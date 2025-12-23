Sprawdź, jakie auta najczęściej kradną w UK

Kradzieże samochodów nie są niestety marginalnym problemem. W 2025 roku stały się jednym z najbardziej widocznych zjawisk przestępczych w Anglii i Walii. Ich skala jest uderzająca: od stycznia do września zniknęło ponad 80 tys. pojazdów. Samochód lub motocykl znika średnio co pięć minut. Które pojazdy upodobali sobie złodzieje?

Analizy opisywane przez BBC pokazują, że nie jest to jednorazowy skok, lecz trend, który ma swoje wyraźne przyczyny. Według danych ONS tylko między kwietniem 2023 a marcem 2024 skradziono blisko 130 tys. samochodów. Nawet 70 proc. przypadków mogło dotyczyć modeli z dostępem bezkluczykowym.

Gdzie i dlaczego kradnie się najczęściej?

Największym ogniskiem kradzieży pozostaje Londyn – na obszarze metropolitalnym odnotowano ponad 24 tys. przypadków w 9 miesięcy. Tuż za nim plasuje się West Midlands z liczbą przekraczającą 13 tys. zdarzeń, mimo znacznie mniejszej populacji niż w północno-zachodniej Anglii czy Yorkshire.

Jako przyczyny kradzieży wskazywane jest połączenie popularności systemów bezkluczykowych z rosnącym popytem na części zamienne. Poza tym liczy się szybka możliwość odsprzedaży pojazdów za granicą.

Skradzione pojazdy są najczęściej transportowane do krajów, gdzie dostępność samochodów jest ograniczona, a ich ceny są znacznie wyższe. Główne rynki docelowe to m.in. Azja Środkowa, Afryka, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Gruzja, Cypr oraz Demokratyczna Republika Konga.

10 najczęściej kradzionych modeli samochodów i motocykli

Złodzieje nie działają przypadkowo. Najczęściej wybierane są modele popularne, ponieważ są one łatwe do zbycia. Na liście DVLA dominują Yamaha NMAX 125 oraz Ford Transit 350.

Top 10:

1. Yamaha GPD125-A NMAX 125 ABS,

2. Ford Transit 350,

3. Toyota Hilux Invincib X D-4D4WD DCB A,

4. Honda WW 125-A,

5. Nissan Navara Tekna DCI AUTO,

6. Ford Fiesta Zetec,

7. Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI,

8. Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI,

9. Ford Transit 350 Leader ECOBLUE,

10. Toyota C-HR Dynamic HEV CVT.

Przez to, że wybrane modele występują na drogach masowo utrudnia to ich identyfikację i sprzyja szybkiemu „znikaniu” w tłumie. Co więcej, przestępcy konsekwentnie trzymają się sprawdzonych celów.

Według szacunków RUSI roczne straty sięgają aż 1,77 miliarda funtów. W samym 2023 roku wypłaty ubezpieczeniowe z tytułu kradzieży samochodów osiągnęły 669 milionów funtów i były o blisko jedną piątą wyższe niż rok wcześniej.

Zabezpiecz auto przed kradzieżą!

Policja deklaruje wzmożone patrole w tzw. hotspotach, jednak ciężar odpowiedzialności w dużej mierze spoczywa także na właścicielach pojazdów.

Parkowanie w garażu lub dobrze oświetlonym miejscu, unikanie zostawiania kluczy w pobliżu drzwi oraz stosowanie blokad mechanicznych wciąż pozostają jednymi z najskuteczniejszych metod odstraszania. Coraz większą rolę odgrywają także woreczki Faradaya chroniące sygnał dostępu bezkluczykowego oraz lokalizatory GPS ułatwiające odzyskanie pojazdu.

Niestety położenie geograficzne Wielkiej Brytanii z rozbudowaną siecią portów jest wyzwaniem w walce z przestępczością samochodową. Brytyjskie służby celne skupiają się głównie na kontrolach towarów wjeżdżających na Wyspy, natomiast mniej uwagi poświęcają eksportowi.