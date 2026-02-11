Zakup nieruchomości jako First Time Buyer. Wszystko co musisz wiedzieć

Kupno pierwszego domu w UK to dla wielu Polaków jeden z najważniejszych kroków finansowych. Wielka Brytania oferuje wsparcie dla osób kupujących pierwszą nieruchomość, ze względu na bardzo wysokie ceny mieszkań i domów. A co za tym idzie niedostępność dla młodych rodzin, które chcą kupić pierwszą nieruchomość.

Poniżej znajdziesz kompleksowe i przydatne informacje dla First Time Buyers.

Kim jest first time buyer w świetle przepisów

To pytanie jest tylko z pozoru proste. Bowiem Polacy często nie wiedzą czy posiadając nieruchomość w Polsce nadal są First Time Buyer w UK czy nie. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że inną definicję First Time Buyer używa rząd, a inną choćby banki.

Na potrzeby Stamp Duty oraz części programów rządowych First Time Buyer to osoba, która nigdy nie posiadała nieruchomości, w żadnym kraju na świecie.

Oznacza to, że jeśli masz lub miałeś dom, mieszkanie albo nawet udział w nieruchomości w Polsce, nie przysługuje Ci ulga podatkowa przy zakupie pierwszego domu w UK.

Jednak na potrzeby banku i kredytu na dom, możesz być potraktowany jako First Time Buyer, jeśli kupowana nieruchomość jest pierwszą twoją nieruchomością w UK, ale posiadasz nieruchomość w innym kraju. Zależy to od konkretnego banku.

Jakie są korzyści z bycia First Time Buyer?

Ulga lub brak Stamp Duty Land Tax

Jest to największa oszczędność na start. Warunki jakie musisz spełnić to zakup nieruchomości w której zamierzasz mieszkać i jej wartość zakupu nie przekraczająca £500,000. Jeśli kupowana nieruchomość jest tańsza niż £300,000, w ogóle nie zapłacisz tego podatku. Daje to spore oszczędności, bowiem przykładowo dla transakcji w kwocie £250,000, podatek ten wynosi £2,500.

Stamp Duty (STLT) dla first time buyer wynosi:

0% na dom do wartości £300,000

5% na kwotę od £300,000 do £500,000

Ważne! Aby skorzystać z tej ulgi nie możesz posiadać nieruchomości w żadnym kraju na świecie.

Korzystne warunki mortgage

Banki traktują First Time Buyers jako kluczową grupę klientów i oferują im produkty niedostępne dla innych w tym między innymi te wymienione poniżej. Przy zakupie pierwszego domu w UK, kluczowe jest zrobienie researchu ofert bankowych.

95% Mortgages (Niski depozyt): Wiele banków oferuje kredyty zaledwie na 5% wkładu własnego. Rządowy program Mortgage Guarantee Scheme (często przedłużany) zachęca banki do oferowania takich kredytów, biorąc na siebie część ryzyka.

Bardzo często oferty dla FTB zawierają tzw. „cashback” – po uruchomieniu kredytu bank przelewa Ci na konto od £250 do nawet £1,000 na wydatki związane z przeprowadzką.

Joint Borrower Sole Proprietor (JBSP). To świetna dla osób z niskim dochodem. Pozwala ona dopisać do kredytu (w celu zwiększenia zdolności) np. rodziców lub partnera, ale bez wpisywania ich do aktu własności.

Dlaczego doświadczony broker hipoteczny bywa jedyną realną drogą

Rynek hipoteczny w Wielkiej Brytanii ma własną logikę i twarde reguły. Wystarczy niższy credit score, historia samozatrudnienia, praca kontraktowa albo dochody z kilku źródeł, by standardowa ścieżka bankowa zaczęła się rozchodzić z oczekiwaniami. W takich przypadkach kluczową rolę odgrywa doświadczony broker hipoteczny, który zna kryteria banków od środka i porusza się po ofertach niedostępnych w publicznych porównywarkach. JDP Mortgages Ltd opiera się na decyzjach podejmowanych w realnych procesach kredytowych oraz doświadczeniu z konkretnymi instytucjami. Efekt bywa wymierny: lepsze warunki, wyższa zdolność, a często po prostu zielone światło tam, gdzie wcześniej pojawiał się znak zapytania (zła historia kredytowa).

Bonus dla czytelników Polish Express

Czytelnicy Polish Express, którzy skontaktują się z JDP Mortgages Ltd, mogą skorzystać z vouchera o wartości 75 GBP do M&S – przyznawanego po finalizacji kredytu hipotecznego lub zawarciu polisy ubezpieczeniowej.

Ważne dla Polaków

Nieruchomość w Polsce: Jeśli masz (lub miałeś) mieszkanie, dom lub nawet udział w nieruchomości według brytyjskiego prawa nie jesteś First Time Buyerem. Tracisz prawo do ulgi w Stamp Duty i bonusów z konta LISA. Brytyjskie urzędy coraz częściej to weryfikują.

kontakt do doradcy:

[email protected]

telefon: 01536 628 400