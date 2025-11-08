W przyszłym roku wiele firm w Niemczech będzie zwalniać pracowników
W przyszłym roku wiele firm w Niemczech będzie zwalniać pracowników / fot. Shutterstock
2 min.czytania

Szykują się zwolnienia w aż jednej trzeciej firm w Niemczech w 2026 roku

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Zgodnie z raportem Niemieckiego Instytutu Ekonomicznego (IW), co trzecia firma w Niemczech planuje zwolnienia w 2026 roku.

W 2026 roku szykują się duże zwolnienia w Niemczech. Według raportu IW aż 38 proc. firm działających w kraju planuje redukcję zatrudnienia. Natomiast tylko 18 proc. przyznało, że chce stworzyć nowe stanowiska.

Duże zwolnienia w Niemczech w przyszłym roku

W raporcie Niemieckiego Instytutu Ekonomicznego (IW) przebadano prawie 2000 firm. Wynika z niego, że najbardziej niekorzystne perspektywy są w sektorze produkcyjnym.
Aż 33 proc. respondentów przyznało, że planuje mniej inwestować w swoją firmę. A 32 proc. chce zmniejszyć produkcję w 2026 roku. Natomiast prognozy dotyczące produktywności różniły się w poszczególnych regionach kraju.

Tylko w Bawarii i północnych Niemczech firmy zadeklarowały, że spodziewają się wyższej produktywności w przyszłym roku. Firmy w Badenii-Wirtembergii, Nadrenii Północnej-Westfalii, południowo-zachodniej i północno-wschodniej części kraju spodziewają się spadku produktywności.

Michael Grömling, makroekonomista z IW przyznał:

Redukcja zatrudnienia zamiast poprawy koniunktury. Firmy cierpią z powodu ogromnych napięć geopolitycznych. Bez reform rządowych coraz mniej prawdopodobne jest, że rządowy program inwestycyjny o wartości 500 miliardów euro przyniesie oczekiwane i niezbędne rezultaty.

Zatrudnienie w niemieckim przemyśle spada od kilku lat
Zatrudnienie w niemieckim przemyśle spada od kilku lat / fot. Shutterstock

Przyszły rok będzie trudny dla niemieckiego przemysłu

Pracownicy sektora produkcyjnego i przemysłowego mieli najbardziej pesymistyczne prognozy na rok 2026. 41 proc. ankietowanych firm z tych sektorów zadeklarowało plany redukcji etatów w przyszłym roku. A tylko jedna na siedem spodziewa się utworzenia nowych stanowisk.

Zatrudnienie w niemieckim przemyśle, zwłaszcza w produkcji samochodów, spada od kilku lat. A spadek ten gwałtownie pogłębia się od początku 2025 roku. Volkswagen, Mercedes i Continental, które obecnie zmagają się z ostrą konkurencją ze strony azjatyckich producentów samochodów i podlegają wysokim taryfom celnym prezydenta Donalda Trumpa, zredukowały zatrudnienie w tym roku.

Według badania EY, opartego na danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), między drugim kwartałem 2024 roku a drugim kwartałem 2025 roku pracę w niemieckim przemyśle samochodowym straciło 51 500 pracowników. Stanowi to około 6,7 proc. całkowitej siły roboczej tego sektora.

Przypomnijmy, że trzej najwięksi niemieccy producenci samochodów – BMW, Mercedes-Benz i Volkswagen – odnotowali gwałtowny spadek zysków w pierwszej połowie 2025 roku. Tak naprawdę słaby popyt, amerykańskie cła i kosztowne przejście na pojazdy elektryczne mocno obciążyły sektor.

Zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym spadło o prawie 7 proc. w ciągu 12 miesięcy do czerwca. To czyni go najbardziej poszkodowaną gałęzią niemieckiego przemysłu. W całym sektorze przemysłowym liczba pracowników spadła o około 114 000 do 5,42 miliona. Jest to spadek o 2,1 proc. rok do roku.

