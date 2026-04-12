Tap-and-go. Jedna karta wystarczy na całą podróż

Na codziennych dojazdach spędzamy nawet 60–90 minut dziennie, a w większych aglomeracjach liczba przesiadek sięga 2–3 na jednej trasie. Do tego dochodzi konieczność kupowania kilku biletów, korzystania z różnych aplikacji i sprawdzania rozkładów w kilku miejscach. Nowa strategia transportowa ma to uprościć w konkretny sposób.

Zmiany koncentrują się na tym, by podróż była szybsza, tańsza i bardziej przewidywalna, niezależnie od tego, czy ktoś jedzie autobusem, tramwajem czy pociągiem.

Karta i telefon wystarczą do podróżowania po kraju

Najbardziej odczuwalną zmianą dla pasażerów będzie uproszczenie płatności. Zamiast kupować oddzielne bilety na każdy etap podróży, wystarczy jedna karta płatnicza lub telefon. System „tap-and-go” automatycznie rozliczy przejazd, a użytkownik zapłaci za całą trasę, a nie za jej fragmenty.

- Advertisement -

Transport w UK będzie łatwiej dostępny, pasażer zaoszczędzi kilka minut przy każdej przesiadce, a przy założeniu dwóch przesiadek dziennie daje to około 40–60 minut miesięcznie mniej straconych na logistykę podróży. Zamiast kupowania kilku biletów czy instalowania różnych aplikacji, pasażer korzysta z jednej karty płatniczej lub telefonu. Skorzysta z autobusów, tramwajów i pociągów w ramach jednego systemu płatności.

Poza tym wspólne taryfy pozwalają ograniczyć przypadki przepłacania, które wcześniej wynikały z braku zintegrowania systemów. Dzięki wspólnemu systemowi taryfowemu łatwiej kontrolować ceny i ograniczać ich wzrost.

Transport w UK: pasażer zobaczy wszystko w czasie rzeczywistym

Innym z elementów zmian jest wdrożenie narzędzi umożliwiających śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym. To szczególnie ważne tam, gdzie kursy są rzadsze, np. na wsiach. Dzięki integracji z popularnymi aplikacjami mapowymi pasażer może sprawdzić dokładny czas przyjazdu autobusu czy opóźnienie pociągu. Szacuje się, że dostęp do informacji w czasie rzeczywistym może skrócić subiektywnie odczuwany czas oczekiwania o 20–30 proc.

Równolegle rozwijane są platformy cyfrowe, które łączą różne formy transportu – od komunikacji miejskiej po współdzielone środki mobilności. Idzie to w stronę modelu „mobility as a service”, gdzie wszystko planuje się i opłaca w jednym miejscu.

Przy okazji większą kontrolę będą miały samorządy, bo one najlepiej znają potrzeby mieszkańców i mogą dostosować rozwiązania do specyfiki regionu. Rząd zapewnia finansowanie i narzędzia, ale to lokalni liderzy decydują o ich wdrożeniu. Na realizację przeznaczono dziesiątki milionów funtów, w tym około 40 milionów na testowanie innowacyjnych technologii plus szansa na kilka milionów dla ewentualnego pilotażu.

Kiedy zobaczymy pierwsze efekty?

Strategia została ogłoszona, lecz jej efekty będą widziane stopniowo. Pierwsze zmiany – jak rozszerzenie płatności zbliżeniowych czy dostęp do danych w czasie rzeczywistym – mogą być widoczne już w ciągu 1–2 lat. Pełna integracja systemów transportowych to jednak proces długofalowy, rozłożony nawet na dekadę.

Pasażerowie zaczną odczuwać poprawę etapami: najpierw uproszczeniem płatności, potem lepszą synchronizacją połączeń, a na końcu pełną płynnością podróży „od drzwi do drzwi”.