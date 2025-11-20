Spożycie niebezpieczne dla zdrowia – Tesco apeluje o zwrot produktu

Tesco, wydała pilne ostrzeżenie dla swoich klientów dotyczące wybranych partii Westaways Hogs Pudding 380 g. Produkt ten, z datą przydatności do 10 grudnia 2025 roku, może być niebezpieczny dla zdrowia. Dlatego Tesco apeluje o zwrot zakupionego towaru.

Co jest przyczyną apelu sieci sklepów i czy pudding realnie jest niebezpieczny?

Dlaczego pudding jest niebezpieczny?

Tesco apeluje o zwrot produktu Westaways Hogs Pudding 380 g. Wskazane partie podczas produkcji nie osiągnęły wymaganej temperatury. W wyniku tego proces technologiczny był niepełny. Natomiast spożycie produktu może prowadzić do zagrożeń zdrowotnych, w tym infekcji bakteryjnych lub zatrucia pokarmowego.

Tesco podkreśla, że inne produkty Westaway Sausages nie są wycofane i bezpiecznie można je jeść. Dodatkowo, podobne ostrzeżenie dotyczy wybranych partii Tesco Free From Breadcrumbs 170 g, które zawierały pszenicę (gluten), stanowiąc zagrożenie dla osób z alergią lub nietolerancją glutenu.

Jak zwrócić produkt i otrzymać zwrot pieniędzy?

Tesco apeluje: jeśli zakupiliście Westaways Hogs Pudding 380 g, nie spożywajcie go. Produkt należy jak najszybciej zwrócić do dowolnego sklepu Tesco.

Paragon nie jest wymagany – sklep zwróci pieniądze nawet bez dowodu zakupu.

Zwrot odbywa się w kasie lub punkcie obsługi klienta.

Klienci otrzymają pełny zwrot kosztów, bez żadnych dodatkowych formalności.

Tesco udostępnia na swojej stronie internetowej lokalizator sklepów, aby ułatwić klientom znalezienie najbliższego punktu przyjmującego zwroty.

Konsekwencje spożycia

Spożycie produktu, który nie został odpowiednio przetworzony, może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Możliwe konsekwencje obejmują:

Zatrucia pokarmowe – objawy takie jak nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha.

Infekcje bakteryjne – mogą wymagać leczenia szpitalnego, szczególnie u dzieci, osób starszych i osób z osłabionym układem odpornościowym.

Ryzyko dla osób z alergią lub nietolerancją – w przypadku produktów zawierających gluten.

Eksperci ds. bezpieczeństwa żywności zalecają natychmiastowe zaniechanie spożycia wycofanych produktów, aby uniknąć zagrożeń zdrowotnych.

Tesco apeluje o zwrot

Tesco wyraźnie apeluje do swoich klientów o szybki zwrot Westaways Hogs Pudding 380 g, ostrzegając przed poważnym zagrożeniem zdrowotnym związanym z jego spożyciem. Nawet jeśli nie macie paragonu, możecie liczyć na pełny zwrot kosztów w dowolnym sklepie sieci.

Klienci powinni również sprawdzić inne produkty zawierające gluten, takie jak Tesco Free From Breadcrumbs 170 g, aby upewnić się, że nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia.