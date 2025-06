Taksówki bez kierowcy już w 2026 roku wyjadą na ulice

Firmy będą mogły testować w UK komercyjne usługi transportowe bez człowieka w fotelu kierowcy. Już w przyszłym roku autonomiczny samochód, taki jak np. taksówka albo pojazd pełniący funkcję autobusu, będą mogły legalnie poruszać się po drogach w Anglii.

Dalsze rozszerzenie zastosowania tej technologii będzie możliwe po pełnym wdrożeniu ustawy o pojazdach zautomatyzowanych, co zaplanowano na drugą połowę 2027 roku. Nowe przepisy pozwolą na komercyjne wykorzystywanie autonomicznych środków transportu i na sprzedaż oraz codzienne użytkowanie takich pojazdów przez osoby prywatne.

Jak działa autonomiczny samochód, czyli pojazd bez człowieka za kierownicą?

Większość współczesnych pojazdów autonomicznych bazuje na tradycyjnych konstrukcjach, wzbogaconych o zaawansowane technologie obserwacyjne. Podstawowymi elementami takiego auta są m.in.:

Radar, który wykrywa przeszkody za pomocą fal radiowych,

LiDAR, wykorzystujący światło lasera do skanowania otoczenia,

GPS, czyli system nawigacji lokalizujący pojazd na mapie,

Widzenie komputerowe, umożliwiające interpretację obrazu i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

Dzięki połączeniu tych technologii pojazd może samodzielnie poruszać się po drogach, ponieważ reaguje na sygnalizację świetlną, znaki drogowe, pieszych i inne samochody.

Wsparcie dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i mieszkańców prowincji

Minister transportu Heidi Alexander zaznaczyła, że „autonomiczne samochody to przyszłość transportu”. Ich rozwój może dać konkretne korzyści gospodarcze zarówno dla rynku pracy, jak i dla inwestorów.

Autonomiczne pojazdy to techniczna innowacja, ale i rozwiązanie, które może realnie poprawić jakość życia wielu ludzi. Rozwój tej technologii może zwiększyć dostęp do edukacji i usług. To przydatne zwłaszcza dla osób starszych, z niepełnosprawnościami lub mieszkających w miejscach o ograniczonym transporcie publicznym. Dzięki autonomicznym środkom transportu dotarcie do szkoły, lekarza czy urzędów będzie prostsze.

Autonomiczna rewolucja napędzi gospodarkę – miliardy funtów w grze

Według szacunków DfT do 2035 roku sektor autonomicznych pojazdów może stworzyć w Wielkiej Brytanii nawet 38 tys. dodatkowych miejsc pracy i wygenerować przychody sięgające 42 miliardów funtów.

Warto przypomnieć, że pierwszy autonomiczny samochód pojawiło się już w 1977 roku. Skonstruowali je naukowcy z japońskiego Laboratorium Inżynierii Mechanicznej Tsukuba. Pojazd poruszał się po specjalnie oznaczonym torze, wykorzystując dwie kamery i osiągając prędkość do 30 km/h. To prototyp, który otworzył drogę do współczesnych przełomowych osiągnięć.