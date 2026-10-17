Władze brytyjskie proszą, aby zapisywać się na alert powodziowy

Jesień i wczesna zimą mogą w tym roku przynieść w Wielkiej Brytanii gwałtowne ulewy. Prognozy mówią nawet o sytuacji gorszej niż w 2015 roku, kiedy to doszło do jednej z największych powodzi w UK. Rząd wystosował prośbę do mieszkańców, aby zapisywali się na alert powodziowy. Da on im szansę na szybszą reakcję i ochronę życia i mienia.

Pogoda bije wszelkie rekordy w tym roku. Lato było najgorętsze w historii i najbardziej suche. Za to to jesień i zima mają być bardzo deszczowe. Met Office ostrzega przed ulewami, powodziami i podtopieniami.

Rząd uruchomił alert powodziowy

System dostępny pod adresem gov.uk/get-flood-warnings. Jest to darmowa brytyjska usługa rządowa służąca do automatycznego ostrzegania mieszkańców Anglii o zbliżającym się zagrożeniu powodziowym.

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Po co jest ten system?

Głównym celem systemu jest ochrona życia i mienia poprzez wysyłanie alertów w trybie 24/7. Ostrzeżenia są wysyłane bezpośrednio na telefon lub e-mail, zanim woda dotrze do posesji. Pozwala to na wcześniejsze zabezpieczenie domu, przestawienie samochodu czy ewakuację.

Jakie zagrożenie powodziowe obejmuje (a czego nie)?

System monitoruje konkretne źródła wody, ale ma też swoje ograniczenia.

Wykryje:

• Powodzie rzeczne (wylanie rzek)

• Powodzie od morza (cofka, sztormy)

• Podnoszenie się wód gruntowych

Natomiast nie ostrzeże przed powodziami miejskimi (tzw. surface water flooding lub flash flooding), wywołane np. nagłą ulewą i niedrożnością studzienek

Jak się zapisać?

Usługa jest przeznaczona dla osób, których domy lub biura znajdują się w Anglii. Możesz zarejestrować się na dwa sposoby:

Przez internet (Najszybciej)

Aby zapisać się online, musisz przygotować adres e-mail oraz określić, w jaki sposób system ma się z Tobą kontaktować (kod pocztowy miejsca zamieszkania również będzie potrzebny). Rejestracja na tej stronie.

Telefonicznie (Infolinia Floodline)

Jeśli wolisz rejestrację telefoniczną, możesz zadzwonić pod całodobowy numer: 0345 988 1188

Jeśli mieszkasz w Szkocji lub Wielkiej Brytanii (Walii), na stronie głównej znajdziesz odnośniki do dedykowanych, lokalnych systemów dla tych regionów, ponieważ ten główny formularz obejmuje domyślnie tylko obszar Anglii.