Sprzedawali kobiety do domów publicznych! Polacy usłyszeli wyroki
Sprzedawali kobiety do domów publicznych! Polacy usłyszeli wyroki fot. shutterstock.com
UKCrime
2 min.czytania

Sprzedawali kobiety do domów publicznych! Polacy usłyszeli wyroki

Joanna Baran
Joanna Baran

Polacy usłyszeli wyroki w Wielkiej Brytanii za handel kobietami i zmuszanie ich do pracy w domach publicznych. Sprawa ujawnia brutalny proceder, w którym ofiary były zwabiane do Wielkiej Brytanii obietnicami pracy lub romansu. 

Natomiast następnie były zmuszane do prostytucji w burdelach w Leeds i Sheffield.

Polacy usłyszeli wyroki. Sieć oszustw i wyzysku

Wiesław Michniewicz, jego była żona Aleksandra Timoszek oraz Mariusz Seretny stworzyli sieć, w której kobiety z Europy Wschodniej, w tym również Polki były rekrutowane przez aplikację randkową Badoo lub ogłoszenia o pracę. Na miejscu czekała na nie zupełnie inna rzeczywistość. Izolacja, rzekome „długi”, groźby wobec rodziny i praca dzień i noc w nielegalnych domach publicznych. Zwabione do UK kobiety „pracowały  w takich miejscach jak Winstons Health and Leisure w Leeds czy Diplomat Ltd w Sheffield.

- Advertisement -

Oszuści zmuszali swoje ofiary do świadczenia usług seksualnych. Dlatego każdą z kobiety, by były uległe, wpisywali  do fikcyjnych „ksiąg długów”. Jedna z kobiet później poroniła, co – jak twierdzi – było skutkiem ogromnego stresu i przemocy, jakiej doświadczyła.

Jak ujawniono przestępstwo

Policja wykryła proceder w lipcu 2016 roku. Wówczas jedna z ofiar anonimowo zgłosiła sprawę policji West Yorkshire. Rozpoczęła się operacja Laggenend, obejmująca wielomiesięczną obserwację domu Michniewicza i Timoszek w dzielnicy Burley w Leeds oraz gromadzenie dowodów z domów publicznych i „ksiąg długów”. Michniewicza policja aresztowała w 2018 roku. Natomiast podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę i luksusowe samochody. W grudniu 2019 roku mężczyzna uciekł z Wielkiej Brytanii. Jednak dzięki współpracy z polską policją funkcjonariusze namierzyli go i po latach doprowadzili przed wymiar sprawiedliwości.

Sprzedawali kobiety do domów publicznych! Polacy usłyszeli wyroki
Sprzedawali kobiety do domów publicznych! Polacy usłyszeli wyroki fot. shutterstock.com

Wyroki w sądzie w Leeds

Polacy usłyszeli wyroki w sądzie w Leeds w styczniu 2026 roku. Wiesław Michniewicz otrzymał 15 lat więzienia. Natomiast jego była żona Aleksandra Timoszek – 7,5 roku, a Mariusz Seretny – 5 lat. Sąd skazał Martę Seretny na rok w zawieszeniu z obowiązkiem wykonania 180 godzin prac społecznych i uczestnictwa w programie resocjalizacyjnym. Sędzia podkreślił, że skazani Polacy działali jak zorganizowana przestępczość. Grupa, która cynicznie wykorzystywała bezbronne kobiety. Oprawcy żerowali na ich nadziei na lepsze życie. Zwabiali kobiety do Wielkiej Brytanii i zmuszali do świadczenia usług seksualnych.

Tragiczne skutki dla ofiar

Ofiary w swoich zeznaniach opisywały strach, wstyd i poczucie winy, które towarzyszyły im latami po powrocie do Polski. Wielu z nich trudno było odbudować relacje rodzinne, a traumatyczne doświadczenia wpłynęły na ich zdrowie i życie osobiste. Proces ujawnia skalę okrutnego handlu ludźmi i pokazuje, jak podstępne metody gangów potrafią niszczyć życie niewinnych osób.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Apple w sądzie. Poszkodowanych może być nawet 50 mln konsumentów w UK

Autorzy skargi zarzucają technologicznemu gigantowi, że sposób funkcjonowania jego mobilnego portfela w UK ograniczał konkurencję na rynku i wiązał się z pobieraniem ukrytych opłat.
Niezbędnik emigranta

Brytyjskie banki zamykają konta osobom mieszkającym w Unii Europejskiej. Zadbaj o swoje konto

Co zrobić z kontem brytyjskim po powrocie do Polski?...
UK

Coś pękło na rynku najmu. Czynsze wreszcie poszły w dół

Najnowsze dane, które pokazują coś, co jeszcze do niedawna wydawało się niemożliwe – roczny spadek czynszów.
UK

Zakaz stosowania kotłów gazowych wstrzymany. Do kiedy?

Wstrzymano zakaz stosowania kotłów gazowych na parę najbliższych lat. Natomiast na pompy ciepła i modernizację izolacji rząd przeznaczy 2,7 mld funtów.
Praca i finanse

Kanclerz Reeves zapowiada ulgi wizowe. Chce przyciągnąć do Wielkiej Brytanii specjalistów

Wielka Brytania nie zamierza dawać przyzwolenia na masową migrację, ale chce więcej selektywnego przyciągania jakościowych specjalistów.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet