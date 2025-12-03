stacja liverpool street
Od Wigilii do 2 stycznia 2025 roku perony stacji Liverpool Street pozostaną niedostępne dla pasażerów / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Stacja Liverpool Street na 8 dni zniknie z mapy. Co z pasażerami?

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Grudzień to w sektorze brytyjskiej infrastruktury kolejowej moment intensywnych modernizacji. Firmy zarządzające siecią tradycyjnie wykorzystują przerwę świąteczną, by przeprowadzać remonty wymagające wstrzymania ruchu.

Zjawisko to, jak zauważa branżowy serwis IanVisits, jest powtarzalne co roku, lecz tym razem zakres zmian w Londynie będzie szczególnie odczuwalny.

Ośmiodniowe wstrzymanie ruchu na Liverpool Street

Największą tegoroczną operacją będzie całkowite zamknięcie jednego z najbardziej ruchliwych miejsc w stolicy – stacji Liverpool Street. Od Wigilii aż do 2 stycznia 2025 roku perony tej kluczowej bramy Londynu pozostaną niedostępne dla pasażerów. Przerwa obejmie zarówno halę główną, jak i zaplecze techniczne. Ruch zostanie przeorganizowany tak, by główne trasy nadal funkcjonowały, ale w okrojonej formie. Modernizacja obejmie m.in. wymianę panelowania nad peronami 1–10 oraz wzmocnienie tunelu Bishopsgate.

- Advertisement -

Stratford przejmie ruch: co z Greater Anglia i Stansted Express?

Zamknięcie Liverpool Street brzmi jak logistyczny chaos i rzeczywiście byłoby nim, gdyby nie zapobiegawczy operatorzy, którzy zaplanowali alternatywy.

Greater Anglia, w tym popularny Stansted Express, przeniesie swoje główne trasy do stacji Stratford, skąd wciąż będzie można dotrzeć zarówno do Essex, jak i lotniska w Stansted.

stacja liverpool street
Tegoroczny zakres modernizacji transportu w Londynie będzie szczególnie odczuwalny / fot. Shutterstock.com

Przewoźnik c2c przekieruje pociągi do stacji Fenchurch Street, przy okazji wprowadziwszy dodatkowe postoje na West Ham, aby ułatwić przesiadki. Natomiast linia Weaver, obsługująca połączenia z północnego-wschodu miasta, będzie działać w skróconej formie. Składy odjadą z London Fields w kierunku Chingford, Enfield Town oraz Cheshunt.

Grudniowy maraton utrudnień na kolei

Zamknięcie jednej z najważniejszych stacji miasta nie jest jedyną zmianą, na którą powinni przygotować się londyńczycy. Transport zbiorowy będzie utrudniony również w innych miejscach.

I tak, 27 i 28 grudnia pociągi nie będą zatrzymywać się na Waterloo, co odbije się na ruchu w kierunku południowym. Równocześnie od 27 grudnia do 4 stycznia zamknięta pozostanie stacja Queenstown Road, a Vauxhall ograniczy swoją dostępność, wstrzymując obsługę 27–30 grudnia oraz ponownie 1 stycznia. Sieć będzie więc funkcjonować, lecz w trybie mocno ograniczonym.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Podatek za spiczasty nóż. Pomysł na poprawę bezpieczeństwa

Podatek nakładany na ostro zakończone noże o długości powyżej trzech cali miałby zniechęcić przestępców.
Holandia

Loty na święta do Polski. Za ile polecimy z Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemiec?

W jakiej wysokości są ceny na loty na święta do Polski z UK, Niemiec czy Holandii? Czy w okresie świątecznym trzeba przepłacać?
Styl życia

Top 7 potraw z Jarmarku Bożonarodzeniowego w Londynie – przewodnik po Hyde Park Winter Wonderland 2025

W 2025 roku odwiedzający mogą skosztować potraw z całego świata. Tu jest wszystko, co lubisz. Od klasycznych niemieckich kiełbas po kreatywne street foodowe przysmaki. Przygotowaliśmy praktyczny przewodnik po top 7 potraw, które warto spróbować, wraz z podpowiedzią, gdzie je znaleźć. 
Praca i finanse

Wielka Brytania zmienia prawo pracy. Kto zyska, a kto straci?

Rząd wycofał się z planu wprowadzenia ochrony przed niesprawiedliwym zwolnieniem od pierwszego dnia pracy. Nowy kompromis zakłada sześciomiesięczny okres, co wywołało mieszane reakcje biznesu, związków zawodowych i polityków.
UK

Papierosy mają kosztować tyle samo w całej UE. Zmiana zaboli palaczy

Unia Europejska od lat walczy z wysokim poziomem palenia,...

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet