Odnowienie paszportu w Wielkiej Brytanii może być darmowe
Odnowienie paszportu w Wielkiej Brytanii może być darmowe / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Wielka Brytania wydaje darmowe paszporty. Pod jednym warunkiem

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Odnowienie paszportu w Wielkiej Brytanii nie jest tanie. Przepisy jednak idą niektórym obywatelom na rękę i pozwalają na wydanie dla nich tego dokumentu bezpłatnie. Problem jednak polega na tym, że osoby te obecnie ekstremalnie rzadko podróżują za granicę.

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi po Brexicie, obywatele Wielkiej Brytanii podróżujący do UE muszą upewnić się, że ich paszport wydano nie później niż 10 lat przed wyjazdem do kraju UE. A także że będzie ważny przez trzy miesiące od planowanej daty powrotu do UK. W tej sytuacji brytyjscy obywatele zwracają większą uwagę na odnowienie paszportu.

Darmowe odnowienie paszportu – nie dla wszystkich

Jak już wspomnieliśmy – odnowienie brytyjskiego paszportu nie jest tanie. Koszt, jaki musimy ponieść zaczyna się od 61,50 funtów za paszporty dla dzieci z wnioskiem online. I sięga 222 funtów za jednodniową opcję Premium (dla osób pilnie potrzebujących paszportu).

- Advertisement -

Przepisy uwzględniły jednak grupę osób, które w ogóle nie muszą płacić za odnowienie paszportu. Mają one prawo do tzw. paszportu ulgowego. Warunkiem jest jednak ich wiek. Powinny urodzić 2 września 1929 roku lub wcześniej. Obecnie osoby te mają 97 lat i – jak możemy się łatwo domyślić – rzadko podróżują za granicę.

Decyzję o zwolnieniu z opłat za paszport  tej grupy osób brytyjski rząd podjął w maju 2004 roku. W ten sposób chciał uznać wkład brytyjskich obywateli w zaangażowanie wojenne.

Założenie było takie, aby paszporty ulgowe dotyczyły osób, które mogły brać udział w I i II wojnie światowej.

Koszt brytyjskiego paszportu sięga od 61,50 funtów za paszporty dla dzieci, do 222 funtów za jednodniową opcję Premium
Koszt brytyjskiego paszportu sięga od 61,50 funtów za paszporty dla dzieci, do 222 funtów za jednodniową opcję Premium / fot. Shutterstock

Jakie warunki należy spełnić, aby starać się o darmowy paszport?

Jak czytamy na stronie rządowej – osoba, której tożsamość została potwierdzona, i jest uprawniona do brytyjskiego paszportu, może otrzymać paszport ulgowy (bezpłatny), jeśli spełnia oba warunki:

  • urodziła się 2 września 1929 roku lub wcześniej,
  • w momencie składania wniosku posiada obywatelstwo brytyjskie. Osoby, które przeszły proces naturalizacji lub zarejestrowali się jako obywatele brytyjscy, nadal będą uprawnieni do paszportu darmowego. Niezależnie od daty naturalizacji lub rejestracji.

Ponadto osoby uprawnione do paszportu ulgowego nie płacą opłaty za jego wysłanie i sprawdzenie w urzędzie pocztowym, jeśli korzystają z tej usługi. Jeśli natomiast ktoś omyłkowo uiścił opłatę za wysłanie, przysługuje mu zwrot pieniędzy od urzędu pocztowego.

Co jednak istotne – brytyjscy obywatele nadal muszą uiścić opłatę za wszelkie inne dodatkowe usługi. Jest nimi standardowa opłata za paszport dla osób często podróżujących lub element poziomu usług w ramach usług Premium i Fast Track.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Rekordowa liczba rodziców ukarana za wakacje z dziećmi w trakcie szkoły

Wyjazd na wakacje poza sezonem jest tańszy, niemniej zazwyczaj koliduje on z kalendarzem szkolnym i ma przykre konsekwencje dla rodziców oraz uczniów.
UK

Dzisiaj i jutro spadnie śnieg! Czy znowu czeka nas biały armagedon?

Front atmosferyczny przesuwający się z południa na północ przyniesie opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Opady będą szczególnie odczuwalne w godzinach nocnych i porannych.
UK

Czy rozwód w Wielkiej Brytanii musi być skomplikowany? Poznaj rady prawników

Rozwód jest wymagającym procesem pod względem emocjonalnym. Jednak w kontekście prawnym możemy zdać się na pomoc specjalistów.
Praca i finanse

HMRC wszczyna dochodzenia w sprawie podatku od spadków. Tysiące rodzin pod lupą fiskusa!

Dane pokazują, że w ciągu ostatniego roku liczba prowadzonych postępowań zbliżyła się do czterech tysięcy. To potwierdza wyraźne zaostrzenie podejścia brytyjskiego urzędu skarbowego.
Praca i finanse

Aldi otwiera 40 nowych sklepów w UK! Prawie 1700 nowych miejsc pracy!

Sieć zapowiada inwestycję na poziomie 370 milionów funtów, która stanowi część dwuletniego programu rozwojowego o łącznej wartości 1,6 miliarda funtów.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet