Czy będą zmiany w prawie jazdy? Co planuje rząd?

Zmiany w prawie jazdy dla seniorów? Rząd rozważa nowe zasady dla kierowców po 70. roku życia.

Starszych kierowców mogą czekać dodatkowe badania, które zdecydują o możliwości dalszego prowadzenia samochodu. Rząd analizuje rozwiązania mające zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Natomiast jednym z pomysłów są obowiązkowe testy wzroku oraz ocena sprawności kierowców po ukończeniu 70 lat.

Bezpieczeństwo na drogach priorytetem

Planowane zmiany w prawie jazdy są elementem szerszej strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Władze chcą sprawdzić, czy starsi kierowcy nadal spełniają wymagania potrzebne do bezpiecznego prowadzenia pojazdów.

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Eksperci zwracają uwagę, że wiek sam w sobie nie oznacza utraty zdolności do jazdy. Wielu seniorów prowadzi samochód bezpiecznie przez wiele lat. Problemem może być jednak stopniowe pogarszanie się wzroku, refleksu lub koncentracji. Tego kierowcy często sami nie zauważają.

Badania wzroku i testy sprawności

Jednym z rozważanych rozwiązań jest wprowadzenie obowiązkowego badania wzroku po ukończeniu 70 lat. Kierowca musiałby potwierdzić, że jego widzenie pozwala na dalsze bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym.

Pod uwagę rząd bierze również dodatkowe oceny sprawności poznawczej. Mogłyby one sprawdzać między innymi szybkość reakcji, koncentrację oraz zdolność podejmowania decyzji za kierownicą.

Prawo jazdy może być trudniej utrzymać

Obecnie w Wielkiej Brytanii kierowcy po 70. roku życia odnawiają prawo jazdy co trzy lata i sami deklarują ewentualne problemy zdrowotne. Nowe przepisy mogłyby oznaczać dokładniejszą kontrolę stanu zdrowia i większą odpowiedzialność za ocenę własnych możliwości.

Od początku ubiegłego roku tysiące kierowców straciło możliwość odnowienia uprawnień lub ich prawa jazdy zostały cofnięte. Zwolennicy zmian uważają, że bardziej szczegółowe kontrole mogą zapobiec niebezpiecznym sytuacjom na drogach.

Czy będą zmiany w prawie jazdy? Na razie to tylko propozycje

Choć temat wywołuje duże zainteresowanie, nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje. Nie wiadomo również, kiedy ewentualne zmiany w prawie jazdy mogłyby wejść w życie.

Rząd podkreśla, że celem nie jest karanie starszych kierowców, ale stworzenie systemu, który pozwoli osobom zdolnym do bezpiecznej jazdy nadal korzystać z samochodu, a jednocześnie ograniczy ryzyko wypadków.