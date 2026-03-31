Sprawdź czy przysługuje Ci odszkodowanie za kredyt na samochód

Miliony kierowców w Wielkiej Brytanii mogą dostać odszkodowanie za kredyt na samochód, który mógł zostać im źle sprzedany. Komu przysługuje odszkodowanie i jak o nie wystąpić?

Szacuje się, że 14 milionów umów finansowania pojazdów zawartych w latach 2007–2024 może być objętych programem wypłat przygotowanym przez Financial Conduct Authority (FCA). Problem dotyczy zarówno nowych, jak i używanych samochodów, ponieważ większość transakcji motoryzacyjnych była finansowana przy pomocy kredytów lub leasingu.

Odszkodowanie za kredyt na samochód. Na czym polega problem?

Centralnym zagadnieniem są tak zwane umowy z prowizją uznaniową (DCAs) oraz inne nieuczciwe praktyki sprzedażowe. Wprowadzały one klientów w błąd lub zachęcały do przepłacania. W przeszłości dealerzy samochodowi mogli otrzymywać prowizję od kredytodawcy w zależności od wysokości oprocentowania. To tworzyło konflikt interesów – kupujący nie zawsze wiedział, że płaci wyższe odsetki niż konieczne. Dodatkowo FCA uznało, że w wielu przypadkach stosowano wysokie prowizje lub tzw. “tied arrangements”, które dawały kredytodawcy wyłączność lub pierwszeństwo w sprzedaży bez jasnego informowania klienta. Takie praktyki pozostawiały kierowców w gorszej sytuacji finansowej i w niektórych przypadkach generowały znaczną nadpłatę.

Rodzaje kredytów objęte odszkodowaniem?

Odszkodowanie za kredyt na samochód obejmuje wszystkie umowy zawarte między kwietniem 2007 a listopadem 2024, w których występowały nieuczciwe układy prowizyjne, niejasne warunki lub wysokie opłaty dodatkowe. Szacuje się, że około 44% wszystkich finansowań w tym okresie może kwalifikować się do wypłat. To w praktyce oznacza miliardy funtów do zwrotu dla poszkodowanych.

Ilu kierowców jest poszkodowanych i ile wynosi odszkodowanie?

Choć liczba dokładnie poszkodowanych kierowców może być jeszcze weryfikowana, mowa jest o milionach osób. Średnia kwota odszkodowania szacowana przez FCA to około 700 funtów na osobę. Natomiast w przypadku niektórych umów kwoty mogą być wyższe. Zwłaszcza gdy stosowano wieloletnie układy prowizyjne lub nadmierne prowizje. Koszty administracyjne dla kredytodawców mogą dodatkowo sięgnąć kilku miliardów funtów, co świadczy o skali problemu.

Dlaczego doszło do błędów w finansowaniu samochodów?

Błędy i nieuczciwe praktyki wynikały głównie z braku transparentności w stosunku do klientów. Dealerzy mogli ukrywać faktyczne koszty finansowania lub stosować systemy prowizji, które premiowały sprzedaż drogich kredytów. Niektórzy kredytodawcy wprowadzali też tzw. powiązane umowy. Te znacząco ograniczały wybór klienta lub faworyzowały określone produkty finansowe. Dlatego część kierowców płaciła więcej. Nieświadomie pokrywali koszty swojego finansowania.

Co można zrobić, aby uzyskać odszkodowanie?

Osoby poszkodowane powinny najpierw sprawdzić, czy ich umowa kwalifikuje się do programu FCA. Regulacje przewidują, że to kredytodawca będzie kontaktował się z klientem z możliwością złożenia roszczenia. Kierowcy, którzy już wcześniej złożyli reklamację lub podjęli próbę dochodzenia w sądzie, mogą otrzymać ofertę wypłaty szybciej. Warto również monitorować komunikaty FCA i swojego banku lub dealera, aby nie przegapić terminów składania wniosków. Niektórzy mogą zdecydować się na niezależną procedurę sądową w nadziei na wyższe odszkodowanie. Natomiast takie działania mogą spowodować opóźnienia i dodatkowe koszty.

Odszkodowanie za kredyt na samochód jest więc realną szansą na rekompensatę dla milionów kierowców, którzy w przeszłości padli ofiarą nieprzejrzystych praktyk finansowych.