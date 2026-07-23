Sierpniowe terminy wypłat Universal Credit i emerytur. Będą zmiany przez Bank Holiday?

Osoby otrzymujące świadczenia w Wielkiej Brytanii zastanawiają się, czy przez sierpniowy Bank Holiday mogą zmienić się terminy wypłat Universal Credit i emerytur. Okazuje się, że wiele zależy od regionu, w którym mieszkamy.

Z analizy przeprowadzonej na początku tego roku przez grupę Cost of Living Action wynika, że około dwie trzecie (63 proc.) mieszkańców Wysp twierdzi, że musiało ograniczyć wydatki na podstawowe potrzeby, aby poradzić sobie z rosnącymi cenami.

Pomoc w dobie kryzysu

W kontekście trudnej sytuacji gospodarstwa domowe powinny ubiegać się o wszelkie przysługujące im wsparcie. Obecnie w kraju około 24 miliony osób pobiera świadczenia z Ministerstwa Pracy i Emerytur (DWP). Są to także osoby pobierające emeryturę państwową (stanowią około jedną trzecią osób).

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Badania przeprowadzone przez Policy in Practice pokazują jednak, że każdego roku nieodebranych zostaje 24 miliardy funtów świadczeń.

Poniżej przedstawiamy terminy, na które należy zwrócić uwagę w sierpniu, jeśli chodzi o świadczenia i emerytury państwowe.

Terminy wypłat Universal Credit i emerytur w sierpniu

W Anglii, Walii i Irlandii Północnej letni dzień wolny od pracy przypada w poniedziałek 31 sierpnia. Natomiast w Szkocji ten Summer Bank Holiday wypada wcześniej – w poniedziałek 3 sierpnia. Warto zatem pamiętać, że wypłaty świadczeń, których terminy przypadają w dni wolne od pracy, trafiają na konta bankowe w poprzedzającym dniu roboczym.

Emerytura państwowa (State Pension) zazwyczaj wypłacana jest co cztery tygodnie. A dokładny dzień jej otrzymania odpowiada dwóm ostatnim cyfrom numeru ubezpieczenia społecznego (NI).

Poniżej przedstawiamy zależność terminu od ostatnich dwóch cyfr NI:

00 do 19: poniedziałek

20 do 39: wtorek

40 do 59: środa

60 do 79: czwartek

80 do 99: piątek.

Sierpniowy Bank Holiday (czyli Summer Bank Holiday) jest ostatnim ustawowym dniem wolnym od pracy przed Świętami Bożego Narodzenia. Jedynie w Szkocji dodatkowy dzień wolny wypada 30 listopada – St Andrew’s Day.