tym Make UK zaapelował do rządu o ponowne przemyślenie swojego podejścia. Wśród sugestii znajduje się ściślejsze powiązanie stawek biznesowych z obrotami. A także lepsze odzwierciedlenie rzeczywistych wyników w systemie. I poinformowanie firm o zmianach z co najmniej 12-miesięcznym wyprzedzeniem.

Co jednak ciekawe – rząd patrzy na sytuację zupełnie inaczej. Utrzymuje, że jego szersza strategia wspiera przedsiębiorstwa. Twierdzi, że jest nią pakiet pomocowy o wartości 4,3 miliarda funtów, mający na celu ograniczenie wzrostu rachunków. A także środki takie jak ograniczenie podatku od osób prawnych do 25 proc. i obniżenie kosztów energii dla tysięcy firm.