Program Access to Work pomoże ci znaleźć pracę. Poznaj warunki

Znalezienie i utrzymanie pracy może być wyzwaniem dla osób z niepełnosprawnościami lub problemami zdrowotnymi. Program „Access to Work” powstał właśnie po to, by ułatwić takim ludziom funkcjonowanie zawodowe poprzez łatwiejszy dostęp do pracy.

Program jest inicjatywą brytyjskiego Departamentu Pracy i Emerytur. Jak wyjaśnił portal The Mirror, jego głównym celem jest zapewnienie praktycznego wsparcia w znalezieniu zatrudnienia lub utrzymaniu się w pracy, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności.

Pomoc dla osób z niepełnosprawnością

Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Anglii, Szkocji i Walii, którzy ukończyli 16 lat i pracują lub zamierzają rozpocząć pracę w najbliższych 12 tygodniach. Program nie obejmuje wolontariatu, ale dotyczy wielu innych form zatrudnienia. W tym staży, praktyk zawodowych, samozatrudnienia, prób pracy, rozmieszczeń zawodowych czy doświadczenia zawodowego. Aby się zakwalifikować i uzyskać łatwiejszy dostęp do pracy, należy mieć niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną bądź stan zdrowia, który utrudnia wykonywanie obowiązków zawodowych lub dojazd do firmy.

Rząd nie wymaga formalnej diagnozy, by ubiegać się o wsparcie, choć zaleca jej posiadanie. Program kierowany jest do osób z różnymi schorzeniami, m.in. zaburzeniami lękowymi, depresją, epilepsją, cukrzycą, ADHD, dysleksją, autyzmem czy zespołem Downa. Co istotne, można korzystać z Access to Work jednocześnie z innymi świadczeniami, takimi jak ESA (Employment and Support Allowance), o ile pracuje się mniej niż 16 godzin tygodniowo.

Pomoc dopasowana do indywidualnych potrzeb uczestników

Zakres wsparcia jest szeroki i zależy od indywidualnych potrzeb uczestnika. Access to Work może pokryć koszty dojazdu do pracy, jeśli dana osoba nie może korzystać z transportu publicznego. Albo sfinansować adaptacje pojazdów, zakup sprzętu specjalistycznego lub technologii wspierających mobilność. Dostępna jest również pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, np. sesje doradcze, oraz wsparcie komunikacyjne podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Access to Work nie jest uzależniony od wysokości dochodów i nie wpływa na otrzymywane zasiłki. W niektórych przypadkach konieczne może być jednak samodzielne pokrycie części kosztów początkowych, które następnie zostaną zrefundowane.

Access to Work nie zastępuje obowiązków pracodawcy

Program oferuje szeroką pomoc, lecz nie zastępuje obowiązków pracodawcy. Zgodnie z prawem to pracodawca musi wprowadzić tzw. rozsądne korekty, czyli zmiany niezbędne do umożliwienia pracownikowi skutecznego wykonywania obowiązków. Access to Work może doradzić, jakie korekty są uzasadnione, lecz nie pokrywa ich kosztów.

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą złożyć wniosek online lub telefonicznie pod numerem 0800 121 7479. W razie wątpliwości warto skonsultować się z doradcą zawodowym.