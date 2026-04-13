Wielkie wybory lokalne już 7 maja. Polacy też zagłosują

Tegoroczny maj na Wyspach zapowiada się bardzo intensywnie. Na czwartek, 7 maja, zaplanowano szeroko zakrojone wybory lokalne w UK, które obejmą ponad 5 tys. mandatów w 136 samorządach.

Głosowanie dotyczy wszystkich 32 rad londyńskich gmin, 32 gmin metropolitalnych (m.in. Barnsley, Bolton, Bradford, Bury, Calderdale, Gateshead, Kirklees, Knowsley), 18 jednostek unitarnych (przykładowo East Surrey, Halton, Hartlepool, Hull, Isle of Wight, Milton Keynes, North East Lincolnshire), 6 rad hrabstw (East Sussex, Essex, Hampshire, Norfolk, Suffolk, West Sussex) oraz 48 rad dystryktów (np. Crawley, Eastleigh, Epping Forest, Exeter, Fareham, Gosport, Harlow, Hart, Hastings). Dodatkowo mieszkańcy wybiorą sześciu burmistrzów (Lewisham, Newham, Croydon, Hackney, Tower Hamlets, Watford).

Kto może głosować i jakie warunki trzeba spełnić?

Wbrew pozorom udział w wyborach nie jest zarezerwowany wyłącznie dla obywateli Wielkiej Brytanii. Obywatele Unii Europejskiej, w tym Polacy, nadal mają prawo głosu w wyborach lokalnych – nawet po brexicie. Warunkiem jest status pobytowy w ramach EU Settlement Scheme; tzw. settled lub pre-settled status wraz z rejestracją w spisie wyborców.

- Advertisement -

Brak figurowania w rejestrze wyborczym automatycznie wyklucza z udziału w głosowaniu. W Anglii można głosować po ukończeniu 18. roku życia, natomiast w Szkocji i Walii przywilej nabywa się 2 lata wcześniej.

Terminy i dokumenty – jak się przygotować do wyborów?

Czas działa na niekorzyść spóźnialskich. Termin rejestracji upływa 20 kwietnia 2026 roku o 23.59: zarejestruj się. Po tej dacie dopisanie się na najbliższe wybory nie będzie możliwe. Najpóźniej do 21 kwietnia do 17.00 należy złożyć wniosek o głosowanie korespondencyjne, natomiast osoby chcące głosować przez pełnomocnika mają czas na złożenie wniosku do 28 kwietnia, również do 17.00. Wyniki poznamy dzień bądź dwa po głosowaniu.

Pamiętajmy o wzięciu dokumentu tożsamości do lokalu wyborczego otwartego od 7.00 do 22.00 – może to być paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy.

Co więcej, wyborcy otrzymają wcześniej kartę informacyjną pocztą – zapoznanie się z nią usprawni głosowanie. Warto też pamiętać o aktualizacji danych – zmiana adresu czy nazwiska bez zgłoszenia może poskutkować problemami przy weryfikacji.

Dlaczego udział w wyborach się opłaca?

Koniunktura wyborcza w 2026 roku jest szczególnie wymagająca dla Partii Pracy, ponieważ to ugrupowanie spróbuje obronić ponad 2,5 tys. mandatów. Konserwatyści walczą przynajmniej o utrzymanie ponad 1300 mandatów, Liberalni Demokraci mają do obrony niecałe 700, natomiast pozostali, w tym kandydaci niezależni, niewiele ponad 400. Głosy konserwatystów prawdopodobnie rozproszą się głównie na partię kierowaną przez Nigela Farage’a. Z kolei u Partii Pracy – według prof. Colin Rallings i prof. Michael Thrasher z Uniwersytetu w Exeter – istnieje ryzyko utraty nawet 2 tys. mandatów w przypadku utrzymania niekorzystnych tendencji widocznych w wyborach uzupełniających.

Przy głosowaniach często górnolotnie mówi się o obywatelskim obowiązku, jednak warto spojrzeć na sprawę bardziej przyziemnie oraz praktycznie. Lokalne wybory decydują o sprawach, które dotykają nas bezpośrednio: transporcie publicznym, edukacji czy infrastrukturze. W skali kraju to tysiące decyzji podejmowanych każdego roku przez wybrane w tych wyborach osoby.

Jest też mniej oczywisty aspekt – finansowy. Obecność w rejestrze wyborców zwiększa wiarygodność kredytową. Banki weryfikują klientów właśnie w takich bazach, a brak może obniżyć scoring nawet o kilkanaście punktów i utrudnić zaciągnięcie kredytu bądź podpisanie umowy najmu.