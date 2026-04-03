Wysoki wzrost płac w Holandii. Które branże dały największe podwyżki?

Paulina Markowska
W ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku płace w Holandii wzrosły średnio o 4,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Największe podwyżki otrzymali pracownicy sektora budowlanego.

Dane krajowej agencji statystycznej CBS pokazały, że płace w Holandii wzrosły w pierwszym kwartale tego roku średnio o 4,5 proc. Jednak po uwzględnieniu inflacji wzrost rzeczywisty wyniósł 2 proc.

Agencja CBS twierdzi, że wzrost wynagrodzeń był wysoki. Jak już wspomnieliśmy, płace wynikające z układów zbiorowych pracy wzrosły o 4,5 proc. w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.

Najniższy wzrost zarobków odnotowano w przedsiębiorstwach wodociągowych i gospodarce odpadami – 1,7 proc. Administracja publiczna odnotowała 3-procentowy wzrost.

Główny ekonomista CBS, Peter Hein van Mulligen, powiedział, że płace stale rosną od kilku lat:

Jeden sektor może rosnąć bardziej niż inny, a służba cywilna może być nieco w tyle, ale generalnie pracownicy nie mają na co narzekać – dodał.

Płace w sektorze prywatnym wzrosły średnio o 4,9 proc., znacznie powyżej średniego wzrostu płac w sektorze publicznym o 3,4 proc. Największy wzrost, o 8,1 proc., odnotowali pracownicy budownictwa mieszkaniowego i ogólnie sektora budowlanego – 7,2 proc.

Będą wysokie podwyżki w DHL

Związki zawodowe nadal domagają się wysokich płac podczas negocjacji układu zbiorowego pracy. Największa w kraju federacja związków zawodowych FNV, wyznaczyła cel 6 proc. w tegorocznych negocjacjach płacowych.

Ponadto w tym tygodniu zawarto nowy układ zbiorowy pracy dla ponad dwóch tysięcy pracowników firmy kurierskiej DHL Express. Otrzymają oni 7,5-procentową podwyżkę płac.

Związki zawodowe mają teraz silną pozycję, ponieważ inflacja wzrosła do 2,7 proc. w marcu z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Po raz pierwszy od września ubiegłego roku ceny ponownie wzrosły. Jest to szczególnie widoczne na stacjach benzynowych.

W rezultacie ludzie odczuwają skutki uszczuplenia portfeli, a to odbywa się kosztem ich siły nabywczej. Ekonomiści spodziewają się dalszego wzrostu inflacji w nadchodzących miesiącach, a to dopiero początek podwyżek cen.

