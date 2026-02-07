Wielka Brytania wydaje darmowe paszporty. Pod jednym warunkiem

Odnowienie paszportu w Wielkiej Brytanii nie jest tanie. Przepisy jednak idą niektórym obywatelom na rękę i pozwalają na wydanie dla nich tego dokumentu bezpłatnie. Problem jednak polega na tym, że osoby te obecnie ekstremalnie rzadko podróżują za granicę.

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi po Brexicie, obywatele Wielkiej Brytanii podróżujący do UE muszą upewnić się, że ich paszport wydano nie później niż 10 lat przed wyjazdem do kraju UE. A także że będzie ważny przez trzy miesiące od planowanej daty powrotu do UK. W tej sytuacji brytyjscy obywatele zwracają większą uwagę na odnowienie paszportu.

Darmowe odnowienie paszportu – nie dla wszystkich

Jak już wspomnieliśmy – odnowienie brytyjskiego paszportu nie jest tanie. Koszt, jaki musimy ponieść zaczyna się od 61,50 funtów za paszporty dla dzieci z wnioskiem online. I sięga 222 funtów za jednodniową opcję Premium (dla osób pilnie potrzebujących paszportu).

Przepisy uwzględniły jednak grupę osób, które w ogóle nie muszą płacić za odnowienie paszportu. Mają one prawo do tzw. paszportu ulgowego. Warunkiem jest jednak ich wiek. Powinny urodzić 2 września 1929 roku lub wcześniej. Obecnie osoby te mają 97 lat i – jak możemy się łatwo domyślić – rzadko podróżują za granicę.

Decyzję o zwolnieniu z opłat za paszport tej grupy osób brytyjski rząd podjął w maju 2004 roku. W ten sposób chciał uznać wkład brytyjskich obywateli w zaangażowanie wojenne.

Założenie było takie, aby paszporty ulgowe dotyczyły osób, które mogły brać udział w I i II wojnie światowej.

Jakie warunki należy spełnić, aby starać się o darmowy paszport?

Jak czytamy na stronie rządowej – osoba, której tożsamość została potwierdzona, i jest uprawniona do brytyjskiego paszportu, może otrzymać paszport ulgowy (bezpłatny), jeśli spełnia oba warunki:

urodziła się 2 września 1929 roku lub wcześniej,

w momencie składania wniosku posiada obywatelstwo brytyjskie. Osoby, które przeszły proces naturalizacji lub zarejestrowali się jako obywatele brytyjscy, nadal będą uprawnieni do paszportu darmowego. Niezależnie od daty naturalizacji lub rejestracji.

Ponadto osoby uprawnione do paszportu ulgowego nie płacą opłaty za jego wysłanie i sprawdzenie w urzędzie pocztowym, jeśli korzystają z tej usługi. Jeśli natomiast ktoś omyłkowo uiścił opłatę za wysłanie, przysługuje mu zwrot pieniędzy od urzędu pocztowego.

Co jednak istotne – brytyjscy obywatele nadal muszą uiścić opłatę za wszelkie inne dodatkowe usługi. Jest nimi standardowa opłata za paszport dla osób często podróżujących lub element poziomu usług w ramach usług Premium i Fast Track.