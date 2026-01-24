Zapłać, oddaj, odzyskaj. Wielka Brytania wprowadza system kaucyjny

Wkrótce w Wielkiej Brytanii nadejdzie czas, by wziąć większą odpowiedzialność za środowisko. Już w przyszłym roku ruszy system kaucyjny. Poznaj jego zasady.

System kaucyjny zmienia nawyki konsumentów, wprowadzając do zakupowej rutyny element odpowiedzialności za przyrodę połączony z motywacją finansową – tłumaczy sophiabistro.com. Operatorem systemu będzie Deposit Management Organisation.

10 miliardów funtów na czystsze ulice i plaże

W Wielkiej Brytanii ogólnokrajowy system ma ruszyć najpóźniej w październiku 2027 roku i obejmie Anglię, Szkocję oraz Irlandię Północną. Walia wyłamała się z pomysłu z powodu sporu wokół zbiórki szklanych butelek.

Przemysł planuje zainwestować nawet 10 miliardów funtów w budowę sieci punktów odbioru, rozwój zaplecza technologicznego oraz ujednoliconych etykiety i rozmiarów opakowań. W trzecim roku funkcjonowania systemu rząd planuje osiągnąć poziomu zbiórki w skali 90 proc. Co więcej, poziom zaśmiecania przestrzeni publicznej powinien spaść o 85 proc. W Wielkiej Brytanii co roku sprzedaje się około 30 miliardów napojów w jednorazowych opakowaniach. Aż 6,5 miliarda nie trafia do recyklingu. Część z nich ląduje gdzie popadnie, np. na plażach.

Jakie opakowania obejmie system kaucyjny?

Kaucją zostaną objęte puszki oraz jednorazowe butelki plastikowe (PET), o pojemności od 150 mililitrów do 3 litrów. Ponieważ to właśnie te przedziały generują największą ilość odpadów w gospodarstwach domowych i przestrzeni publicznej. Przewidywana wysokość kaucji wyniesie orientacyjnie 20 pensów.

Każde kwalifikujące się opakowanie można oddać w dowolnym punkcie zbiórki, niezależnie od miejsca zakupu i bez okazywania dowodu zakupu. Punkty pojawią się zarówno w dużych sieciach, jak Tesco czy Asda, oraz – po dobrowolnym przystąpieniu ich do programu – w mniejszych sklepach spożywczych czy kioskach. Konsument odda czyste i nieuszkodzone opakowanie. W zamian otrzyma depozyt w formie gotówki, bonu do wykorzystania w sklepie lub przelewu.

System kaucyjny w Polsce działa od października

Polska niedawno dołączyła do grona krajów z systemem kaucyjnym. Od 1 października 2025 roku obowiązują przepisy wprowadzające kaucję na jednorazowe plastikowe butelki do 3 litrów oraz puszki metalowe do 1 litra, w wysokości po 50 groszy w obu przypadkach. Szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra objęto wyższą kaucją – 1 zł.

Obowiązek zbierania opakowań objętych systemem został nałożony zarówno na sklepy o powierzchni powyżej 200 mkw. przy jednoczesnym, co istotne, pozostawieniu możliwości, a tym samym dobrowolności mniejszym przedsiębiorstwom. One mogą przystąpić do systemu według własnego uznania.