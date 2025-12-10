Ptasia grypa atakuje już psy i koty. Wirus niebezpiecznie ewoluuje!
Ptasia grypa atakuje już psy i koty. Wirus niebezpiecznie ewoluuje! fot. shutterstock.com
HolandiaŻycie w HolandiiNiemcy
3 min.czytania

Ptasia grypa atakuje już psy i koty. Wirus niebezpiecznie ewoluuje!

Joanna Baran
Joanna Baran

Ptasia grypa w tym roku spowodowała śmierć milionów dzikich ptaków i ptactwa hodowlanego. W prasie co chwila pojawiały się doniesienia o setkach padniętych żurawi, martwych stadach dzikich gęsi czy likwidowaniu całych kurników. Najnowsze wyniki badań opublikowane w Nature wskazują, że wirus coraz częściej atakuje również psy i koty, a ewolucja ptasiej grypy coraz bardziej niepokoi naukowców. Wiele doniesień jest z Berlina czy Amsterdamu. 

Najnowsze przypadki zakażeń wśród kotów i psów pokazują, że wirus H5N1 nie tylko ewoluuje szybciej, niż zakładali naukowcy, ale również coraz skuteczniej przekracza bariery gatunkowe.

Ptasia grypa – wirus, który niebezpiecznie ewoluuje

Od kilku lat wirus H5N1 przechodzi dynamiczne zmiany genetyczne. W tym sezonie spowodował śmierć milionów dzikich ptaków i ptactwa hodowlanego. Sektor drobiarski poniósł ogromne straty. Dziś jednak naukowcy obserwują kolejny, bardziej niepokojący etap: coraz częstsze zakażenia ssaków.

- Advertisement -

Zarażone zostały już m.in. lisy, niedźwiedzie, foki, a w ostatnich tygodniach – coraz częściej także koty i psy. W wielu przypadkach zwierzęta miały kontakt z martwymi lub chorymi ptakami. To sugeruje, że wirus może przenosić się stosunkowo łatwo. Co ważne, zarażenia ssaków często mają ciężki przebieg. Prowadzą do gwałtownych objawów neurologicznych i śmierci.

Ptasia grypa atakuje zwierzęta domowe – alarm dla właścicieli

Rosnąca liczba zakażeń kotów i psów sprawia, że specjaliści biją na alarm. Zwierzęta domowe, zwłaszcza wychodzące koty, są szczególnie narażone na kontakt z dzikim ptactwem. Wystarczy, że kot upoluje chorego ptaka, albo pies znajdzie podczas spaceru martwą gęś lub mewę. Kontakt z wirusem nie musi być długotrwały, by doszło do zakażenia.

Pierwsze objawy u ssaków mogą pojawić się szybko i obejmują apatię, drgawki, zaburzenia równowagi, gorączkę, wymioty czy trudności z oddychaniem. Niestety, u zwierząt domowych przebieg często jest gwałtowny.

Ptasia grypa – jak chronić koty i psy?

Eksperci zalecają, aby w okresach wzmożonych zachorowań oraz w regionach, w których wykryto ogniska choroby:

  • Nie wypuszczać kotów bez nadzoru, zwłaszcza w pobliżu parków, jezior i rzek, gdzie przebywają dzikie ptaki,
  • Prowadzić psy na smyczy, aby uniemożliwić im kontakt z martwym ptactwem,
  • Unikać spacerów w miejscach, gdzie znaleziono padłe ptaki,
  • Nie dotykać martwych ptaków gołymi rękami i zgłaszać je odpowiednim służbom,
  • Monitorować stan zdrowia zwierząt i w razie podejrzenia zakażenia natychmiast kontaktować się z weterynarzem.

Służby sanitarne i weterynaryjne podkreślają, że ryzyko zakażenia człowieka nadal pozostaje niskie, ale fakt, że wirus sprawniej atakuje ssaki, wymaga wzmożonej ostrożności.

Ptasia grypa – dlaczego naukowcy są zaniepokojeni?

Każde zakażenie ssaka daje wirusowi szansę na dalszą adaptację do nowych gospodarzy. Im częściej dochodzi do zakażeń kotów, psów czy dzikich drapieżników, tym większe ryzyko, że w przyszłości pojawią się warianty zdolne do łatwiejszego przenoszenia się między ssakami.

Ptasia grypa atakuje już psy i koty. Wirus niebezpiecznie ewoluuje!
Ptasia grypa atakuje już psy i koty. Wirus niebezpiecznie ewoluuje!
fot. shutterstock.com

Naukowcy podkreślają, że dotychczasowe mutacje H5N1 pokazują kierunek, który należy monitorować z najwyższą uwagą. To, co dziś stanowi zagrożenie głównie dla zwierząt, w przyszłości może stać się problemem również dla ludzi.

Ptasia grypa – apel o ostrożność i odpowiedzialność

Obecna sytuacja wymaga od właścicieli zwierząt domowych większej czujności. Ograniczenie ryzyka zakażenia jest możliwe, ale wymaga konsekwentnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Wczesne rozpoznanie choroby oraz unikanie kontaktu ze źródłem wirusa może uchronić wielu pupili przed tragicznymi konsekwencjami.

Choć ptasia grypa nadal atakuje przede wszystkim ptaki, jej rosnąca obecność wśród ssaków jest sygnałem ostrzegawczym. Świat nauki i służby weterynaryjne podkreślają, że najbliższe miesiące będą kluczowe dla oceny, jak szybko ewoluuje wirus i jak duże zagrożenie może stanowić w przyszłości.

 

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Korzystna zmiana dla osób pobierających płacę minimalną w Holandii

Pracownicy otrzymujący płacę minimalną w Holandii zachowają w 2026 roku więcej pieniędzy ze swojego wynagrodzenia.

Blisko Polski nawet tysiące kilometrów od domu. Z Polsat Box Go to łatwiejsze niż myślisz

Pakiet Polonia w Polsat Box Go pozwala Polakom za granicą pozostać blisko języka, kultury i ulubionych programów. Telewizja po polsku dostępna niemal wszędzie.

Holendrzy pracują coraz dłużej. Na emeryturę przechodzą 2,5 roku później

Pracownicy w Holandii przechodzą na emeryturę 2,5 roku później niż jeszcze pięć lat temu. Coraz częściej wymaga tego rynek pracy.

Metoda Sinclaira w pytaniach i odpowiedziach. Co naprawdę chcą wiedzieć Polacy na emigracji?

Metoda Sinclaira to terapia oparta na neurobiologii. Ekspertka odpowiada na najczęstsze pytania dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i przebiegu leczenia.

Z Londynu do Frankfurtu w 5 godzin… pociągiem

Bezpośrednie połączenia dużych prędkości z Londynu do Kolonii i Frankfurtu mają ruszyć za kilka lat.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet