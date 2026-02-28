Zasady dotyczące wyjazdów dla osób pobierających Universal Credit

Osoby pobierające Universal Credit powinny zapoznać się z przepisami dotyczącymi podróży, zanim jeszcze zarezerwują jakiekolwiek wakacje w tym roku. Świadczeniobiorców obowiązują określone ramy czasowe związane z pobytem za granicą. Dotyczy to także Polaków pobierających świadczenia w UK i planujących dłuższy pobyt w Polsce.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby pobierające Universal Credit mogą dostać karę lub ich świadczenia zostaną wstrzymane, jeśli nie zgłoszą pewnych istotnych zmian w swojej sytuacji życiowej. Należy do nich także wyjazd za granicę.

Zagraniczne wyjazdy osób pobierających Universal Credit mogą być ryzykowne

Świadczeniobiorcy mogą otrzymywać zasiłek przez okres do jednego miesiąca podczas podróży zagranicznych. Jednak muszą zgłosić każdą swoją podróż do Ministerstwa Pracy i Emerytur, aby uniknąć kary.

Osoby, które naruszą te zasady, ryzykują zawieszeniem wypłaty zasiłku. Ministerstwo Pracy i Emerytur na stronie rządowej wyjaśnia:

„Musisz zgłaszać zmiany swojej sytuacji, aby otrzymywać odpowiednią kwotę co miesiąc. Musisz zgłaszać zmiany natychmiast po ich wystąpieniu. Każde opóźnienie może oznaczać, że otrzymasz zbyt dużo pieniędzy i będziesz musiał dokonać zwrotu. Zmiany w Twojej sytuacji życiowej mogą wpłynąć na wysokość wynagrodzenia za cały okres rozliczeniowy. Nie tylko od daty ich zgłoszenia. Możesz zostać pozwany do sądu lub zostać ukarany grzywną, jeśli podasz nieprawidłowe informacje lub nie zgłosisz zmiany swojej sytuacji życiowej.”

Na gov.uk czytamy również, że Universal Credit nie przysługuje osobom, które przeprowadziły się za granicę na stałe. Nie można ubiegać się o ten zasiłek, jeśli przebywa się poza granicami Wielkiej Brytanii.

Wyjazd za granicę na leczenie

Jak już wspomnieliśmy – wyjazd za granicę, który potrwa dłużej niż jeden miesiąc, będzie wiązał się z karą lub utratą zasiłku. Wyjątkiem od tej zasady jest na przykład konieczność wyjazdu za granicę na leczenie.

Osoby, które decydują się na pobyt za granicą w takim celu, mogą tam przebywać przez okres do 6 miesięcy.

Ponadto zasada ta dotyczy także tych, którzy za granicą spędzają okres rekonwalescencji po leczeniu odbytym w Anglii, Szkocji lub Walii. Jest to tzw. „zatwierdzona rekonwalescencja”.

Innym wyjątkiem jest także konieczność opieki nad partnerem lub dzieckiem, którzy udają się za granicę na leczenie lub rekonwalescencję.

Bardzo istotne jest to, że osoby, które pobierają Universal Credit i wyjeżdżają za granicę specjalnie na okres rekonwalescencji, muszą mieć zatwierdzony wyjazd przez pracownika służby zdrowia w Wielkiej Brytanii.