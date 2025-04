UK potrzebuje rocznego planu imigracyjnego ws. wiz pracowniczych

Zgodnie z opinią think tanku Whitehall – rząd powinien wprowadzić roczny plan imigracyjny. Aby w ten sposób położyć kres zbyt długiej „niespójnej, rozproszonej i nieprzewidywalnej” polityce dotyczącej wiz pracowniczych.

Think tank twierdzi, że Wielka Brytania potrzebuje zakończenia niespójnej polityki, a umożliwiłby to roczny plan imigracyjny. Institute for Government (IfG) uważa, że wcześniejsze rządy działały w sposób mało przemyślany.

Potrzebny roczny plan imigracyjny

Według raportu opublikowanego w czwartek, premier i minister spraw wewnętrznych powinni przedstawić roczny plan imigracyjny. Podobnie jak w przypadku przeglądu wydatków.

Ponadto plan powinno opublikować się jako publiczny dokument rządowy, aby można go poddać debacie w parlamencie i poddać kontroli specjalnych komisji.

Sugestia think tanku pojawiła się w momencie, gdy rząd przygotowuje się do wydania Białej Księgi dotyczącej imigracji. Musi w niej wziąć także pod uwagę żądania dotyczące zmniejszenia ogólnej migracji, a także większej liczby wiz pracowniczych. Ponadto zapotrzebowania na pracowników zagranicznych ze strony NHS i kwestie dotyczące studentów.

Spory o Białą Księgę

Z raportów opublikowanych na początku tego tygodnia wynika, że publikację Białej Księgi opóźniono z powodu sporów między Home Office i Ministerstwem Edukacji na temat proponowanej liczby studentów.

Home Office skupia się najczęściej na ograniczaniu imigracji. Inne cele przyświecają jednak innym ministerstwom. Na przykład Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej, czy wspomnianemu Ministerstwu Edukacji.

Ponadto także dla Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Biznesu i Handlu imigracja jest dźwignią ekonomiczną. Za jej pomocą można zabezpieczyć siłę roboczą i promować eksport.

Sachin Savur z IfG będący autorem raportu twierdzi:

– Przez zbyt długi czas rządy nie określały celów polityki imigracyjnej. Nie podawały też realistycznego sposobu na jej realizację. Kusiło ich wprowadzenie pochopnych zmian w odpowiedzi na statystyki dotyczące migracji netto i rynku pracy.

– Przyjęcie rocznego planu imigracyjnego pozwoliłoby ministrom wyjść na prowadzenie i ustalić prawdziwie międzyrządowy program działań w zakresie imigracji. Przy uwzględnieniu szerszych priorytetów, dowodów i interesów rządu – dodał Savur.

Ponadto roczny plan imigracyjny nadałby wiarygodności polityce imigracyjnej.