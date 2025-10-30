Wyniki wyborów w Holandii (exit poll, 29 października 2025):
Wyniki wyborów w Holandii (exit poll, 29 października 2025): fot. shutterstock.com
HolandiaŻycie w Holandii
2 min.czytania

Wyniki wyborów w Holandii – co czeka kraj po wyborach?

Joanna Baran
Joanna Baran

Centrowo-liberalna partia Demokraci 66 (D66) pod przewodnictwem Roba Jettena zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w Holandii, które odbyły się 29 października 2025 roku. To historyczny moment dla ugrupowania, które po latach pełnienia roli partnera koalicyjnego może stać się głównym architektem nowego rządu.

Wyniki wyborów w Holandii potwierdzają jedno: kraj wchodzi w okres skomplikowanych negocjacji politycznych. Żadna z partii nie uzyskała większości (76 mandatów), co oznacza konieczność utworzenia szerokiej koalicji, prawdopodobnie z udziałem trzech lub nawet czterech ugrupowań.

Wyniki wyborów w Holandii (exit poll, 29 października 2025):

  • Demokraci 66 (D66) – 27 mandatów
    Lider: Rob Jetten
     Centrowo-liberalna, proeuropejska partia – zwycięzca wyborów.
  • Partia Wolności (PVV) – 25 mandatów
    Lider: Geert Wilders
     Ugrupowanie populistyczne, antyimigracyjne i eurosceptyczne.
  • Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) – 23 mandaty
    Lider: (po Marku Ruttem – tymczasowe przywództwo)
     Liberalno-konserwatywna partia, dotąd dominująca siła w polityce Holandii.
  • Zielona Lewica – Partia Pracy (GroenLinks–PvdA) – 20 mandatów
    Lider: Frans Timmermans
     Lewicowa koalicja proekologiczna i proeuropejska.

Pozostałe ugrupowania zdobyły mniejsze liczby mandatów, potwierdzając duże rozdrobnienie sceny politycznej, które utrudni utworzenie stabilnego rządu.

- Advertisement -

Wyniki wyborów w Holandii. Trudna układanka koalicyjna

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się próba stworzenia centrowo-proeuropejskiego rządu, w którym D66 mogłaby współpracować z VVD i GroenLinks–PvdA, ewentualnie przy wsparciu chadeckiej CDA lub mniejszych ugrupowań liberalnych i ekologicznych. Taki układ gwarantowałby kontynuację kursu proeuropejskiego, ekologicznego i nowoczesnego, choć oznaczałby też trudne kompromisy w kwestiach gospodarczych i migracyjnych.

Wyniki wyborów w Holandii - co czeka kraj po wyborach?
Wyniki wyborów w Holandii – co czeka kraj po wyborach?
fot. shutterstock.com

Starcie idei: liberalizm kontra populizm

Tegoroczne wybory były zderzeniem dwóch wizji Holandii. Z jednej strony – liberalno-proeuropejnej, reprezentowanej przez D66 i Timmermansa, z drugiej – narodowo-populistycznej, której twarzą pozostaje Geert Wilders.

D66 wygrała, stawiając na hasła nowoczesnego państwa, zielonej gospodarki i praw człowieka, a także na silną pozycję Holandii w Unii Europejskiej. PVV natomiast zyskała dzięki ostrzejszej retoryce antyimigracyjnej i eurosceptycznej. Dlatego zmobilizowała wyborców rozczarowanych dotychczasową elitą polityczną.

Czy Holandia ma szansę na stabilny rząd?

Negocjacje koalicyjne mogą potrwać miesiące. Holenderska scena polityczna jest wyjątkowo rozdrobniona. Dlatego do parlamentu weszło kilkanaście ugrupowań, z których każde ma ambicje, ale niewielką siłę.

Eksperci wskazują, że Rob Jetten stanie przed zadaniem połączenia różnych światopoglądów. Od lewicowych ekologów po liberalnych pragmatyków z VVD. Utrzymanie stabilności rządu będzie wymagało dużej zręczności politycznej i gotowości do kompromisów. Jednocześnie Holandia – jako kraj o silnej kulturze konsensusu – ma doświadczenie w budowaniu koalicji z wielu partii. Dlatego, mimo wyzwań, analitycy spodziewają się, że rząd uda się utworzyć, choć będzie on zapewne kruchy i wielobarwny ideowo.

Co wyniki wyborów w Holandii oznaczają dla Polaków?

Dla tysięcy Polaków pracujących i mieszkających w Holandii wyniki wyborów to raczej dobra wiadomość. Zwycięstwo D66 oznacza kontynuację otwartego, proeuropejskiego podejścia do wspólnego rynku pracy i mobilności w UE.

Nowy rząd prawdopodobnie utrzyma liberalną politykę wobec pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej. Można jednak się spodziewać większej kontroli agencji zatrudnienia oraz nacisku na poprawę warunków mieszkaniowych i socjalnych dla migrantów zarobkowych.

Natomiast ewentualne wzmocnienie PVV w debacie publicznej może oznaczać zaostrzenie tonu wobec imigracji spoza UE. Jednak dla obywateli unijnych – w tym Polaków – status prawny nie powinien ulec zmianie.

Przeczytaj także

Imigracja gorącym tematem w Holandii w kontekście wyborów

W związku z wyborami imigracja w Holandii stała się gorącym tematem. Publikowanych jest jednak wiele nieprawdziwych danych w sieci na temat kosztów, jakie generują obcokrajowcy.

Milion więcej pracowników z zagranicy niż mówią oficjalne dane. Czy rząd panuje nad migracją?

Zamiast od 220 do 700 tysięcy pracowników migracyjnych, o których dotąd informowały źródła rządowe, rzeczywista liczba zagranicznych pracowników sięga aż 1,7 miliona. To oznacza milion więcej pracowników z zagranicy, niż wynika z oficjalnych statystyk. 

Tajemnicze zaginięcie i śmierć młodego Polaka. Rodzina szuka prawdy, policja milczy

Jakub B., 22-letni Polak z Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie), mieszkał i pracował w Holandii, w agencji pracy Goodmorning w Zwijndrecht. Ostatni raz był widziany 19 września 2025 roku. Policja znalazła ciało, nie znalazła przyczyny śmierci. Rodzina młodego mężczyzny apeluje o pomoc i szuka prawdy!

Czy po wyborach Polakom w Holandii będzie trudniej? Poglądy, sondaże i partie

Przodujące w sondażach PVV deklaruje zacieśnienie kontroli dla osób chcących pracować w Holandii, także tymczasowo. Zmiany mają objąć również osoby z UE, zatem w praktyce również Polaków. Partie proponują również zmiany w opiece zdrowotnej i świadczeniach. Co się zmieni po 29 października?

Nowe, tanie połączenia kolejowe z Holandii. Nowy przewoźnik ma wielkie plany

Na holenderskie tory wjeżdża nowy gracz, który oferuje tanie połączenia kolejowe. Wkrótce w ofercie międzynarodowych podróży kolejowych mogą pojawić się znacznie tańsze pociągi, co ucieszy pasażerów narzekających na wysokie ceny biletów.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet