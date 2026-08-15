Jakie wejdą zmiany dla kierowców w UK?
Jakie wejdą zmiany dla kierowców w UK? / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Zmiany dla kierowców. Co z egzaminem na prawo jazdy dla seniorów?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o tym, że Andy Burnham chce, aby kierowcy powyżej 70. roku życia musieli zdawać kolejny egzamin na prawo jazdy. Zdementowano te plotki. Jednak mogą wejść inne zmiany – dla młodych kierowców.

W mediach społecznościowych pojawił się post, który zyskał 1800 polubień. Dotyczył on twierdzenia, że premier Andy Burnham chce, aby kierowcy powyżej 70. roku życia musieli zdawać kolejny egzamin na prawo jazdy, aby mogli nadal jeździć po brytyjskich drogach.

Jakie wejdą zmiany dla kierowców?

Plotkę o obowiązkowych egzaminach na prawo jazdy dla seniorów zdementowano. Według nowych przepisów rządowych osoby w wieku 70 lat i starsze nie będą musiały ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy.

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Zamiast ponownego zdawania egzaminu, projekt przewiduje, że kierowcy po 70. roku życia będą musieli co trzy lata badać wzrok. Nie są to jednak nowe zasady ogłoszone przez Burnhama. Po raz pierwszy temat pojawił się w sierpniu 2025 roku, za kadencji premiera Keira Starmera. W ramach nowej strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Propozycja została poddana konsultacjom na początku tego roku, między styczniem a majem.

Obecnie kierowcy w wieku 70 lat i starsi muszą odnawiać prawo jazdy co trzy lata
Obecnie kierowcy w wieku 70 lat i starsi muszą odnawiać prawo jazdy co trzy lata / fot. Shutterstock

Przepisy dla kierowców po 70. roku życia

Obecnie kierowcy w wieku 70 lat i starsi muszą odnawiać prawo jazdy co trzy lata. I samodzielnie oświadczyć, że spełniają normy dotyczące wzroku wymagane do prowadzenia pojazdów. Kierowcy muszą również zgłosić wszystkie wymienione schorzenia.

Zmiany oznaczają jednak, że seniorzy nie będą już mogli po prostu stwierdzić, że mają dobry wzrok. Zamiast tego w ramach procesu odnawiania prawa jazdy będą obowiązkowo poddawać się badaniom wzroku.

Zmiany dla kierowców urodzonych po 2002 roku

W ramach Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kierowcy urodzeni po 2002 roku mogą zostać objęci bardziej rygorystycznymi przepisami. Nowy rząd Andy’ego Burnhama rozważa propozycje wprowadzenia „minimalnego okresu nauki dla przyszłych kierowców uczących się jazdy”.

Uczestnicy nauki jazdy, z których większość jest w późnym wieku nastoletnim i na początku 20-tki, mieliby w ramach tych planów czekać sześć miesięcy między egzaminem teoretycznym a praktycznym.

Warto zaznaczyć, że kierowcy poniżej 25. roku życia stanowią 6 proc. posiadaczy prawa jazdy. Jednak byli uczestnikami 24 proc. śmiertelnych i poważnych wypadków w 2024 roku, według danych rządowych.

Ministrowie uważają, że minimalny okres nauki jazdy może pomóc zmniejszyć liczbę takich wypadków nawet o 32 proc. Obecnie w Wielkiej Brytanii naukę jazdy można rozpocząć od 17. roku życia.

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