Wniosek o świadczenie w UK. Ważne zmiany w sposobie składania dokumentów

DWP wprowadza ważne zmiany w sposobie składania wniosków o Universal Credit. W efekcie wniosek o świadczenie w UK można składać potwierdzając tożsamość tylko na kilka sposobów. Zmiana ma zmniejszyć ilość oszustw i kradzieży tożsamości.

Department for Work and Pensions (DWP) wprowadza istotne zmiany dotyczące tego, jak można składać wniosek o świadczenie Universal Credit w Wielkiej Brytanii. Celem nowych zasad jest ograniczenie liczby oszustw i przypadków kradzieży tożsamości, które dotychczas stanowiły realne zagrożenie dla systemu pomocy społecznej.

- Advertisement -

Jak do tej pory można było potwierdzić tożsamość przy wniosku o świadczenie w UK?

Dotychczas osoby składające wniosek o świadczenie w UK mogły potwierdzić swoją tożsamość online między innymi przy pomocy takich dokumentów jak payslipy (paski płacowe) czy formularze P60. Było to rozwiązanie wygodne, ale – jak ocenił DWP – stwarzało ryzyko nadużyć i wykorzystywania cudzych danych.

Czego już nie można używać, składając wniosek o świadczenie Universal Credit

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi DWP, paski płacowe oraz formularze P60 nie mogą już być wykorzystywane jako forma potwierdzenia tożsamości online. Dodatkowo DWP zrezygnowało z korzystania z platform Government Gateway oraz Gov.uk Verify do weryfikacji wniosku o świadczenie Universal Credit.

Oznacza to, że osoby ubiegające się o wsparcie muszą przygotować się na inne sposoby weryfikacji. Te zostały oficjalnie zatwierdzone przez urząd.

Wniosek o świadczenie w UK – jak teraz potwierdzić tożsamość?

DWP podkreśla, że wnioskodawcy mogą teraz potwierdzić swoją tożsamość jedynie na kilka wybranych sposobów:

Weryfikacja tożsamości online z użyciem zatwierdzonych dokumentów.

Osobiste spotkanie w Jobcentre Plus.

Dostarczenie dokumentów tożsamości do weryfikacji.

Przeprowadzenie wywiadu biograficznego.

Aby skorzystać z weryfikacji online, należy użyć dwóch z poniższych dokumentów lub danych:

Ważnego brytyjskiego paszportu.

Najnowszych deklaracji Self Assessment.

Informacji z baz kredytowych (np. dane o kartach kredytowych czy umowach na telefon).

Co się stanie, jeśli wniosek o świadczenie Universal Credit nie zostanie potwierdzony?

Brak potwierdzenia tożsamości w sposób przewidziany przez DWP oznacza, że wniosek o Universal Credit nie zostanie rozpatrzony. To może wydłużyć proces uzyskania pomocy finansowej lub nawet uniemożliwić jej otrzymanie do momentu spełnienia wymagań weryfikacyjnych.

Dlaczego DWP wprowadza zmiany w procedurze wniosku o świadczenie Universal Credit w UK?

Jak wyjaśnia DWP, nowe zasady mają chronić zarówno budżet państwa, jak i samych wnioskodawców przed wyłudzeniami i oszustwami. Dzięki temu wsparcie z systemu Universal Credit ma trafiać do osób, które naprawdę tego potrzebują, a nie do przestępców podszywających się pod cudze dane.

Wniosek o świadczenie Universal Credit – co warto zapamiętać

Nie można już używać pasków płacowych (payslip) ani formularzy P60 do potwierdzenia tożsamości online. Przestały działać również dotychczasowe platformy weryfikacji, takie jak Government Gateway i Gov.uk Verify. Aby złożyć wniosek o świadczenie w UK, trzeba teraz przygotować dwa wybrane dokumenty. Przykładowo paszport, dane kredytowe lub najnowsze Self Assessment. Można również potwierdzić tożsamość osobiście w Jobcentre Plus. Brak spełnienia tych wymagań oznacza, że wniosek nie zostanie przyjęty i nie będzie rozpatrzony.