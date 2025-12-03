Stacja Liverpool Street na 8 dni zniknie z mapy. Co z pasażerami?

Grudzień to w sektorze brytyjskiej infrastruktury kolejowej moment intensywnych modernizacji. Firmy zarządzające siecią tradycyjnie wykorzystują przerwę świąteczną, by przeprowadzać remonty wymagające wstrzymania ruchu.

Zjawisko to, jak zauważa branżowy serwis IanVisits, jest powtarzalne co roku, lecz tym razem zakres zmian w Londynie będzie szczególnie odczuwalny.

Ośmiodniowe wstrzymanie ruchu na Liverpool Street

Największą tegoroczną operacją będzie całkowite zamknięcie jednego z najbardziej ruchliwych miejsc w stolicy – stacji Liverpool Street. Od Wigilii aż do 2 stycznia 2025 roku perony tej kluczowej bramy Londynu pozostaną niedostępne dla pasażerów. Przerwa obejmie zarówno halę główną, jak i zaplecze techniczne. Ruch zostanie przeorganizowany tak, by główne trasy nadal funkcjonowały, ale w okrojonej formie. Modernizacja obejmie m.in. wymianę panelowania nad peronami 1–10 oraz wzmocnienie tunelu Bishopsgate.

Stratford przejmie ruch: co z Greater Anglia i Stansted Express?

Zamknięcie Liverpool Street brzmi jak logistyczny chaos i rzeczywiście byłoby nim, gdyby nie zapobiegawczy operatorzy, którzy zaplanowali alternatywy.

Greater Anglia, w tym popularny Stansted Express, przeniesie swoje główne trasy do stacji Stratford, skąd wciąż będzie można dotrzeć zarówno do Essex, jak i lotniska w Stansted.

Przewoźnik c2c przekieruje pociągi do stacji Fenchurch Street, przy okazji wprowadziwszy dodatkowe postoje na West Ham, aby ułatwić przesiadki. Natomiast linia Weaver, obsługująca połączenia z północnego-wschodu miasta, będzie działać w skróconej formie. Składy odjadą z London Fields w kierunku Chingford, Enfield Town oraz Cheshunt.

Grudniowy maraton utrudnień na kolei

Zamknięcie jednej z najważniejszych stacji miasta nie jest jedyną zmianą, na którą powinni przygotować się londyńczycy. Transport zbiorowy będzie utrudniony również w innych miejscach.

I tak, 27 i 28 grudnia pociągi nie będą zatrzymywać się na Waterloo, co odbije się na ruchu w kierunku południowym. Równocześnie od 27 grudnia do 4 stycznia zamknięta pozostanie stacja Queenstown Road, a Vauxhall ograniczy swoją dostępność, wstrzymując obsługę 27–30 grudnia oraz ponownie 1 stycznia. Sieć będzie więc funkcjonować, lecz w trybie mocno ograniczonym.