Rakotwórczy formaldehyd w kosmetykach do włosów
Joanna Baran
W ostatnich tygodniach pojawiły się niepokojące informacje dotyczące produktu Nov’Max Anti Volume Keratin Hair Treatment, stosowanego w zabiegach wygładzających i prostujących włosy. Producenci wycofują preparat z rynku ze względu na obecność niebezpiecznej substancji chemicznej, określanej jako rakotwórczy formaldehyd. 

Sprawa ta zwraca uwagę na szerszy problem bezpieczeństwa w branży kosmetycznej. Szczególnie w segmencie produktów profesjonalnych i kosmetyków dostępnych w sklepach online.

Nov’Max Anti Volume Keratin Hair Treatment – gdzie był dostępny

Nov’Max Anti Volume Keratin Hair Treatment to preparat przeznaczony do tzw. zabiegów keratynowych, których celem jest wygładzenie, regeneracja i trwałe prostowanie włosów. Produkt jest dedykowany głównie do użytku profesjonalnego. Dlatego że trafiał przede wszystkim do salonów fryzjerskich. Jednocześnie ze względu na reklamowanie produktu przez influencerów, kosmetyk kupiły tysiące osób zamawiając go przez Internet. Ta forma sprzedaży sprawiła, że znalazł się w wielu domach.

Preparat funkcjonował na rynku brytyjskim, kupowały go również osoby z zagranicy. Nie był jednak na półkach w popularnych sieciach drogeryjnych. Jednak obecność w licznych salonach oraz sprzedaż online sprawiają, że mógł być stosowany u dużej liczby klientów. Często bez ich pełnej świadomości dotyczącej składu.

Czym jest formaldehyd i dlaczego budzi obawy

Formaldehyd to bezbarwny gaz o silnym, drażniącym zapachu. Jest wykorzystywany w przemyśle chemicznym i laboratoryjnym. W kontekście kosmetyków jego działanie polega na modyfikowaniu struktury włosa. To umożliwia uzyskanie efektu wygładzenia i prostowania. Proces ten zachodzi szczególnie intensywnie pod wpływem wysokiej temperatury, na przykład podczas użycia prostownicy.

Substancja ta jest jednak silnie reaktywna i toksyczna. Dlatego jest jasno określony jaki czynnik rakotwórczy. To oznacza, że długotrwała ekspozycja może zwiększać ryzyko rozwoju nowotworów. Zwłaszcza w obrębie dróg oddechowych. Określenie rakotwórczy formaldehyd nie jest więc przesadą, lecz wynikiem wieloletnich badań naukowych.

Działanie toksyczne i reakcje organizmu

Istotnym problemem jest fakt, że formaldehyd może wywoływać negatywne skutki zdrowotne nie tylko przy długotrwałym narażeniu, ale również już przy pierwszym kontakcie. W warunkach zabiegu fryzjerskiego, gdzie preparat poddawany jest działaniu wysokiej temperatury, dochodzi do uwalniania oparów, które są łatwo wdychane.

Może to prowadzić do podrażnienia dróg oddechowych, objawiającego się pieczeniem nosa i gardła, kaszlem oraz uczuciem duszności. Często pojawia się również łzawienie oczu oraz ich zaczerwienienie. Kontakt ze skórą może wywołać reakcje alergiczne. W tym wysypki i długotrwałe stany zapalne. U niektórych osób dochodzą do tego objawy ogólne, takie jak bóle głowy, zawroty głowy czy nudności.

Szczególnie narażone są osoby pracujące w salonach fryzjerskich, które mają styczność z takimi substancjami regularnie. Jednak także klienci poddający się zabiegowi mogą odczuć skutki już podczas jednej wizyty.

Rakotwórczy formaldehyd a bezpieczeństwo zabiegów kosmetycznych

Przypadek wycofanego produktu pokazuje, że określenie „profesjonalny” nie zawsze oznacza „bezpieczny”. W praktyce część preparatów stosowanych w zabiegach keratynowych zawiera substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. I to pomimo obowiązujących regulacji.

Rakotwórczy formaldehyd pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych substancji w tej kategorii. Dlatego jego obecność w produktach kosmetycznych jest alarmująca i ściśle nadzorowana. Jednak wciąż zdarza się, że producenci naruszają przepisy.

Z perspektywy zdrowia najważniejsze jest zwracanie uwagi na skład produktów oraz wybór sprawdzonych i bezpiecznych metod. Rosnąca świadomość konsumentów może odegrać istotną rolę w ograniczaniu stosowania niebezpiecznych substancji i podnoszeniu standardów w branży kosmetycznej.

 

